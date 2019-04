Imao 330, pa izgubio 188 kila: Shvatio sam da ću umrijeti...

Iz svog doma u Fairviewu otputovao je u Houston u Teksasu kako bi se susreo s dr. Younanom Nowzaradanom, kirurgom koji se bavi gubitkom težine. Putovanje je bilo toliko komplicirano i teško da je Cillas Givens (35) morao angažirati vatrogasce kako bi ga unijeli i iznijeli iz kombija u kojem je putovao ležeći. No uz veliku odlučnost uspio je pobijediti svoju ovisnost o hrani i to je proslavio tako što je zaprosio svoju djevojku Jessicu.

U televizijskoj emisiji "My 600 lb Life" njegova priča postala je javna. Rekao je da se od djetinjstva borio s težinom te da je veličina koju je dostigao počela utjecati na njegovu obitelj. Bilo mu je teško što ne provodi vrijeme sa Jessicom i njegove tri pokćerke Brooklyn, Emily i Nevaeh.

U jednom od videa njegova pokćerka je rekla da mora izgubiti puno kilograma kako bi se s njom mogao igrati.

- Odlučan sam u želji da moju obitelj učinim ponosnom na mene - rekao je.

U video isječku vidi se kako ima teškoća s ustajanjem iz kreveta i treba mu hodalica. Gotovo dvije i pol godine jedva je ustajao, a nije mogao disati bez boce kisika.

- Nevjerojatno je što sve ljudski organizam može izdržati. Da ima 65 ili 70 godina, ovaj čovjek to ne bi izdržao vjerojatno. Svi naši organi i sustavi imaju određene rezerve kojima mogu kompenzirati različite negativne utjecaje. Te rezerve su znatne. Kad je u pitanju endokrini sustav, naše žlijezde mogu do pet i više puta pojačati svoju funkciju u odnosu na bazično stanje. Zahvaljujući toj sposobnosti našeg organizma, unatoč ovakvom patološkom stanju, moguće je da je uspio izdržati. No bez operacije želuca i značajnog mršavljenja njegova sudbina ne bi bila nikako dobra. Osobe koje imaju morbidnu, patološku debljinu, a ovo je definitivno tako s obzirom na činjenicu da ima indeks tjelesne mase BMI više 40, te osobe mogu živjeti 10 – 15 godina kraće od ostalih jer se pokreću brojni negativni procesi, a te komplikacije skraćuju život ili narušavaju njegovu kvalitetu - pojasnio je prim. dr. sc. Jozo Jelčić, specijalist endokrinologije i dijabetolog koji se dugi niz godina bavi problemom debljine.

I Cillas je shvatio da bez operacije neće uspjeti, pa se zato obratio dr. Nowzaradanu, koji se bavi gastričkim operacijama. Pojednostavljeno, laparoskopski uklanja veći dio želuca, nakon čega radi mali džep tzv. 'pouch' od želuca koji se prišiva za tanko crijevo. Time se iz procesa probave jednostavno isključuje veći dio želuca omogućujući mršavljenje jer se smanjuje resorpcija hranjivih tvari. Ujedno, smanjuje se količina hrane potrebna da čovjek osjeti sitost. Tijekom putovanja u Houston, Cillas se morao zaustaviti u Dentonu jer mu se drastično smanjila zaliha kisika.

- Bole me leđa i moram izaći, no za mene to nije tako jednostavno - pričao je tada Givens. Brinuo se da hoteli u okolici neće imati krevet koji bi podnio njegovu težinu ili kako će on uopće doći do hotelske sobe. Jessica je nazvala vatrogasce koji su vrlo brzo stigli i izvukli ga iz kombija.

Prije nego što su se ugasile kamere, Givens im je objašnjavao da ima više od 300 kila i da mu treba pomoć pri izlasku. Unatoč nervozi koju je osjećao zbog putovanja, rekao je da je i to bolje nego da ostane zaglavljen u kombiju. Uspjeli su stići do bolnice gdje je dr. Nowzaradan kazao da ima infekciju na nogama te su ga hitno hospitalizirali.

Tijekom sljedeća dva mjeseca pod skrbi dr. Nowzaradana izgubio je oko sto kilograma. Tada su ga prebacili u centar za fizikalnu terapiju, no ne zna se koliko je vremena ondje proveo prije povratka doma. Stigavši kući, Cillas nije bio toliko uspješan u gubitku težine i kroz sljedeća dva mjeseca izgubio je oko 50 kilograma.

Ipak, uspio se nekako organizirati i u konačnici mu je odobrena operacija na želucu kad je skinuo 123 kilograma. Nakon operacije nastavio je mršavjeti. Oporavio se do te mjere da mu više nije trebao kisik i po prvi put je mogao samostalno ustati iz kreveta i hodati.

Počeo je provoditi više vremena sa članovima obitelji i djecom te je tijekom 12 mjeseci ukupno izgubio 188,7 kilograma. Kako bi proslavio taj trenutak, zaprosio je djevojku Jessicu. Ona je obrisala suze radosnice i pristala. Stavio joj je prsten, a onda su s djecom otišli u park skakati na trampolinu.

- Sada sam blizu života o kakvom sam sanjao, kazao je na kraju emisije. Riječ je o popularnoj televizijskoj emisiji koja se bavi pričama ljudi s viškom težine. Ipak, Cillas je imao sreće što je uspio izgubiti toliko kilograma bez komplikacija i bolesti koje prate dijagnozu pretjerane debljine.

- Nema tkiva i organa na kojima se ne javljaju problemi zbog debljine. Kardiovaskularni sustav pati pa dolazi do popuštanja srca, infarkta, aritmije, moždane kapi. Ljudi dobivaju dijabetes, hipertenziju, karcinom. Prilična je povezanost malignih bolesti i debljine. Kod žena je to karcinom dojke, vrata maternice, tijela maternice iza menopauze, kod muškaraca karcinom prostate, a kod oba spola karcinom debelog crijeva, bubrega, žuči, štitnjače itd. Komplikacije su i duboka venska tromboza s tromboembolijom koja može završiti fatalno. Ljudi s pretjeranom tjelesnom težinom imaju učestale probleme s bubrežnim i žučnim kamencima, GERB tj. upalnu bolest jednjaka, divertikulozu crijeva, herniju, osteoartritis, kožne promjene, slabe kognitivne funkcije, Alzheimer se može javiti. Pojednostavljeno, sva tkiva i organi su pogođeni komplikacijama debljine. To je kronična bolest, uzroci su dijelom genetski, a dijelom je to i današnji stil života. To je kronična bolest koja se trajno liječi. Ljudi misle da su potrebne neke akcije liječenja i da će u tih pola godine ili godinu riješiti problem. To je kao da godinu liječite tlak ili dijabetes - zaključio je prof. Jelčić.