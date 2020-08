No, Su se brani, inzistiraju\u0107i na tome da nikako ne ure\u0111uje svoje fotografije te da je tajna njene vitkosti samo u tome da\u00a0jede zdravo.

<p>Studentica Su Naing iz Mjanmara tvrdi da ima struk opsega samo 34,7 centimetara, za koji se vjeruje da je jedan od najtanjih, ako ne i najtanji na svijetu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Rachel je smršavila 75 kilograma</p><p>Ta 23-godišnjakinja često dijeli svoje fotografije na Facebooku i Instagramu u kojima je upravo tanašni struk u prvom planu, no često ju optužuju da fotošopira fotografije ili da je poduzela drastične mjere, poput operacije za uklanjanje rebara, da bi došla do tako vitkog stasa. </p><p>No, Su se brani, inzistirajući na tome da nikako ne uređuje svoje fotografije te da je tajna njene vitkosti samo u tome da jede zdravo.</p><p>Tako tanak struk rezultat je dobre genetike, kaže. Doduše, priznaje da redovito nosi korzete kako bi oblikovala svoju figuru, no kaže da je njena linija potpuno prirodna. </p><p>Druge žene sa slično tankim strukom priznale su da su uklonile rebra kako bi postigle takav oblik.</p><p>- Dobro sam i držim se zdrave prehrane, tako da ne moram brinuti o liniji - uvjerava Su te dodaje kako misli da je s time kako izgleda sve u redu. </p><p>- Uživam u poziranju i izlaganju svog izgleda. Pohvale su vrlo laskave. Ljudi se slažu da je izgledam lijepo - kaže Su. Inače, trenutni Guinnessov rekord za najtanji struk na svijetu drži Ethel Granger iz Velike Britanije, čiji struk mjeri tek nešto više od 33 centimetra, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8579697/Burmese-woman-23-online-hit-TINY-13-7in-waist.html">Daily Mail.</a> </p><p> </p>