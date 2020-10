Imaju više naziva, no zapravo postoje samo četiri vrste šećera

Rafinirani, smeđi, melasa... Lista naziva šećera je dugačka, no nije svaki šećer štetan i nema jednako djelovanje, a mnogi od njih sadrže važne nutrijente koji nam koriste

<p>Na deklaraciji proizvoda mora stajati njegov sastav, a ondje je i podatak o količini i vrsti šećera sadržanoj u toj namirnici. No u čemu je razlika između šećera i kakve su posljedice njihove konzumacije, pita se <a href="https://www.goodhousekeeping.com/food-recipes/healthy/a18910/types-of-sugar-0921/">GoodHouseKeeping </a>donoseći detaljno pojašnjenje o toj temi.</p><h2>Što je šećer</h2><p>Jednostavnim riječima, šećer je oblik ugljikohidrata te sadrži molekule ugljika, vodika i kisika. Kada konzumiramo ugljikohidrate, naše tijelo ih probavlja i razgrađuje u glukozu. Ona služi kao izvor energije za stanice u cijelom ljudskom tijelu, uključujući mozak i središnji živčani sustav.</p><h2>Vrste šećera</h2><p>Ugljikohidrati dolaze u dva oblika: jednostavni i složeni. Razlika među njima je u tome koliko ih brzo možemo probaviti i apsorbirati, a to određuje njihova kemijska struktura. Složeni ugljikohidrati sastoje se od tri ili više molekula šećera, dok jednostavni ugljikohidrati imaju samo jednu molekulu i to su monosaharidi, ili dvije pa ih zovemo disaharidima.</p><p>Najučestalija četiri oblika jednostavnih šećera su glukoza, fruktoza ili voćni šećer, saharoza ili stolni šećer te laktoza ili mliječni šećer. Dodatno ih se može kategorizirati u prirodne izvore šećera i dodane oblike.</p><h2>Razlika između prirodnog i dodanog šećera</h2><p>Kad pomislimo na šećer, sjetimo se slastica i drugih delicija. Oblik šećera kojeg se koristi za slatkiše i zaslađene napitke obično se naziva dodanim šećerom. Riječ je o šećeru kojeg se tijekom proizvodnje dodaje namirnicama da bi imale bolji okus, boju, teksturu ili duži rok trajanja.</p><p>On nema nikakvu nutritivnu vrijednost, ali dodaje kalorije hrani i često ih se zato naziva praznim kalorijama. Ako ga konzumirate umjereno, takav šećer ne predstavlja problem. No činjenica je da ga većina ljudi nesvjesno unosi više nego što bi trebalo. U tipičnoj američkoj prehrani izvori dodanog šećera su zaslađena pića, pahuljice, kolači, torte, slatkiši, jogurti s okusom i procesirana hrana. Odrasli Amerikanac u prosjeku na dan konzumira 77 grama dodanog šećera prema podacima American Heart Association, što je triput više od preporučene količine za žene.</p><p>Pretjerana konzumacija takvog šećera vodi do naglih skokova u razini šećera u krvi, gomilanju viška kilograma te pojačava rizik za razvoj više kroničnih bolesti. No pritom valja imati na umu da nisu svi šećeri dodani hrani. Prirodni šećer se prirodno nalazi u namirnicama poput voća i mlijeka. Iako sam po sebi šećer ne donosi neke benefite, dio je nutritivnog paketa s vitaminima, mineralima i antioksidansima. Hrana koja sadrži prirodni šećer bogata je vlaknima i nutrijentima te tijelu donosi niz zdravstvenih benefita. Problem je što pojedine namirnice koje sadrže prirodni šećer također sadrže i dodani šećer.</p><h2>Različiti nazivi za dodani šećer</h2><p>No na deklaraciji neće jasno stajati da je riječ o dodanom šećeru nego ga se prikriva drugim imenima koja vam možda nisu toliko poznata. Tako će ih navesti kao dodatak agavina sirupa, smeđeg šećera, rižinog sirupa, kokosova šećera, kukuruznog sirupa, meda, maltodekstrina, melase, palmina šećera, bijelog zrnatog šećera, rižinog sirupa i mnogih drugih.</p><h2>Kako izračunati količinu šećera</h2><p>Agencija za hranu i lijekove FDA nedavno je osvježila tradicionalnu deklaraciju s nutritivnim sastojcima, a glavna promjena je u tome što ona sad sadrži ukupnu količinu svih šećera te dodane šećere zasebno. Dakle, na deklaraciji stoji ukupna količina prirodnih i dodanih šećera, a ispod toga naznačena je količina šećera kojeg su prilikom proizvodnje dodali u proizvod. To je onaj šećer čiji unos valja ograničiti.</p><p>Mnogi mliječni proizvodi, poput jogurta, sadrže prirodni šećer, ali im dodaju i značajne količine kaloričnih zaslađivača za bolji okus. Ako želite izračunati količinu prirodnog šećera u hrani i piću, oduzmite od ukupnog zbroja iznos dodanih šećera. Pritom imajte na umu da se na deklaraciji sastojci redaju po težini, pa ako je na njoj dodani šećer prvi sastojak, vrlo je vjerojatno kako je riječ o nutritivno siromašnom proizvodu nabijenom kalorijama.</p><h2>Odaberite najbolje za sebe</h2><p>Uvijek dajte prednost prirodnim šećerima iz voća jer oni dolaze uz lepezu nutritivnih benefita te sadrže vlakna za razliku od pretjeranih količina dodanih šećera u drugim namirnicama. Prilikom kupnje čitajte deklaracije i imajte na umu preporuku stručnjaka da na dan ne bismo trebali unijeti više od šest žličica šećera, odnosno 25 grama. Kad je riječ o zdravijim izborima dodanog šećera poput meda ili kokosova sirupa, oni imaju malu prednost pred stolnim šećerom jer sadrže male količine vitamina i minerala. No to svejedno ne znači da ih morate uvrstiti u prehranu u velikim količinama. Mogu biti dobra zamjena za šećer u slasticama i drugim receptima, no ako ih odlučite koristiti, uzimajte ih u malim količinama i vrlo umjereno.</p>