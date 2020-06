Inditex, vlasnik Zare, zatvara 1200 manjih trgovina, a fokus će im sad biti na online prodaji

Španjolsko high-street carstvo Inditex planira veći poslovni fokus staviti na online prodaju, a umjesto 7412 trgovine, nakon restrukturiranja, imat će oko 6900 prodajnih mjesta

<p>Inditex je objavio da će zatvoriti između 1000 i 1200 uglavnom manjih trgovina te da su gubici uglavnom koncentrirani oko drugih brendova osim Zare, jer kompanija je vlasnik marki Bershka, Pull & Bear i Massimo Dutti. Očekuje se da će se zatvaranja koncentrirati na području Azije i Europe, među kojima je i 107 adresa u Velikoj Britaniji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati</strong></p><p>Iz Inditexa su rekli da će "broj zaposlenih ostati stabilan", a zaposlenicima je ponuđena uloga u drugim poslovima, kao što su otpremanja online kupnje.</p><p>Inditex, jedan od najvećih modnih proizvođača odjeće na svijetu, teško je pogođen tijekom pandemije te je prodaja od 1. veljače do 30. travnja, prvog tromjesečja njegove financijske godine, pala za 44% (na 26 milijardi kuna). Tvrtka je u kvartalu objavila neto gubitak od nešto više od 3 milijarde kuna, piše <a href="https://www.theguardian.com/business/2020/jun/10/zara-owner-to-close-up-to-1200-fashion-stores-around-the-world">Guardian</a>.</p><p>Gotovo četvrtina Inditex trgovina ostala je zatvorena do 8. lipnja.<br/> Međutim, rast online prodaje nadoknadio je djelomično posao te je ona narasla za 50%, u odnosu na isto razdoblje tijekom tromjesečja, a u travnju je bila veća za čak 95%.</p><p>Iz Inditexa poručuju da će pojačati svoje aktivnosti online prodaje, jer nastoje biti inovator i uspješno se boriti protiv konkurencije, a u Velikoj Britaniji, a i šire, to su mu svakako Asos i Boohoo, piše <a href="https://www.theguardian.com/business/2020/jun/10/zara-owner-to-close-up-to-1200-fashion-stores-around-the-world">Guardian</a>.</p>