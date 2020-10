Ima li u ovim vremenima smisla planirati i štedjeti za godišnji?

<p>Pandemija Covida-19 ovu je godinu pretvorila u nešto što čovječanstvo još nije iskusilo. Mnoga vrata su se zatvorila i neka neizvjesnost se uvukla u svakoga od nas. Mnogi ljudi sad razmišljaju koliko smisla ima štedjeti za godišnji odmor? Hoće li na taj odmor moći otići? Hoće li njihova financijska konstrukcija ostati stabilna?</p><p>Ova situacija najteže pada ljudima koji baš vole putovati i to ih ispinjava dobrom energijom. Kod takvih pojedinaca nemogućnost planiranja putovanja stvara dodatni stres, jer to je nešto čemu su se prijašnjih godina mjesecima veselili.</p><p><strong>Rachel Hill</strong>, autorica i osnivačica portala RachelTravels.com smatra da bez obzira koliko su vremena neizvjesna, treba imati kasicu prasicu za neko buduće putovanje.</p><p>- Čak i ako nećete moći putovati do kraja ove godine ili i kasnije, uvijek je lijepo imati na raspolaganju resurse kada se jednom ukaže mogućnost za putovanje - kaže Rachel Hill. </p><p>Sa njom se slaže i financijska terapeutkinja <strong>Amanda Clayman</strong> koja ima više od 15 godina iskustava u financijskom savjetovanju.</p><p>- Štednja je uvijek dobra ideja jer u vama stvara želju za planiranjem i držanjem tog plana. Pandemija je kod mnogih od nas povećala razinu anksioznosti, ali jednostavno razmišljanje o nekom cilju jedan je od učinkovitih načina da se usrećimo. To je način da svojem životu vratimo neki smisao - rekla je Clayman. </p><p>- Planiranje odmora zapravo jedan od prvih prijedloga koje dajem većini svojih klijenata. Zašto? Fond za putovanje često je razuman cilj i onaj koji se može opipljivo ispuniti uspostavljanjem boljeg odnosa prema novcu. Također, postavlja dobre temelje za agresivnije i dugoročne planove štednje, poput mirovine ili otplate stambenog kredita - dodala je.</p><p>Savjetuje da pokušate unijeti promjene u svoju svakodnevnu potrošnju. </p><p>- Većina ljudi ne razmišlja kritički o svojem proračunu sve dok nešto ne krene po zlu. Prvi korak je lagan i znači da biste trebali smanjiti nepromišljenu potrošnju. Dakle, suzdržite se od, recimo, pretjerane internetske kupovine koja zapravo proizlazi iz dosade ili tuge, a ne iz potrebe - pojasnila je.</p><p>Clayman predlaže razmišljati o štednji kao o obliku igre, zabavnoj aktivnosti koja će vam popraviti raspoloženje.</p><p>Rachel Hill ima još jedan dobar savjet. Kaže da počnete planirati putovanje, maštati o njemu. Zamislite gdje biste željeli biti pa lagano krenite istraživati, planirati i štedjeti. Imajte na umu da će dan vašeg putovanja doći kad tad, prenosi <a href="https://www.apartmenttherapy.com/saving-for-vacation-pandemic-36834235" target="_blank">apartmenttherapy.com</a>.</p>