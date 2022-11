Teorija ogledala: Privlačimo ljude koji su odraz naše nutrine

Nije teško naći zajednički jezik, ili barem dodirne točke, s ljudima s kojima čovjek provodi vrijeme. Ali naći nekoga s kim se čovjek jednostavno razumije bez riječi i tko ga nadopunjuje, je puno teže.

POGLEDAJTE VIDEO: Prava ljubav

To se događa rijetko u životu, a ovih šest znakova pokazuju da osoba s kojom se družite, ili ste čak u vezi, je stvarno vaša srodna duša.

1. Srodna duša nije isto kao prava ljubav

Dosta ljudi povezuje srodne duše s pravom ljubavi, ali to nije isto i često ne moraju biti ista osoba. Srodna duša može biti prijateljica iz djetinjstva, bratić, ljubavnik ili samo poznanik, piše Brightside.

Ponekad, samo gledajući dvoje ljudi kako se smiju, pričaju ili nadopunjavaju rečenice, lako je primijetiti kako su bliski i koliko se dobro razumiju i slažu. To je prava odlika srodnih duša.

2. Osjećate se kao da se oduvijek poznajete

Možda je glavni znak srodne duše osjećaj da se poznajete sto godina. Možete susresti nekoga tko je dvostruko stariji od vas ili druge nacionalnosti ili religije, ali istodobno osjećate da vas razumije i poznaje vašu dušu kao da ste oduvijek zajedno.

Foto: Dreamstime

3. Dijelite iste vrijednosti

Možete imati različiti ukus za odijevanje, hranu, glazbu ili neku drugu sitnicu, ali u smislu principa, izraza emocija, prioriteta i želja u životu ste jako slični. Imate zajednički sistem vrijednosti i slični pogled na svijet.

4. 'Zakon ogledala'

Teorija ogledala kaže da privlačimo ljude koji su odraz naše nutrine.

Takve osobe se razumiju bez izgovorene riječi, podupiru se i zajedno prolaze kroz život jer se međusobno gledaju kao u ogledalo. Ali ogledalo duše, osjećaja, a ne lica ili ukupnog izgleda.

Foto: Dreamstime

5. Zajedno ste eksplozija ideja i kreativnosti

Vaša duhovna veza i slični svjetonazori imaju ogromni potencijal za stvaranje. To zajedničko stvaranje može biti dogovor za vikend ili planovi za svjetsku dominaciju. Kad se međusobno razumijete bez riječi, lako je takav odnos podići na drugu razinu, onu koja vodi kroz život. Idejom ili ciljem...

6. Nema prilagođavanja niti potrebe da se netko 'promijeni'

Od prvog trenutka si savršeno odgovarate.

A ako se čovjek osjeća da se mora mijenjati ili prilagođavati za svoju srodnu dušu, onda to nije to. Srodne duše se prihvaćaju točno takve kakve jesu, sa svim manama i vrlinama, i to na duge staze...

Najčitaniji članci