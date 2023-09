'Imam 30 godina i sama sam, ali to me uopće ne zabrinjava'

Oduvijek je postojala stigma oko toga da ste samac u određenoj dobi, pogotovo ako ste odrasli u okruženju gdje su vjenčanje i rađanje djece uvijek bili neki cilj. Ali, stvarnost je da mnogim ljudima život ne ide kako se očekuje i to je sasvim u redu. Zapravo, broj nevjenčanih ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu je u porastu pa zašto onda i dalje gnjavimo samce o statusu njihove veze, počela je svoju ispovijest Katie-Ann Gupwell, britanska novinarka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Iako volim vidjeti sretne parove u braku i nikad to ne bih isključila kao mogućnost za sebe u budućnosti, pošteno je reći da je došlo do porasta žena koje u svoje 30-e ulaze same. I premda je razlog za svaku ženu nedvojbeno drugačiji, mislim da se nekima od nas to jednostavno sviđa i nismo baš spremne reći 'uzimam'.

Igra spojeva toliko se promijenila posljednjih godina da je teško pratiti korak, a digitalni svijet također je imao veliki utjecaj. Iako poznajem puno ljudi koji su upoznali i imaju savršeno sretne veze s ljudima koje su upoznali preko aplikacija za spojeve, taj proces potrage jednostavno nije za mene. Moje srce nikada nije bilo u tome i nikad mi nije donijelo osjećaj prave radosti.

Radije bih provodila to vrijeme radeći stvari koje stvarno hrane moju dušu, umjesto da tragam za nečim što su nas učili da je 'krajnji cilj'. Kad sam navršila 30, nisam provela niti sekunde brinući se o tome što sam sama – baš kao što se nisam brinula o pojavi bora ili neizbježnoj pojavi sijedih vlasi. Zapravo sam ušla u novo desetljeće s osjećajem da sam točno tamo gdje trebam biti – bez obzira na to što drugi ljudi misle.

Foto: Dreamstime_

Ja ću biti prva koja će reći da samački život nije za svakoga, ali isto tako mislim da je to važan dio života u kojem treba uživati i iskoristiti ga na najbolji način. Provođenje vremena neko vrijeme samo sa sobom stvarno je dobar način da riješite ono u čemu uživate, što vam je potrebno i što zapravo želite dobiti od života - sa ili bez partnera.

Život se ne sastoji u pronalaženju nekoga tko vas 'upotpunjuje' – radi se o pronalaženju načina života koji vam donosi radost. Ako upoznate nekoga tko će to učiniti još boljim, onda znate da ste upoznali pravu osobu.

Mislim da se većina samaca ljuti kad im drugi govore: 'Ne brini, upoznat ćeš već nekoga' jer vrlo vjerojatno malo koga od samaca to zabrinjava. Možda nemamo nekoga koga ćemo držati za ruku (barem u ovom trenutku), ali naši su životi često ispunjeni na mnogo drugih načina.

Za neke ljude samački život je izbor. Za druge - jednostavno čekaju pravu osobu. Ako se svaki dan budite s osmijehom na licu i osjećate se dobro u životu, onda ste vjerojatno na prilično dobrom mjestu, prenosi Daily Star.