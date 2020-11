- Radi se o tome da budem samouvjerena\u00a0i, da budem iskrena, nikada u \u017eivotu nisam bila spremnija\u00a0to pokazati. Kad sam imala 20 godina, nikad ne bih pomislila da bi mogla biti gola cijelo vrijeme, ali s godinama je do\u0161lo samopouzdanje. Svi smo razli\u010ditih oblika i veli\u010dina, trebamo proslaviti\u00a0to. Volim da moje slike ljudima donesu malo radosti u ova Covid vremena. Nadam se da \u0107u to i dalje raditi kada budem imala\u00a080 godina. Smijem se i prihva\u0107am \u010dinjenicu da sam nau\u010dila\u00a0voljeti svoje tijelo - ispri\u010dala je.

'Imam 52 godine i volim šetati gola - ali moja djeca to mrze...'

Instagram Lizzie Cundy prepun je provokativnih fotografija koje je objavila tijekom pandemije. Košenje travnjaka u badiću i donje rublje od maski za lice samo su neke od njih

<p>Ljubiteljica oskudnih odjevnih kombinacija koja pokazuje svoje nevjerojatno tijelo, 52-godišnja <strong>Lizzie Cundy </strong>podigla je stvari na drugu razinu i to samo s peglom i nekoliko strateški postavljenih maski kako bi zaštitila svoju intimu u nedavnoj objavi na Instagramu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Starletizam uzeo maha</p><p>- Osjećam se slobodnijom kako starim. Sada imam 52 godine i osjećam se seksi. Volim biti gola i takva raditi kućanske poslove. Mislim da u tome nema ništa loše. Rođeni smo goli i svi imamo iste dijelove, a ja volim slobodu - objasnila je.</p><p>Lizziein Instagram prepun je provokativnih fotografija koje je objavila tijekom pandemije. Neke uključuju njezino košenje travnjaka u haljini i štiklama te farbanje kuće u kupaćem kostimu. </p><p>- Pomislila sam: Moram pokušati ljudima izmamiti osmijeh na lica i nasmijati ih - kaže Lizzie.</p><p>- Radi se o tome da budem samouvjerena i, da budem iskrena, nikada u životu nisam bila spremnija to pokazati. Kad sam imala 20 godina, nikad ne bih pomislila da bi mogla biti gola cijelo vrijeme, ali s godinama je došlo samopouzdanje. Svi smo različitih oblika i veličina, trebamo proslaviti to. Volim da moje slike ljudima donesu malo radosti u ova Covid vremena. Nadam se da ću to i dalje raditi kada budem imala 80 godina. Smijem se i prihvaćam činjenicu da sam naučila voljeti svoje tijelo - ispričala je.</p><h2>Poboljšan seksualni život</h2><p>Međutim, ona od ožujka svako jutro radi 20-minutni trening visokog intenziteta. Lizzie, koja je trenutno slobodna, ali izlazi, kaže: 'Sad sam puno sigurnija u spavaćoj sobi zbog ovih treninga. Čim su se teretane zatvorile, uspaničila sam se. Ali sam se sabrala i počela raditi hiit treninge. Čim se probudim, napravim hrpu vježbi poput trbušnjaka, propadanja, sve one stvari koje ne želite raditi. Kao što je moja mama uvijek govorila: 'Ako imate vremena sjesti za telefon i popiti šalicu čaja te čavrljati s prijateljem, onda imate vremena i za malo vježbanja''.</p><p>No dok je reakcija njezinih sljedbenika na Instagramu nadasve pozitivna, Lizzieina dva sina - <strong>James </strong>(19), koji živi s njom, i glumac <strong>Josh </strong>(25) koji trenutno u Madridu zajedno s <strong>Joan Collins</strong> snima film - nisu toliko oduševljeni egzibicionističkim potezima njihove mame.</p><p>- Znam da ponekad oba moja sina stave ruke na glavu kada vide slike koje objavim. Često kažu: ‘Mama, neću slikati takve slike za tvoj Instagram!’ Ali nikad mi ne kažu da prestanem. Poznaju mene i moj smisao za humor - tvrdi Lizzie. Lizzie je to bio put do boljeg samopouzdanja kada se 2010. rastala od nogometaša Chelseaja, <strong>Jasona Cundyja, </strong>nakon 16 godina braka uslijed tvrdnji da ju je varao s opernom pjevačicom<strong> Hannah Pedley</strong>. Par se vjenčao 2015. godine i imaju sina.</p><p>- Bilo je vremena kad sam stvarno željela da se sve završi. Kad bi mi se veza raspala, preuzela bih kontrolu nad sobom nejedenjem, jer sam bila jako nesigurna - kaže Lizzie. </p><p>Prisjetila se i kako je u rujnu 2010. godine, dan nakon što je njezin bivši suprug okončao brak, morala prisustvovati filmskoj premijeri radi revijalne emisije ITV At The Movies.</p><p>- Sjećam se da sam prvog dana posla, intervjuirajući filmske zvijezde, plakala i nisam spavala, jer me noć prije Jason napustio. Sjećam se da me je srce boljelo, ali mama mi je rekla: 'Ustani, istuširaj se, stavi ruž i nasmiješi se, i nitko nikada neće znati’. I tako sam i učinila, bio je to najbolji savjet. Hvala Bogu na šminki - prisjeća se.</p><h2>Gubljenje identiteta</h2><p>Lizzie je godinama zakopavala tu svoju traumu, prije nego što je započela terapiju prošle godine. Pohađa tjedne seanse s terapeutom kako bi se mogla pomiriti s prošlošću.</p><p>- Shvatila sam da mi treba pomoć, zato što sam to znala skrivati. Jako je važno razgovarati. Ako sve sakupljate u sebi, puknut ćete. Ponekad bih se probudila u suzama i pomislila: ‘Zašto plačem?’ Ali to je zato što nikada o tome nisam razgovarala - ispričala je. Osim terapije, Lizzie kaže da joj je i pridruživanje Instagramu prije tri godine donijelo veliko povećanje samopouzdanja.</p><p>- Pomislila sam nakon razvoda: 'Želim biti snažna, glamurozna žena. Ako se želim odjenuti seksi i biti glavna, što je u tome loše?'. Na neki način, kada ste u braku s nogometašem, nekako izgubite identitet. Ali morala sam shvatiti da je moje vrijeme da zablistam i jednostavno sam se iznova oporavila - radom i društvenim mrežama - dodala je.</p><p>Profili na društvenim mrežama su Lizzie čak pomogli da pronađe nekoliko ljubavnih veza, međutim, danas ne odaje puno toga.</p><p>- Dobivam mnogo poruka od muškaraca koji mi se obraćaju na Instagramu. Postoji nekoliko muškaraca u mom životu, ali za sada sam to odlučila zadržati za sebe - zaključila je, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13235486/lizzie-cundy-body-confidence-naked/" target="_blank">The Sun</a>.</p>