'Imam 35 godina i djevica sam, ne želim djecu pa nema žurbe'

Lauren Harkins nikada nije imala partnera, nikada nije bila na spoju i nikada nije bila intimna s nekime. Iako takav način života često izaziva kritike, od toga da joj je “istekao rok trajanja” do toga da je “narcisoidna”. Lauren, koja za sebe kaže da je kasno sazrela, potpuno je zadovoljna svojim izborima i trenutno nije posebno zainteresirana za upoznavanje potencijalnih partnera.

- Nikad se nisam sramila što sam djevica ili što imam malo seksualnog iskustva, i uvijek sam o tome otvoreno govorila, čak i kao tinejdžerica. Mislim da je to zapravo prilično cool. Za mene je to u istoj kategoriji kao i nepušenje, nekonzumiranje alkohola ili droga, jednostavno još jedan način na koji čuvam svoje tijelo, svoju energiju i svoje granice - rekla je Lauren, osnivačica nadolazećeg unisex streetwear brenda UNBXB.

Istaknula je da joj je intimnost uvijek bila nešto duboko značajno, a ne nešto što bi trebala požuriti samo zato da “sustigne” druge.

- Mislim da u tome što si selektivan postoji velika snaga. Važno je koga puštaš u svoj život i svoj prostor - dodala je.

Lauren, koja živi u saveznoj američkoj državi Maine, jednog dana želi biti u dugoj, stabilnoj vezi, no odlučila je da ne želi djecu, pa se zato ne osjeća pod pritiskom.

Na meti hejtera, ali je otporna

Na Instagramu i TikToku, gdje dijeli svoje iskustvo, prikupila je milijune pregleda i očekivano, brojne negativne komentare. Mnogi tvrde da “ne izgleda” ili “ne ponaša se” kao djevica, što Lauren pripisuje stereotipu da bi djevice trebale biti “sramežljive, tihe i društveno nesigurne”.

- Kad god imaš javnu platformu, dolazi i negativnost. Kritike uglavnom spadaju u iste kategorije, da lažem, da sam ‘istekla’, da tražim pažnju, da sam narcis… Ali to me više ne dodiruje - kaže.

Nije religiozna, ali nije ni za 'hook up' kulturu

Ljudi često pretpostavljaju da je religiozna i da “čuva sebe” za brak, no to nije istina. Opisuje se kao duhovna, ali ne i religiozna, a brak joj ne znači mnogo.

- Vrijednost vidim u predanoj, usklađenoj, dugoročnoj vezi, ne u papiru ili tradiciji radi tradicije. Nisam hiperkonzervativna osoba kakvom me pokušavaju prikazati, ali nisam ni tipična moderna žena koja je u opuštenim vezama ili traži kratkotrajne avanture. Najbolje funkcioniram u ravnoteži između suprotnosti - govori.

Napokon spremna za ljubav

Tek posljednjih godina počela je osjećati spremnost za romantičnu vezu.

- U tinejdžerskim i dvadesetim godinama nisam bila spremna. A to nije nimalo sramotno, dapače, vrlo je namjerno. Ne čekam bilo koga, čekam pravoga - zaključuje.

Njezin životni put možda ne izgleda kao većina drugih, ali ona je sasvim sigurna i ponosna na svoj izbor.