'Imam 55 godina i trudna sam sa svojim suprugom koji ima 24'

Kolumbijka Alina Lozano (55) udala se za influencera Jima Velásqueza (24) u studenom prošle godine. Njihovo je vjenčanje u to vrijeme izazvalo veliku raspravu, uglavnom zbog njihove velike razlike u godinama - međutim, Alina je inzistirala na tome da se njihova veza ne temelji na financijskoj koristi za njega.

- U vezi smo jer je on samostalan, super smo tim, on zarađuje novac na mrežama te je ujedno glumac - izjavila je Alina njemu u obranu. Ona, je, naime, dugogodišnja glumica te je glumila u niz tamošnjih serija.

Kada ju je zaprosio, bio je vrlo romantičan.

- Alina, odrastao sam gledajući tebe, kad sam imao godinu dana mama me nazvala Pedro el Escamoso i od tog trenutka sam znao da si ti žena mog života, tada sam već sam to potvrdio i zato želim da me pratiš do kraja mojih dana - izjavio je.

Sada je par, koji zajedno ima više od milijun pratitelja na Instagramu, zapanjio obožavatelje objavom novosti o svojoj obitelji.

- Prijatelji, teško je zatrudnjeti prirodnim putem, ali znanost je dosta napredovala i želimo ovo učiniti za žene svih dobi koje imaju problem sa trudnoćom ili kada pređu 50-tu - rekla je Alina, koja živi sa svojim suprugom u Kolumbiji.

- Potpomognuta reprodukcija, prijatelji. Morate pronaći donoricu jajne stanice i proći cijeli proces koji je jako dug. Morate i uštedjeti malo novca, ali moguće je - objavili su.

Par je koristio kliniku za neplodnost kako bi im pomogla da ona zatrudni, što je dosad koštalo više gotovo 24.000 eura.

- Mnogi ljudi su nas pitali koliko košta liječenje, proces potpomognute oplodnje i klinika za neplodnost. Nećemo vam reći tu informaciju, i to iz opreza, ali predlažem da uštedite i budete strpljivi jer će vam trebati i novac i strpljenje - izjavila je Alina.

No u tom trenutku uletio je Jim te izrekao cifru.

- To je velik novac, ali vrijedilo je jer vidite da naše malo čudo dolazi - potvrdili su.

Rođena u Kolumbiji 1969., Alina je glumica i scenaristica koja je bila u braku s kubanskim glumcem Mijailom Mulkayem od 2005. do 2008., piše The Sun.

Prvi put se pojavila u kolumbijskim sapunicama 1991. prije nego što je nastavila glumiti u popularnim serijama kao što su 'El Señor de los Cielos' ('Gospodar neba') i 'La Reina del Sur' ('Kraljica juga').

Oni nisu jedini par s razlikom u godinama koji je dospio na naslovnice - nedavno je jedna žena (20) postala viralna nakon što su ljudi pretpostavili da je ona jedno od djece njezina partnera (43).

Dvojac iz Ujedinjenog Kraljevstva upoznao se tijekom noćnog izlaska krajem 2021. - i od tada je njihova veza cvjetala.

Nakon što je mlada zadivljujući podijelila slatku snimku obiteljskog druženja u Yorku, deseci korisnika TikToka rekli su da izgleda kao da bi mu 'mogla biti kći'.

- Iskreno sam mislila da su svi oni njegova djeca - napisala je jedna osoba.

- Nije smiješno, ali izgleda kao dan u izlasku s njegovo troje djece, vau - složio se netko drugi.

- Ovo je zastrašujuće - napisao je drugi.

- Izgleda kao tvoj djed - naveo je netko, The Sun.