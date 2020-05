Imate tajnu koja bi vam mogla uništiti život? Ovi ljudi imaju

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ljubav iz mladosti: Nakon 20 g. loših brakova opet zaljubljeni

Korisnica Mumsneta Aurynne pitala je korisnike te mreže imaju li 'u ormaru' neku tajnu toliko mračnu da bi im mogla uništiti život. Tražila je samo 'da' i 'ne' odgovore, ali mnogi su se pod pseudonimom ohrabrili otkriti što njihovi bližnji nikad ne smiju saznati, piše Daily Mail.

Moj najstariji sin ne zna tko mu je otac

- Moj najstariji sin ima različitog oca od moje druge djece i to nitko ne zna. Sin sada ima 21 godinu, a njegov otac mi se nije javljao otkad je on imao šest mjeseci. Mislila sam da će se javiti kada mu bude 16, 18 ili kad proslavi 21. rođendan, ali nije. Dugo sam razmišljala trebam li mu reći i pitala sam se hoće li to saznanje unaprijediti njegov život i zaključila sam da ne bi - napisala je gemdotcom.

Zbog svoje povijesti morala sam promijeniti ime

- O moj Bože, doslovno ih imam previše. Pod prvo, promijenila sam ime zbog svoje povijesti. Bila sam striptizeta i to baš nitko ne zna. Sa svojim suprugom započela sam vezu kada je on ostavio svoju tadašnju ženu zbog mene, što baš i nije tajna, ali naša djeca to ne znaju i brinem se da bi jednog dana mogli loše misliti o nama zbog toga. Počinila sam prijevaru više nego nekoliko puta. Na samom početku moje veze sa sadašnjim suprugom, mirili smo se i prekidali, a tijekom tog vremena tajno sam se strastveno seksala sa svojim bivšim kojeg moj sadašnji suprug apsolutno mrzi i još to radim. Nisam sigurna da bi mi ikad oprostio da sazna - otvorila se BenchScruff.

Bila sam prostitutka

- Moja obitelj ne zna da sam bila ovisnica i prostitutka i da sam provela neko vrijeme u mentalnoj bolnici i u skloništu za žene, da sam bila beskućnica i živjela u hostelu. Bila sam stotinama kilometara daleko od njih u to vrijeme i nisam ih vidjela godinama. I sada se rijetko čujem s obitelji - napisala je vampirethriller.

Bilo je i 'cinkaroša'

- Ja nemam, ali znam udanu ženu koja je imala aferu i zatrudnjela je sa svojim ljubavnikom. Sada odgaja to dijete kao da je suprugovo. Nitko od njih ništa ne zna. Djevojčica sada ima 13 godina. Također, znam i za ženu koja već godinama ima aferu sa bratom svoga supruga - napisao je korisnik pod nadimkom Elmerrrrrrrr.

- Ja nemam, ali znam velike tajne drugih obitelji. Primjerice, znam za muža i ženu sa šestero djece. Znam da su jednu kćer morali dati na usvajanje jer su je dobili prije braka. Tako da znam da to šestero djece ima stariju sestru, ali oni to ne znaju. Znam i za situaciju u drugoj obitelji. Znam da muškarac za kojeg dječak misli da mu je otac, nije njegov pravi tata. Ja znam tko je pravi otac, ali on ne zna ništa o tome - napisala je korisnica Annamaria14.

