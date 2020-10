Voljeti svoj život znači uživati u onom što imate i slijediti snove

Ako je netko sretan sam sa sobom i u miru sa svojim vrlinama i manama, onda će i drugi ljudi biti sretni oko njega. Ako želite biti sretni, i spremni ste raditi na sebi, onda se morate prvo okrenuti sebi i svojim potrebama, i saznati tko i što ste, te što stvarno od života želite.

Otkrit ćete svoju strast i posvetiti joj vrijeme

Ljubav je predivna, ali nije jedina vrijednost u životu. Postoji mnogo stvari za kojima čovjek može imati srasti - umjetnost, glazbu, životinje, posao, vježbanje, druženje...

Kad se počnete zaljubljivati u svoj život, umjesto da svu svoju energiju ulažete u vezu, počet ćete otkrivati stvari koje će u vama zapaliti vatru. Usredotočujući se na stvari koje vas vesele, koje vas zaokupljaju i koje vas potiču na nove izazove će vas više zadovoljiti nego trenutačna romansa.</p><h2>Imat ćete bolji uvid u svoje želje i potrebe</h2><p>Zaljubiti se u svoj život znači posvetiti si vrijeme i istražiti što volite, što vas veseli i što želite od života. To se odnosi na ciljeve, ali i na potencijalne puteve koji će vas dovesti do tog cilja. Ako ste svjesni što vas veseli i što želite od života, znat ćete i što želite od veze i partnera s kojim biste bili spremni zajednički se suočiti sa životnim izazovima.</p><h2>Počet ćete vrednovati sve odnose koje imate</h2><p>Romantični odnos nije jedina vrsta ljubavi koja ispunjava čovjeka srećom. Kad pomaknete fokus sa ljubavnog života na prijatelje, obitelj, pa čak i na neke platonske odnose - shvatit ćete koliko sve te veze utječu na sreću i zadovoljstvo u vašem životu.</p><h2>Živjet ćete onako kako ste uvijek željeli</h2><p>Kada se zaljubite u svoj život, želite iskoristiti svaku minutu. Želite putovati na nova mjesta, isprobati novu hranu, istražiti i živjeti kako želite. Nema ništa lošeg u tome. Voljeti svoj život znači uživati u onom što imate i slijediti svoje snove. To je istinsko življenje, piše <a href="http://thoughtcatalog.com/marisa-donnelly/2017/03/15-things-that-happen-when-you-fall-in-love-with-your-life-instead-of-a-person/" target="_blank">Thought Catalog</a>.</p><h2>Obraćat ćete više pažnje na hobije, putovanja...</h2><p>Kada niste usredotočeni na ljubavnu vezu, više vremena posvećujete drugim stvarima - karijeri, hobijima, budućnosti, prijateljima, financijama i slično. Vaši prioriteti se mijenjaju na zdrav način i sami stvarate svoje granice, ili do kuda ste spremni ići.</p><h2>Provest ćete više vremena radeći nešto što volite</h2><p>Gubljenje vremena na serije ili besposličarenje je odjednom neprihvatljivo. Posvećujete se stvarima koje vam omogućuju da širite vidike, učite nove stvari, imate nova iskustva. Prosječan život više nije dovoljan. Kad volite svoje život radije radite svašta nego da pasivno proučavate druge kako žive svoje život.</p><h2>Slušat ćete tuđe savjete i posvetiti im vrijeme</h2><p>Želite učiti, slušati tuđa iskustva, rasti i biti inspirirani. I zato, zahvalni ste na svakom dobro savjetu koji dobijete, ali ste spremni i podijeliti dio svojeg iskustva onima koji ga trebaju - u obliku savjeta ili upozorenja.</p><h2>Više vremena ćete uživati u malim stvarima</h2><p>Odjednom lijepi zalazak sunca ili ljubimac koji ste stisnuo uz vas na kauču imaju puno dublje značenje. Počinjete obraćati pažnju na svakodnevne stvari koje vas vesele i iz toga proizlazi zahvalnost na zapravo lijepom životu koji vodite, ali kojeg ranije niste baš bili svjesni.</p><h2>Uživat ćete radeći na sebi</h2><p>Živite život koji je u skladu s vašim ciljevima i željama. Zahvalni ste na svemu dobrom što u životu imate, ali to ne znači da ne ulažete trud da vam bude još bolje. Želite postići još više, otići korak dalje i živjeti život koji ste prije samo sanjali. Ulaganje tolike energije u ciljeve sigurno neće biti bačena u prazno.</p><h2>Provodit ćete više vremena van kuće</h2><p>Sad svijet oko vas ima veću vrijednost. Pronašli ste strast u novom hobiju ili aktivnosti, poput planinarenja, odlaska u muzeje ili na predstave, ili ispijajući šalice kave s prijateljima. Jednostavno volite biti - tu i sad, i uživate u svakom trenutku.</p><h2>Uživat ćete u sjećanjima</h2><p>Kad uživate u sebi i svojem životu ne tražite ispunjenje svojih želja kroz druge ljude ili ljubavne veze. Osjećate se ispunjeni jer uživate u svojim aktivnostima, u komunikaciji sa svojim bližnjima i stvarajući lijepa sjećanja koja će vas pratiti kroz život. Vaša sreća ne ovisi samo o jednoj osobi, već o nizu faktora, od kojih ste najvažniji vi sami i vaš doživljaj svijeta.</p><h2>Osjećat ćete se skromnije i zahvalnije</h2><p>Svaki dan je poklon sam za sebe, i svakodnevno podsjećanje na to će stvoriti zahvalnost za stvari koje ljudi znaju uzimati zdravo za gotovo. Oslanjate se na vjeru u sebe ili višu silu, da ćete smoći snage i hrabrosti proći kroz loša životna razdoblja. Ako vjerujete da ćete pronaći ljubav kad bude pravo vrijeme, najvjerojatnije onda kad ste vi spremni prihvatiti partnera kao zaokruženu osobu sa svim svojim manama i vrlinama, to će se i dogoditi. </p><h2>Vaša sreća će se bazirati na puno stvari</h2><p>Vaše "soliranje" više nije teret ili nešto negativno što se uz vas veže. Pomirili ste se sa svojim romantičnim životom i ne tražite partnera koji bi vam popunio prazninu u srcu. Umjesto toga, vaša sreća ovisi o vašim iskustvima, vašim strastima, odnosima s ljudima u životu i samima sebi.</p><h2>Osjećat ćete zadovoljstvo zbog svega što ste postigli</h2><p>Kada se zaljubite u svoj život, a ne u osobu, počnete vrednovati sebe i sve što ste u životu prošli. Počinjete vidjeti vašu svrhu i kako su vas događaji u životu oblikovali i promijenili. Počinjete shvaćati da put koji ste prošli da biste bili osoba koja danas jeste nije bio jednostavan, ponosni ste na što ste prošli, a i uzbuđeni zbog toga što još možete postati.</p><h2>Naučit ćete turbulentnu stvarnost osjećaja i sjećanja</h2><p>I dalje će biti dana kad ćete biti depresivni ili bezvoljni, ali to je normalno. Ali promjenom unutarnjeg fokusa s druge osobe na sebe će vas naučiti kako da čuvate svoje osjećaje, srce i zdravlje. Naučit ćete da je u redu da se stavite na prvo mjesto, jer ako vi niste sretni, nećete moći ni druge usrećiti. I na kraju, naučit ćete da kad volite sami sebe i da vas drugi vole, jer ćete emitirati srećom, samopouzdanjem i ljubavi prema drugima. A to je svima privlačno.</p>