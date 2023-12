'Imam dvoje djece, no poklon za Božić ću kupiti samo jednom'

Britanka Tiffany Chesson izjavila je da ne želi kupiti poklon za oboje od svoje dvoje djece. Naime, drugo dijete je beba, ima nekoliko mjeseci, stoga nema smisla da joj kupuje poklone, jer mala u tome ne može uživati, smatra.

Pokretanje videa ... obitelj s osmero djece | Video: 24sata Video

Ipak, mnogi drugi kupuju poklone svojim bebama iako one to ne shvaćaju. Tiffany se susrela s raznim komentarima o toj svojoj odluci.

Bebe ne mogu uživati u poklonima na način kako bi odrasli to očekivali. Mnogi su komentirali kako joj je prvo dijete draže, no ona to negira.

Objasnila je svoj pristup te smatra da nema smisla bebama kupovati poklone koje one ne mogu 'doživjeti'. U vrijeme Božića drugo će dijete imati 5 mjeseci, stoga poklanjanje nema smisla, rekla je.