Dugi niz stoljeća je biti u vezi ili braku bilo bitno za opstanak i napredak. To je značilo bolju mogućnost za stjecanje financijskog uspjeha, a rodne nejednakosti sprječavale su žene da posjeduju imovinu ili otvaraju bankovne račune bez muškaraca. Srećom, vremena su se značajno promijenila, a sada više nije uvjet da ste u braku ili vezi da biste živjeli ispunjenim životom. Unatoč tome, biti samac nosi tešku stigmu i mnogi ljudi se pitaju kako je moguće biti sretan sam.

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik na misi priznao da se zaljubio

Kao što objašnjava Paula Flidermauz, savjetnica za mentalno zdravlje u Empower Your Mind Therapy, mnogi od nas odrastaju misleći da nešto nije u redu s nama - ili da nema načina da budemo istinski sretni - ako nismo u romantičnoj vezi. Takvo mišljenje se razvija uglavnom zahvaljujući društvenim pritiscima, utjecaju medija i nepoželjnim komentarima prijatelja i članova obitelji.

- Sve više ljudi shvaća da mogu pronaći sreću i izvan partnerstva. Biti sam ne govori ništa o vašoj vrijednosti kao osobi, unatoč tome što vaša teta možda misli o tome - nastavlja ona.

Flidermauz kaže da postoji mnogo razloga zašto ljudi odlučuju ne biti u vezi, bilo da je to reakcija na negativno prošlo iskustvo ili je to jednostavno do njihove osobne preferencije. Neki od njih su:

Ako se prepoznajete u nekim od prethodnih rečenica - niste sami. Naime, nedavno istraživanje PEW pokazalo je da gotovo polovica slobodnih pojedinaca danas odlučuje ne biti u vezi. Ako ste dio ove skupine - ili razmišljate o prestanku traženja partnera ili potencijalne zabave - evo nekoliko korisnih uputa o tome kako njegovati sebe i biti sretan samac.

1. Njegujte odnose s dragim ljudima

Čak i ako ne žudite za društvom romantičnog partnera, uspostavljanje društvenih veza i članstvo u zajednici bitan su dio održavanja mentalnog zdravlja i dugog, ispunjenog života. Zato Flidermauz kaže, da biste njegovali svoju sreću, od vitalnog je značaja ulagati u platonska prijateljstva, uključujući prijatelje i članove obitelji - i da, to također uključuje kućne ljubimce.

- Odvojite malo vremena u svom rasporedu za pozive i viđanje s ljudima koji su vam važni. Ljudi cijene kada mislite na njih, a telefonski poziv može učiniti mnogo za jačanje odnosa s vama dragim ljudima. Umjesto da idete na spojeve s partnerom, zašto ne biste otišli na te spojeve s prijateljem - ili svojim psom? To je jednako zabavno - objašnjava ona.

2. Napravite godišnji pregled života - i napravite plan

- Istina je da je nepotrebno imati partnera za stvaranje financijskog bogatstva, kupnju kuće, postavljanje ciljeva ili stvaranje računa za mirovinu. Također je istina da morate planirati da biste napravili život kakav želite. Zato će vam provođenje godišnjeg pregleda života i postavljanje mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih ciljeva pomoći u izgradnji samopouzdanja - kaže Rachael Evans, osnivačica i izvršna direktorica The Workshop Whisperer.

Ona preporučuje da navedete svoja postignuća, naučene lekcije, što ste radili dobro, što nije bilo dobro i stvari koje su vam stajale na putu do ostvarivanja prethodno postavljenih ciljeva. Zatim odvojite vrijeme za razmišljanje i postavite sebi pitanja poput ovih:

Zatim možete izraditi svoj plan za iduću godinu.

- S jasnim popisom iz prethodne godine i dubljim razmišljanjem napravite novi plan za iduću godinu. Vodite računa o stvarima koje su vas ranije izbacile s 'pravog puta' - kaže Evans. Također razmislite o tome što želite postići ove godine u području zdravlja i dobrobiti, karijere, putovanja, društvenog rada i prijateljstva.

- Dok razmišljate o ovom planu za budućnost, ne zaboravite se prepustiti mislima o tome što će uistinu ispuniti vaš život. Jedna od prednosti kada ste samac je to što ne morate usklađivati svoje želje i potrebe s tuđima. Sanjajte velike stvari i činite velika djela - nastavlja Evans.

3. Njegujte hobije koje volite

Biti dio veze značajno je ulaganje vremena, energije i emocija. Dakle, kada nemate tu drugu osobu koja bi vam ispunila dane i mentalni prostor, ostaje vam više vremena za svoje potrebe i interese. Međutim, ako aktivno ne birate aktivnosti i hobije koji vam donose radost, mogli biste se osjećati usamljeno, depresivno ili besciljno. Flidermauz potiče one koji odluče biti sami da se upuste u nešto što su voljeli raditi, ali već neko vrijeme nisu imali vremena. To može biti rolanje, heklanje, kuhanje, vježbanje, slikanje, pisanje - što god želite.

- Postoji cijeli niz stvari koje možete učiniti i koje mogu potaknuti vaš interes. Štoviše, možete izgraditi osjećaj zajedništva oko bilo koje od ovih aktivnosti. Postoje tečajevi, klubovi, grupe i susreti kojima se možete pridružiti kako biste upoznali druge istomišljenike - nastavlja ona.

4. Doprinesite većem dobru

Prema Makhosi Nejeseru, stručnjaku za ljudske potencijale i osnivaču The Royal Shaman, jedna od najčešće zanemarenih ljudskih potreba je želja za svrhom i naslijeđem.

- Iako mnogi ljudi pronalaze smisao u podršci svojim partnerima ili djeci, vi kao samac i dalje možete pridonijeti čovječanstvu i istinski se osjećati dobro u stvaranju promjene u svijetu - objašnjava ona.

Da biste to učinili, potražite organizacije koje su u skladu s vašim uvjerenjima i vrijednostima. I zapamtite, ne morate donirati ogromne svote da biste napravili razliku. Kako kaže Nejeser, jednostavno volontiranje i davanje vremena i vještina ili pronalaženje kreativnih načina za promicanje promjene koju želite vidjeti može uvelike pomoći drugima i učiniti vas sretnima.

5. Dajte prednost brizi o sebi

Kada gradite život samo za sebe, nećete uvijek imati nekoga tko će vas potaknuti da popijete više vode, predložiti vam da odete negdje vikendom, podsjetiti vas da odradite fizičku aktivnost ili ići s vama u teretanu. Svatko treba dati prednost brizi o sebi, ali za one koji odluče živjeti sami, ključno je postaviti standard za to kako se žele osjećati i kako se prema njima treba odnositi, kaže Flidermauz. To je sve individualno, za nekoga je to odlazak na večeru, dotjerivanje ili pak odlazak na masažu. Ovo su mala, ali uistinu snažna ulaganja koja obogaćuju vašu dobrobit.

- Svi mi imamo neku ideju o tome kako briga o sebi izgleda, ali ponekad je briga o sebi zapravo jako jednostavna. To je i kad se sjetite istuširati se, jesti ili pospremiti krevet. Ove stvari mogu biti teške za nekoga tko ima depresiju ili druge probleme s mentalnim zdravljem, a sposobnost za to je postignuće vrijedno pažnje - tvrdi ona.

Ne zaboravite se tapšati po ramenima - budite sami sebi prijatelj i navijač kada je u pitanju briga o sebi.

- Proslavite sva svoja postignuća, čak i ona manja - zaključuje, piše Real Simple.