Imate neugodni zadah? Čaj od ove biljke mogao bi vas spasiti

Kemikalija koja đumbiru daje specifičan intenzivan okus odlična je u borbi protiv lošeg zadaha, tvrde njemački istraživači sa Tehničkog sveučilišta u Münchenu. Dodali su da se ovaj moćni korijen može uzimati u obliku čaja ili na neki drugi način, bitno je da se nađe u ustima.

Radi se o gingerolu, sastojku koji ima sposobnost stimulirati enzim zvani sulfhidril, a koji pak neutralizira supstance u usnoj šupljini odgovorne za neugodan zadah. Taj sastojak đumbira pojačava razinu enzima za 16 puta i to u svega nekoliko sekundi, prenosi Daily Mail.

Spojevi koji sadrže sumpor u hrani mogu biti razlog stvaranju halitoze (medicinski naziv za loš zadah), od koje, po nekim procjenama, pati četvrtina ljudi..

Istraživači iz Njemačke proučavali su kako đumbir djeluje na ponašanje molekula u slini, a potom su testirali svoju teoriju na volonterima te pratili kako se njihov dah mijenja, poboljšava.

Foto: dreamstime

Otkrili su kako spomenuti enzim razgrađuje sumpor u ustima.

- Rezultat uzimanja đumbira je poboljšanje mirisa naših usta. Ovo otkriće može pomoći tvrtkama koje rade proizvode za oralnu higijenu, mogu naučiti kako đumbir radi - rekao je Thomas Hofmann, voditelj studije, no nije spomenuo koliko bi đumbira trebalo konzumirati da se dođe do željenog učinka.

Što je točno halitoza?

To je česta ili trajna prisutnost neugodnog zadaha koja nastaje kao nuspojava fermentacije čestica hrane u ustima što rezultira stvaranjem sumpornih spojeva.

- Halitoza najčešće nastaje uslijed fermentacije čestica hrane anaerobnim gramnegativnim bakterijama u ustima, čime se stvaraju hlapljivi sumporni spojevi, poput vodikovog sulfida i metala merkaptana. Bakterije uzročnici mogu se nalaziti u područjima bolesne gingive ili periodonta, osobito kad postoji ulceracija ili nekroza. One žive duboko u periodontalnim džepovima oko zuba. U bolesnika sa zdravim periodontalnim tkivom, ove se bakterije mogu gomilati na dorzalnoj površini stražnje strane jezika - pojašnjeno je u MSD priručniku - Simptomi bolesti.

Foto: Dreamstime

Čimbenici koji doprinose razmnožavanju spomenutih bakterija su smanjeno stvaranje sline u usnoj šupljini, njezin zastoj te povišen pH sline.

- Neke namirnice ili začini ispuštaju miris probavljene tvari u pluća; izdahnuti miris može drugim osobama biti neugodan. Miris češnjaka se, primjerice, osjeća u dahu još 2 do 3 sata nakon uzimanja, premda češnjaka u ustima odavno nema (miris potječe od izdahnutog zraka, tj. iz pluća što objašnjava njegov antibakterijski učinak u dišnom sustavu–op. prev.) - pojašnjeno je u priručniku.

Đumbir smanjuje učestalost i intenzitet povraćanja kod djece

Rezultati kliničkih istraživanja kod djece s teškim gastroenteritisom pokazali su da đumbir smanjuje učestalost i intenzitet povraćanja. Znanstvenici su ustanovili da su se epizode povraćanja kod djece u dobi od jedne do 10 godina s teškim gastroenteritisom smanjile za 20 posto u usporedbi s grupom koja je dobivala placebo.

Kliničko istraživanje provedeno je na 140 djece u jednoj napuljskoj bolnici. Ni pacijenti ni liječnici nisu znali dobivaju li djeca ekstrakt đumbira u kapljicama ili placebo otopinu jer su bili sličnog okusa.

Dr. Roberto Berni Canani, izvanredni profesor pedijatrije sa Sveučilišta u Napulju koji je vodio istraživanje, tvrdi da bi rezultati studije mogli spasiti brojne dječje živote diljem svijeta, a pritom smanjiti pritisak na zdravstvene sustave. Gastroenteritis je upala želuca i crijeva, a njegov najčešći uzrok su virusna ili bakterijska infekcija. Bolest obično traje tri do pet dana. Uobičajeni simptomi su proljev i povraćanje, a mogu ih pratiti visoka temperatura i bolovi u trbuhu.

Foto: Dreamstime

Korijen đumbira za liječenje mučnine u Kini se koristi više od 2000 godina. Pretpostavlja se da sprječava oslobađanje hormona koji mogu dovesti do nepravilnog stezanja mišića u želucu što rezultira podražajem na povraćanje.

Sadrži posebne fitonutrijente, gingerole koji imaju snažna protuupalna svojstva, pospješuju rad probavnog sustava te, poput većine začina ima termogenička svojstva koja ubrzavaju rad metabolizma. Istodobno potiče sagorijevanje masti i gubitak kilograma.

Ranija istraživanja na trudnicama koje su imale jutarnje mučnine i na pacijentima podvrgnutim kemoterapiji pokazala su učinkovitost đumbira kao sredstva protiv mučnine. Rezultati istraživanja predstavljeni su na godišnjem kongresu Europske udruge pedijatrijske gastroenterologije, hepatologije i prehrane (ESPGHAN).

Đumbir je jači od kemoterapije - tvrde američki znanstvenici

Đumbir je korijen koji se najčešće koristi u kuhanju i pripremi kolača, a nešto rjeđe za olakšavanje zdravstvenih tegoba. Primjerice, on ublažava probavne tegobe, smanjuje upale, ima antibakterijska svojstva itd. Ali, prema istraživanju Sveučilišta Georgia iz SAD-a, odličan je i za liječenje raka.

Znanstvenici kažu kako je učinkovitiji od kemoterapije i uništava samo stanice raka, za razliku od kemoterapije koja uništava i zdrave. Tvrde da su zahvaljujući đumbiru smanjili veličinu tumora na prostati za čak 54 posto.

Foto: Dreamstime

Prema drugoj studiji, jedan sastojak đumbira - 6-shogaol koji nastaje njegovim sušenjem ili kuhanjem, pokazao se odličnim u uništavanja stanica raka u dojci. Tumor u svojem sastavu ima samo 0,2 do jedan posto matičnih stanica, ali vrlo ih je teško eliminirati, a u stanju su stvarati nove stanice ako nisu uništene.

- To znači da su se matične stanice raka u stanju samostalno obnavljati i stalno nastajati te su one same otporne na konvencionalna kemoterapijska sredstva. Uz to, sposobne su se razdvajati i stvarati nove tumorske kolonije te se tako širiti tijelom. Jedini način za potpuno oslobađanje tijela od raka je uništiti matične stanice u tumoru - kažu stručnjaci i dodaju da je to razlog zašto se rak pojavljuje i nakon naizgled uspješnog liječenja kemoterapijom, zračenjem ili operacijom.