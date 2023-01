Influencerica s alopecijom: 'Od 6. godine sam potpuno ćelava, ali sam naučila voljeti sebe'

Danielle Gilbert (24) iz Engleske pati od alopecije otkad je bila beba – ali nakon godina niskog samopouzdanja, želi potaknuti i druge ljude s alopecijom da se osjećaju samopouzdano.

Influencerica, koja se na društvenim mrežama naziva Dani G, redovito dijeli videe u kojima se šminka na TikToku, kao i videozapise o tome kako stručno uklopiti periku.

- Želim biti osoba na koju mlade djevojke mogu ugledati i osjećati se normalno - rekla je Danielle.

Ova 24-godišnjakinja pati od gubitka kose od 18. mjeseca rođenja - kada je počela gubiti pramenove kose.

- Imala sam bujnu kosu do 18 mjeseci. No, mama je primijetila ćelavu mrlju i odvela me liječnicima. Isprva su to odbacili i rekli da je to dječja alopecija i da će ponovno izrasti. Na kraju su me uputili dermatologu i u dobi od dvije godine dobila sam dijagnozu - objašnjava.

Danielle je kao mala imala ćelavo područje na glavi veličine novčića, a kako joj je kosa nastavila ispadati, na kraju se obrijala sa samo šest godina. Od tada je potpuno ćelava.

- Pojavilo mi se još ćelavih rupa i imala sam samo nekoliko pramenova kose na glavi pa sam ih odlučila obrijati. Roditelji su mi bili nevjerojatna podrška i rekli su mi da izgleda jako cool, što mi je podiglo samopouzdanje - dodaje.

Do svoje 15. godine Danielle je također izgubila sve dlake na tijelu, uključujući obrve i trepavice.

- Uvijek sam pokušavala prigrliti svoju alopeciju, ali kada sam izgubila obrve i trepavice u dobi od 14 godina, osjećala sam se kao da gubim svoj identitet. Kao tinejdžer pokušavaš shvatiti tko si, ali meni je to bilo iznimno teško. U vrijeme kada sam krenula na fakultet, moje samopouzdanje je bilo poljuljano i bilo je nevjerojatno teško sklapati prijateljstva. Često sam se izolirala jer me moja alopecija sputavala - kaže.

Nakon što je izgubila obrve i trepavice, Danielle je počela eksperimentirati sa šminkom kako bi se osjećala samopouzdanije. Eksplodirala je na TikToku i sada ima više od 615.000 pratitelja.

- Htjela sam podići svijest o alopeciji i pokazati ljudima da možete biti lijepi i voljeti sebe. Kada sam bila tinejdžerica, nije bilo influencera koji su izgledali kao ja i to mi je srušilo samopouzdanje. Počela sam eksperimentirati sa šminkom jer sam se htjela osjećati lijepo. Sada sam samopouzdanija nego ikad - priča.

Daniellu podržava i njezin dečko.

- U fantastičnoj sam vezi s muškarcem koji me voli – s mojom perikom ili bez nje - zaključila je, piše Metro.

