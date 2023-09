Podijelilo rutinu vježbanja koja je inspirirana stogodišnjacima - može i vama produžiti život

Walter Longo, profesor gerontologije i bioloških znanosti i direktor Instituta za dugovječnost u Kaliforniji, istražuje načine prehrane koji zapravo oponašaju post, no opet omogućuje ljudima da jednu normalno većinu vremena. Također je osmislio načine vježbanja, pritom se inspirirao stogodišnjacima. Tako je kreirao - 'dijetu za dugovječnost'.

Longo je rekao da je i u vlastitu rutinu uvrstio razne tjelesne aktivnosti kako bi oponašao stogodišnjake te smatra da upravo kretanju mogu zahvaliti na tako dugom životu.

- Biti poljoprivrednici, pastiri ili jednostavno imati težak život vrlo je uobičajeno kod ljudi koji dođu do 100 godina. Danas imamo razne mašine i strojeve koji rade umjesto nas, no smatram da to nije tako dobro, već bismo što više trebali raditi sami. Primjer je nošenje prtljage ili penjanje stepenicama - komentirao je Longo.

Longo radi 150 minuta umjerene do snažne tjelovježbe tjedno, u skladu s 'dijetom za dugovječnost'. Istu količinu preporučuju Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, plus malo vježbanja mišića.

Longo doma ima sobni bicikl koji vozi tri puta tjedno. Ako se borite s motivacijom za odlazak u teretanu, preporučio je da pokušate pronaći vrstu vježbe koju možete raditi kod kuće, jer je to jedini način za koji nemate isprike.

Čak i ako vježbate kod kuće, Longo je rekao da je važno svakodnevno hodati. Pokušava što više hodati tako što svaki dan ide istom 30-minutnom rutom oko kampusa u kojem radi, a jede u restoranu koji je udaljen 15 do 20 minuta hoda.

Hodanje može biti pristupačan način da se postigne cilj od 150 minuta vježbanja tjedno, ističe Harvard T. Chan School of Public Health. Ono se povezuje s nizom dobrobiti, uključujući prevenciju kardiovaskularnih bolesti i ublažavanje simptoma povišenog krvnog tlaka i depresije.

Mnogi 'SuperAgeri', ljudi koji žive posebno dugim, zdravim životom, zapravo nikada nisu kročili u teretanu, a ipak ostaju u formi uključivanjem tjelovježbe u svoje živote na druge načine.

To uključuje penjanje stepenicama umjesto dizalom, hodanje do mjesta umjesto vožnje automobilom i samostalno nošenje prtljage ili teških torbi.

- Nikad se ne vozim dizalom, već samo idem stepenicama. To je samo mala stvar, ali ako to učinite 20 ili 30 puta, pomaže vam da ostanete aktivni - ističe stručnjak.

Dan Buettner, koji istražuje ono što je poznato kao Plave zone, a to su lokacije na kojima ljudi žive dulje od prosjeka, nedavno je rekao da iz istog razloga koristi ručne alate gdje može.

Istraživanja sugeriraju da čak i kratka tjelesna aktivnost, poput penjanja uz stepenice i nošenja vrećica iz dućana, mogu smanjiti rizik od razvoja raka i stoga produžiti životni vijek, piše Insider.