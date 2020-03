Imate akne? Možda nije dobro koristiti kućne pripravke za ten

Ako se borite s aknama, najbolje je koristiti jabučni ocat - savjetuje mama na jednoj društvenoj mreži dodajući kako zahvaljujući octu koža lakše upija i druge sastojke. No kad je riječ o zdravlju, bismo li se trebali oslanjati na savjete nestručnih stranaca, pitaju se u Glamourmagazineu.

Iako postoji mnoštvo korisnih savjeta na internetu, postoje i brojne dezinformacije. Ono što pomaže jednom čovjeku, ne mora nužno pomagati i drugima. Ukoliko napravite nešto krivo, možete stvoriti više problema nego što ste ih imali. Pa ipak, u ovom savjetu oko kućnog pripravka za akne, ima i nešto istine. Naime, poznato je da jabučni ocat može uništiti neke bakterije, no ne i one koje su glavni krivac za razvoj akni.

- Ocat je od davnina popularan kao pomoć u borbi protiv bolesti. Jabučni ocat zapravo se sastoji od jabučnog soka kojem je dodan kvasac kako bi ga fermentirao u alkohol i bakterije. Upravo su alkohol i te bakterije ono što mu daje ljekoviti učinak. Dokazano pomaže crijevnoj flori i dobar je za konzumaciju, no nema nikakvih dokaza da pomaže za dermatološke probleme ako se nanosi na kožu ili da smanjuje razinu šećera u krvi te pomaže u gubitku kilograma - navodi dr. Ismat Nasiruddin, dermatologinja u klinici Pulse Light.

Savjetuje i kako ne treba konzumirati nerazrijeđeni jabučni ocat jer on može oštetiti zubnu caklinu te iritirati gornji probavni trakt, a previše jabučnog soka može i poremetiti krvnu sliku te narušiti vrijednosti kalija u krvi. Zato savjetuje da ga se konzumira razrijeđenog s vodom i ponavlja da od njega nema koristi u liječenju akni.

Dapače, zbog neprovjerenih sastojaka i mogućih alergijskih reakcija, kod pojedinaca koji se nadaju da će im pomoći kod akni može stvoriti još veće probleme.

- Brine me to jer mnogi ljudi koji imaju akne već žive pod velikim pritiskom i osjećaju se loše zbog svojeg stanja. Imaju dojam da su donekle sami odgovorni za to stanje, pa moraju posebno paziti na kožu i plan prehrane. No akne su nasljedne ili su rezultat hormonalnog poremećaja i kao takve ih treba liječiti na odgovarajući način - istaknula je dr. Ismat.

- Postoji čitav niz kozmetičkih preparata koji sadrže salicilnu kiselinu, vitamin A i druge prirodne spojeve. Česta je pogreška što smatramo da su kućni pripravci sigurni za primjenu. Isto tako, ono što možemo kupiti bez recepta ne treba koristiti do iznemoglosti, jer i višak često može izazvati neugodnu reakciju, isušivanje kože ili druge dermatološke tegobe - nastavila je ona.

Slično je, navodi dalje, s kremom za njegu kože koja sadrži cink. Ako se povremeno koristi za upaljenu kožu i maže u tankom sloju, svakako pomaže. No ako se koristi dugo i neumjereno, može isušiti kožu. Dermatologinja dodaje kako na tržištu postoji niz cjenovno dostupnih kozmetičkih proizvoda namijenjenih upravo koži s aknama.

- To su proizvodi koji djeluju na proizvodnju sebuma i blokadu pora kakva nastaje kod akni, a sadrže niacinamide tj. vitamin B3, kako bi umirio upaljenu kožu. Takva koža treba pomoć i tijekom ljetnih mjeseci, pa valja paziti kakvu kremu za zaštitu od sunca kupujete. Jako je važno da ne začepi pore - savjetovala je.

No za one koji su spremni posegnuti u vlastiti hladnjak kako bi pronašli lijek, postoje namirnice koje mogu poslužiti kao prva pomoć za ublažavanje tegoba.

- Čisti med ima antiseptičko djelovanje, jogurt odlično vlaži kožu, limun sadrži kiselinu, avokado također odlično vlaži, kurkuma ima antiseptičko djelovanje, a zob vlaži kožu i pomaže kod pilinga. No po mom mišljenju, bolje je da to sve pojedete nego stavite na lice jer ćete iz probave dobiti više benefita od tih namirnica - ustvrdila je dermatologinja.

Umjesto toga, savjetuje ona, bolje je kupiti provjerene kozmetičke proizvode koji su namijenjeni za njegu kože te ne stvaraju iritaciju i omogućuju aktivnim sastojcima da se bolje upiju.

