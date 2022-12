Ovo većina ljudi nesvjesno radi u vožnji, a time uništavaju auto

Za automobil nam je važno da je pouzdan stroj koji će nas dovesti do cilja, no osim u vrijeme servisa malo pažnje posvećujemo za njegovo očuvanje. Primjerice, kad mijenjamo brzine, većina ljudi ne razmišlja o tome što se događa u ručnom mjenjaču

Ali svaki put kad promijenite stupanj prijenosa, vilica za prijenos unutar mjenjača kontaktira s rotirajućim dijelovima za odabir brzine. Kad stojimo, ili pak u vožnji između mijenjanja brzine, većina ljudi ima naviku 'odmarati ruku' na mjenjaču.

Maknite ruku s mjenjača!

Ergonomski je on na najboljem mjestu i mnogima je to idealno mjesto za odložiti ruku, no to nipošto nije dobro, savjetuju stručnjaci za Rac.

Naime, tako vilica mjenjača dodatno pritišće zupčanu spojku. Navedena sila može oštetiti mjenjač pa izbjegavajte tu naviku. Dakle, ne držite ruku na mjenjaču nego za njim posegnite samo kad mijenjate brzine.

Osim toga, još je jedna loša navika ostaviti automobil u brzini dok stojite te držati pritisnutu pedalu kvačila i kočnice. To također šteti automobilu jer opruga u kvačilu nije dizajnirana kako bi dugo trpjela takvu silu i mogla bi se potrošiti mnogo prije, odnosno mogla bi puknuti.

U svakoj prilici kad trebate stati s automobilom, izbacite mjenjač iz brzine i stisnite kočnicu. Tako ćete najbolje sačuvati kvačilo.

Sličan efekt ima i zadržavanje noge na papučici kvačila iako je automobil u pokretu. Takvo 'odmaranje noge' na kvačilu je nepotrebno jer postoji mogućnost da nadalje vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Za lijevu nogu postoji za to predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se odmorom na za to predviđenom mjestu.

