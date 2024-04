'Imala sam aferu, ali mom mužu se to svidjelo i sada želi gledati'

Zbunjena žena anonimno je opisala svoj problem na društvenim mrežama i priznala da ne zna što da radi.

- Bila sam toliko ljuta kad sam saznala da se moj muž sprijateljio sa starijom ženom, da sam počela flertati s mlađim dečkima na aplikacijama za spojeve. Nisam ponosna na sebe, ali na kraju sam spavala s dvojicom od njih. No kad sam to priznala mužu, to ga je uzbudilo te je rekao da me želi gledati kako se seksam s jednim od muškaraca s kojima sam spavala - izjavila je 34-godišnjakinja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Problemi su počeli kada je moj suprug otišao raditi na velikom radnom projektu u blizini naše kamp-kućice i rekao je da ima više smisla da ondje ostane tjednima, umjesto da stalno dolazi kući meni i djeci. Tada sam saznala da provodi dosta vremena sa starijom ženom, koja je u kasnim 40-ima i živi u tom mjestu. Bila sam bijesna. Ja imam 34 godine, a moj muž 38 godina. Naša djeca imaju šest i četiri godine - napisala je.

- Tada sam počela razgovarati s mlađim dečkima na koje sam naišla na aplikacijama za spojeve. Moj odnos s mužem bio je već u raspadu kad je njegov projekt završio. Inzistirao je na tome da su on i ta starija žena samo dobri prijatelji, ali bila sam uvjerena da me varao i željela ga povrijediti pa sam mu ispričala o mojim susretima, ali njegova me reakcija zabrinula - izjavila je.

- Želim da ostanemo zajedno, ali brinem se zbog toga što bi se moglo desiti ako prihvatim njegov prijedlog da se seksam s drugim muškarcem pred njim - napisala je, piše The Sun.