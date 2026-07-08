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Ima se, može se! Haaland na torbice iskeširao 730.000 eura

Piše 24sata,
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Ima se, može se! Haaland na torbice iskeširao 730.000 eura
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Foto: REUTERS/PIXSELL
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Posebnu pozornost izazvala je i informacija da je djevojci darovao Himalaya Birkin, jednu od najpoželjnijih Hermèsovih torbi na svijetu, čija se vrijednost procjenjuje na čak 370.000 eura

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Norveška nogometna zvijezda Erling Haaland na Svjetskom prvenstvu 2026. ne privlači pažnju samo golovima. Napadač visok 195 centimetara, koji je među glavnim kandidatima za Zlatnu kopačku, posljednjih je tjedana postao i jedna od najvećih modnih tema turnira zahvaljujući impresivnoj kolekciji luksuznih torbi vrijednoj, prema procjenama, čak 730.000 eura.

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Najveći dio kolekcije čine torbe modne kuće Hermès, čija se vrijednost procjenjuje na više od 270.000 eura. Posebno se ističu modeli Haut à Courroies (HAC), najstarije torbe francuske kuće, predstavljene još 1892. godine za prijenos sedala i jahačkih čizama.

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Upravo je taj model kasnije poslužio kao inspiracija za danas kultnu torbu Birkin. Haaland u kolekciji ima najmanje četiri velika modela HAC 50, među kojima su Black Multipocket HAC 50 i HAC Rock Black, čija se pojedinačna vrijednost kreće između 58.000 i 60.000 eura. Na početku Svjetskog prvenstva pojavio se s modelom Endless Road HAC 50, vrijednim oko 39.000 eura, a često nosi i manje modele HAC 40 u različitim kombinacijama kože i platna.

Foto: Reuters

Osim Hermèsa, u njegovoj garderobi nalaze se rijetke putne torbe Louis Vuitton Keepall, koje je dizajnirao Virgil Abloh, Chanelov kovčeg iz kolekcije Métiers d’Art 2024/25. te Goyardova kozmetička torba u svijetloplavoj boji, koja podsjeća na boje njegova kluba Manchester Cityja.

Foto: Instagram

Posebnu pozornost izazvala je i informacija da je djevojci darovao Himalaya Birkin, jednu od najpoželjnijih Hermèsovih torbi na svijetu, čija se vrijednost procjenjuje na čak 370.000 eura. Iako su skupi satovi, nakit i luksuzni automobili odavno uobičajen prizor među nogometašima, Haalandove torbe izazvale su mnoge reakcije jer se muške torbe još često promatraju kao neuobičajen modni izbor. No povijest pokazuje drukčije. Torbe su stoljećima bile praktičan predmet namijenjen svima, a mnoge luksuzne modne kuće svoju su reputaciju izgradile upravo na vrhunskoj obradi kože i izradi prtljage.

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Foto: Instagram

S bogatstvom većim od 85 milijuna eura, Haaland bez problema može sebi priuštiti ovakve komade, koji uz prestiž često predstavljaju i vrijednu investiciju budući da Hermèsovi modeli na tržištu nerijetko dostižu tri puta višu vrijednost od one po kojoj se torbe kupuju u trgovinama. Haalandovu strast prema modi potvrđuju i česta pojavljivanja u prvim redovima revija Dolce&Gabbane.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

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