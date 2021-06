Dragi Mevludine,

imam 21 godinu i studiram jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sve je više-manje u redu, ali javljam vam se radi zdravlja. Naime, već duže imam tegoba s abdomenom, što mi uzrokuje puno drugih simptoma, kao primjerice znojenje, neugodan i neobičan tjelesni miris, lako umaranje, da se ne mogu dovoljno naspavati i da se budim umorna nakon dugog spavanja, da imam manje energije nego prije i sporije obavljam stvari nego prije.Tu je još i moj neuredan životni stil koji može biti razlog umoru, ali sve to mi otežava rad za fakultet i malo mi ruši poljuljanu psihu.

Već sam prije imala težih problema sa školovanjem jer sam u srednjoj školi prošla kroz krizu i nisam se mogla nositi s mnogobrojnim predmetima i teškim gradivom, kao i s prijašnjim traumama iz djetinjstva. Bila sam kod psihologa te se većina toga polako rješava, te polako ali sigurno prolazim kroz fakultet, samo me jedino brine još zdravlje, odnosno strah me je da se neće riješiti to s abdomenom i da ću zauvijek morati živjeti s tim. Ako mi možete reći i nešto o budućnosti mog ljubavnog života, hoću li naći osobu koja mi ogovara i na koju se mogu osloniti?

šifra: Francuskinja

Odgovor:

Od malih nogu ste bili preosjetljivi i teško se uklapali u društvo i neke životne situacije. No to ste i prihvatili, borili se s time, bili uporni te se pretvorili u pozitivnu djevojku koja ima dobru dušu. Vrlo ste praktični, volite pomagati drugima, humani ste. No djetinjstvo vam je bilo teško i konfuzno, ožiljci su ostali, i sve vam to stvara prepreke u školovanju, obrazovanju, ali i drugim aspektima života. No bez obzira što ste preopterećeni i što je fakultet težak i zahtjevan, vi se trudite i na kraju ćete uspjeti. Što se tiče abdomena, potrebna vam je gastroskopija. Vjerojatno je gerb u pitanju, refluks od napetosti i kiseline. Osim toga napravite nalaz na helicobacter pylori, dobit ćete trojnu terapiju i biti bolje. Provjerite i hormone štitnjače, napravite ultrazvuk, jer vjerojatno je i to uzrok što imate nedovoljno sna i što ste tako umorni. No ne vidim ništa strašno i ozbiljno, napravite pretrage i kontrolirajte svoje stanje. Pokušajte se i baviti nekom fizičkom aktivnošću. Što se tiče ljubavi, dečko vas očekuje u idućoj godini. Vidim vezu koja će potrajati te se pretvoriti u brak, a poslije vas očekuju i djeca. Ni s poslom nećete imati većih problema. Sad je bitno da završite što ste započeli na fakultetu. Za tri i pol godine bit ćete realizirani na mnogim poljima. Nazovite me kad obavite liječničke konzultacije. Sretno!