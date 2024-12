'Imam aferu s kolegicom svake godine za Božić – radi stvari koje moja supruga nikada ne bi'

Nakon nekoliko piva na božićnom tulumu u njegovu uredu, Drewu je pozornost privukla žena na plesnom podiju. Njegova kolegica Rosie, također u braku kao i Drew, uhvatila je njegov pogled i pokazala mu prema vratima. Izišli su van dok je u pozadini svirao 'Fairytale Of New York'. Drew je obavio ruku oko Rosiena struka, uživajući u njezinu mirisu dok ju je privlačio bliže k sebi. Podijelili su strastven poljubac, a na trenutak su zaboravili na svoje supružnike. Kasnije su uživali strastvenoj noći u Rosienoj hotelskoj sobi. Ali, to im nije bilo prvi put da su imali fantastičan seks iza leđa svojih partnera.

Naime, Drew je spavao s Rosie nakon njihove božićne zabave posljednjih sedam godina u nizu, uživajući jednom godišnje u ljubavnoj vezi sa svojom „ženom s posla". Ali nisu jedini, jer 85 posto afera počinje na poslu, prema istraživanju.

Svake godine na svečanoj proslavi se otac dvoje djece Drew javlja Rosie. Rekao je: „Radim u višem rukovodstvu u agenciji za zapošljavanje s Rosie, koja nije uvijek u istom uredu jer svoje vrijeme dijeli na nekoliko lokacija. Četiri godine je mlađa od mene, ima 38 godina i nevjerojatno je lijepa, karizmatična, zabavna i pametna - mnogi dečki u uredu pokušavali su je zavesti kad je počela raditi kod nas. Postali smo dobri prijatelji i bilo je jasno da među nama postoji privlačnost, ali ja sam oženjen te imam šestogodišnju kćer i blizance od tri godine, a Rosie je udana i ima malu djecu.“

Drew je nastavio: „I prije sam ponekad varao svoju ženu, s povremenim poljupcem s nepoznatom ženom kad sam bio u pubu ili na zabavi, ali to je otišlo korak dalje na poslovnoj božićnoj zabavi 2017. s Rosie. Puno smo popili i na kraju smo zajedno flertali i plesali. Bili smo među posljednjima na zabavi. Bio sam toliko obuzet žarom trenutka da nisam imao oklijevao ni sekunde. Sve je među nama postalo tako prirodno kad smo se poljubili na pločniku ispred bara. Neugodno mi je reći da se nisam osjećao krivim, a moja supruga mi nije pala na pamet kad me preuzela strast.”

Odbacili su oprez i otišli u Rosienu hotelsku sobu na noć punu seksa

- Radili smo stvari koje nikada nisam radio sa svojom ženom. Rosie se usredotočila na mene na način na koji moja supruga nikada nije. Proveli smo sate istražujući jedno drugom tijela u krevetu i pod tušem – objasnio je Drew.

- Probudio sam se ispunjen krivnjom, ali Rosie me umirila. Obećala mi je da neće biti problema na poslu. Pitao sam se je li već imala ovakvih afera, ali nikada je to nisam pitao. U krajnjoj liniji, to me još više privlačilo – dodao je.

Na poslu su nastavili raditi kao da se među njima nikada ništa nije dogodilo, pa čak su i zaigrano uživali u zafrkanciji pred kolegama. Godinu dana kasnije, 2018., na njihovom sljedećem božićnom tulumu u uredu, Drew nije očekivao da će se ponovno spetljati za drugu rundu. Kaže: „Proveo sam godinu razmišljajući o Rosie na seksualni način, ali nisam očekivao ponavljanje. Ipak, ista stvar se ponovila - kada je noć završila i kada smo ostali sami, nismo mogli maknuti ruke jedno s drugog. Imali smo nevjerojatan seks u mojoj hotelskoj sobi.

Od tada svake godine imamo najčudesniju bezazlenu vezu na poslu koja za Božić postaje jako vruća. Seksualno se prepuštam Rosie jer me toliko želi i ta je razina privlačnosti opijajuća i stvara ovisnost.”

Imaju pakt da nikome neće otkriti detalje svojih ljubavnih veza. Drew kaže: „Cijele godine ponašamo se kao normalni kolege. Budući da oboje imamo obitelji koje volimo, afera s punim radnim vremenom nije moguća.“

Afera jedom godišnje

- Također, moji poslovi ne uključuju putovanja okolo, pa se nismo mogli odšuljati u hotele, a da to ne izazove sumnju kod naših supružnika. Dakle, na božićni domjenak dođemo dan ranije ili ostanemo dan kasnije i uživamo jedno u drugome. Bili smo pripiti prvih nekoliko godina, ali sada nam ne treba to podizanje samopouzdanja. Nema čavrljanja, samo imamo nevjerojatan seks i provodimo sate uživajući u tijelu jedno drugoga. Pričamo kao normalni kolege ostatak godine — jedno drugome znamo imena djece i razgovarali smo o tome koliko smo oboje nesretni u svojim brakovima, ali smo se složili da nećemo ostaviti svoje supružnike, budući da oboje imamo malu djecu – priča nevjerni Drew.

Drewova supruga Emily (38) jednom je otkrila poruke između njega i Rosie na njegovom mobitelu, ali on je brzo prikrio tragove. Drew kaže: „Nakon mog prvog vrućeg susreta s Rosie, malo smo razgovarali putem WhatsAppa kako bismo bili sigurni da smo oboje dobro, ali moja je žena vidjela neke prilično nedužne poruke i stalno me ispitivala tko je Rosie, pa smo to prekinuli. Objasnio sam da mi je Rosie kolegica i Emily je posumnjala, ali nije navaljivala i prihvatila je moje objašnjenje.“

Seksualno se prepuštam Rosie na način na koji to ne činim sa suprugom

Drew dodaje o Rosie: „Nekoć sam se osjećao krivim, jer moja žena puno brine o djeci. Ali ni moj život hranitelja obitelji nije lak.

Emily je jako umorna i teško joj je brinuti se o troje male djece, tako da Rosie pomaže mom braku, a ne uništava ga, jer ne očekujem toliko seksa od svoje žene jer imam Rosie. Ono čime se bavimo daje mi više nego dovoljno uspomena u kojima mogu uživati do kraja godine.

Rosie mi kupuje donje rublje u kojem uživam i puno smo seksualno istraživali. Ona je najpažljivija ljubavnica i potpuno je drugačija od moje žene - s oblinama i puno boljim tijelom, a to me doista uzbuđuje. Ne boji se eksperimentirati i gubi se u trenutku. Osim toga, vidim Rosie na poslu, a to što znam da sam uživao u njezinom tijelu i bio intiman s njom, a sviđa se brojnim likovima na poslu, također me uzbuđuje. Na sreću, nitko od mojih kolega nije primijetio seksualnu napetost između nas, jer smo to toliko pažljivo sakrivali. Ne znam kakve bi bile posljedice na poslu kad bi saznalo za aferu. Vjerojatno bi nas žestoko osuđivali jer smo oboje stariji i nismo dobar primjer.”

Prisutniji i bolji suprug

Božić je poznat kao jedno od najstresnijih doba godine za roditelje, a 36 posto priznalo je da osjećaju povećanu tjeskobu, pokazalo je istraživanje marketinške agencije Mintel.

Ali, Drew vjeruje da mu spavanje s Rosie iza Emilynih leđa pomaže da se ispuše, što ga čini prisutnijim suprugom i roditeljem. Kaže: „Blagdansko razdoblje postalo je žarište svađa između mene i moje supruge, ali smiruje me to što znam da se mogu veseliti Rosie sredinom prosinca.”

Drew vjeruje da je najbolje tajiti aferu. Kaže: „Kad bi Emily saznala, bila bi potpuno slomljena i uništena. I mislim da mi nikad ne bi oprostila. Ali, svatko tko kaže da je varanje moralno pogrešno, rekao bih da varanje postaje problem samo kada su ljudi povrijeđeni ili kada to izađe na vidjelo. Ako nitko ne sazna, nema štete. Na primjer, ne osjećam se krivim zbog Rosiena muža. Znam da će mnogi ljudi misliti loše o onome što radimo, ali nitko nije povrijeđen i dva braka opstaju zbog toga. Siguran sam da nismo jedini kolege koji zajedno vode dvostruki život — u svom uredu stalno viđam koketne poglede. Opasnost imati 'ženu ili supruga na poslu' je u tome što imate primamljivo blizak odnos i ovisi o vama hoćete li na kraju prijeći zabranjene granice. Na sve ovo ne gledam kao na aferu, jer sam ostatak godine usredotočen na svoju ženu i obitelj – to je samo 48 sati svakog Božića sa ženom koja seksualno zapali moj svijet. Nismo zaljubljeni, to je samo požuda. Mislim na nju ostatak godine, ali ograničavanje naših aktivnosti na Božić znači da sam vjeran i prilično sretno oženjen muškarac sa zadovoljnom ženom.“

- Nisam siguran hoćemo li moja supruga i ja zauvijek biti zajedno, ali ova afera neće biti razlog za kraj mog braka – rekao je Drew, a piše The Sun.