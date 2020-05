Ima cerebralnu paralizu: Tobias prehodao humanitarni maraton

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Ivana i Dražen su dokazali da i uz cerebralnu paralizu život može biti lijep

Dječak je planirao prehodati 1 kilometar kako bi sakupio novac za lokalnu školu i bolnicu. Na to ga je inspirirao stogodišnji veteran Tom Moore, veteran 2. svjetskog rata, koji je hodajući u svom svom vrtu sakupio više od 30 milijuna funti za Državni zavod za zdravstvo Velike Britanije.

Za svoj je pothvat dječak marljivo trenirao svaki dan. Od 21. ožujka, prelazio je 750 metara svaki dan i do sada prikupio skoro 40.000 funti. Cijelim su ga putem bodrili susjedi u naselju u kojem živi.

- Ponosna sam na njega. Pucam od ponosa. Ovim je izgradio ogromno samopouzdanje i samopoštovanje - rekla je dječakova majka Ruth Garbutt dodajući kako je Tobiasa na pothvat inspirirao pukovnik Tom Moore.

- Vidio ga je na televiziji. Poistovjetio se s njime budući da obojica koriste hodalicu. Obojica svakodnevno mukotrpno treniraju da bi ostali pokretni. Dao je cijelog sebe u to - kazala je majka.

- Osjećam se sjajno dok hodam gore-dolje po svojoj ulici. Naši susjedi izlaze na prozore i ulicu i bodre me. Neki mi čak i salutiraju - dodao je dječak, a majka je dodala da hodaju svaki dan. Bez obzira na to pada li kiša ili je sunčano, Tobias ne odustaje. Ni kiša ni jak vjetar nisu ga obeshrabrili - rekla je.

Prije izbijanja pandemije koronavirusa, dječak je mogao prijeći najviše 50 metara na dan. S vremenom je ojačao i svakim je danom postizao sve bolje rezultate.

- Ovo je bio velik izazov za njega. Tobias ima cerebralnu paralizu i bez hodalice se uopće ne može kretati. Prije karantene nije mogao prehodati više od 50 metara na dan. I to mu je ponekad bio prevelik zalogaj - pojasnila je mama.

- No, nije se predavao. Uporno je trenirao i sada u prosjeku može prijeći i 750 metara dnevno. Budući da zbog epidemioloških mjera nije mogao odlaziti na fizikalnu terapiju u svojoj školi, odlučili smo da svaki dan hoda - kaže Ruth pojašnjavajući da su u tom trenutku bili pomalo očajni jer je Tobias inače vrlo osjetljiv pa nije znala kako će novonastala situacija utjecati na njega.

- U školi su mu osigurali fizikalnu terapiju, pa je sva odgovornost u ovoj situaciji pala na mene. Odlučila sam da trebamo svaki dan hodati, kako bi ostao u formi. A on je očajnički htio hodati za neki viši cilj, no ispočetka nismo znali kako to ostvariti - priča mama.

No, nakon što je na televiziji vidio pukovnika Moorea kako hodajući po svom dvorištu prikuplja novac u humanitarne svrhe, Tobias je rekao mami: "Samo malo! Ovo želim raditi, želim sakupljati novac, zašto ne bismo organizirali humanitarnu akciju?"

To je bio trenutak odluke nakon kojeg hrabrog dječaka ništa nije moglo zaustaviti u njegovu naumu.

