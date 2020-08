Ona je jedna od rijetkih Afroamerikanki svoje\u00a0generacije koja je imala priliku postati lije\u010dnicom, za \u0161to se i sama izborila predanim radom i obrazovanjem.

Ima 94 godine i još liječi ljude: Ne odustajem dok mogu pomoći

Dok god je čovjek sposoban i ima nešto za dati drugima, do tada treba i raditi ono što je za opće dobro, jer nas takve stvari drže na životu i čine boljim ljudima, kaže 94-godišnja liječnica iz New Yorka

<p>Dok me služi mozak, noge, ruke i srce - do tada ću raditi, kaže nevjerojatna 94-godišnja liječnica iz New Yorka. </p><p>Dr. Melissa Freeman o svom je putu u medicini i nevjerojatnim stvarima koje je pritom doživjela progovorila u BBC-jevom videu:</p><p>Ona je jedna od rijetkih Afroamerikanki svoje generacije koja je imala priliku postati liječnicom, za što se i sama izborila predanim radom i obrazovanjem.</p><p>Zanimljiva je i činjenica da je ona praunuka roba, a liječničkom se praksom bavi već 65 godina i ne namjerava prestati dok god može raditi jer smisao svog života vidi u pomaganju drugima.</p>