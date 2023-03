'Imam 19 godina i živim u svom autu, a tuširam se u teretani'

Dayra Reynoso (19) je otkrila kako živi u svom automobilu zato jer joj to omogućuje da vidi svijet. Naime, na TikToku je prenijela isječak u kojem dijeli svoj neobičan životni prostor te prikupila više od sedam milijuna pregleda.

- Živim u svom autu kao 19-godišnjakinja. Nemojte projicirati svoje strahove na mene. Svijet je moja školjka - napisala je na svom TikTok profilu @esitathelabel.

U snimci je pokazala kako spušta stražnja sjedala automobila koja postaju krevet, a za grijanje koristi vreću za spavanje.

Inače, Dayra na Instagramu vodi posao s rabljenom odjećom, a u videu je pokazala i prekrasne lokacije uz koje se budi te mirna mjesta na kojima može vježbati jogu.

Za spremanje hrane koristi peć za kampiranje, a ima i uređaj za pripremanje kave. Teretanu koristi za održavanje forme, ali i za tuširanje, pranje zuba i pijenje svježe vode.

Ipak, nije sve tako savršeno jer je pokazala kaznu za parkiranje koju je dobila za parkiranje izvan kampa u državnom parku.

U sljedećem videu objasnila je više o svom životu i zašto je odlučila živjeti u automobilu.

- Živim u svom autu jer to želim. Zašto ne? Svatko može živjeti u svom automobilu iz bilo kojeg razloga. Jako sam zahvalna na teretanama koje rade 24/7. Imam se gdje otuširati, vježbati i raditi svoj posao. Tamo sam također prala i suđe, ali možete prati suđe i tako da napunite vrč za vodu u teretani i njime ga ispirete - ispričala je.

Dayra je priznala da je oklijevala reći svojoj obitelji da živi u svom automobilu jer je mislila da bi njezini roditelji mislili da to nije sigurno.

- Gledala sam druge ljude na YouTubeu kako to rade i pomislila da zašto to ne bi napravila i ja. Potrudila sam se ne misliti na negativne strane života u autu. No, jasno je da postoje rizici i ja sam ih svjesna - dodaje.

Najveća mana njezina životnog stila, priznala je, je to što ne može koristiti WC kad poželi.

- Ne možeš mokriti kad god to želiš, moraš to isplanirati - rekla je.

Čini se da je mnoge ljude zaintrigirao njezin stil života, a u jednom komentaru ispod videa je pisalo: "Drago mi je što znam da nisam jedini koji živi u svom autu", dok je u drugom pisalo: "I ja sam učinila isto, samo ne po svom izboru", piše The Sun.

