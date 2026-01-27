Inovativna i rijetka sorta Incrocio Manzoni: povijest i značaj vinarije Zdjelarević

Najpoznatiji klon, Manzoni bianco 6.0.13, dobiven je kontroliranim križanjem rajnskog rizlinga i pinota bijelog. Povremeno se navodi chardonnay kao roditelj, no genetska istraživanja potvrdila su pinot bijeli, čime je razjašnjena dvojba oko podrijetla ove sorte vinove loze.

Što Incrocio Manzoni čini posebnim

Nastao u laboratoriju i vinogradu, a ne slučajem, Incrocio Manzoni spaja aromatsku finesu rizlinga s teksturom i strukturom pinota bijelog. Kao “inovativna sorta vina”, odlikuje se sposobnošću da očuva svježinu u toplijim godinama te da u hladnijim berbama izgradi eleganciju i linearnu kiselinu. Upravo ta prilagodljivost različitim klimatskim uvjetima i tipovima tla – od vapnenačkih padina do ilovastih terasa – razlog je što ga mnogi vinari smatraju sigurnim izborom u nestabilnim sezonama. Sorte vinove loze koje pružaju takvu stabilnost rijetke su, a Manzoni se ističe i dobrom prirodnom otpornošću na bolesti poput pepelnice i esce, što olakšava održivo vođenje vinograda.

Povijesni kontekst i razvoj

Sortu je oblikovao profesor Luigi Manzoni u Coneglianu tijekom 1920-ih i 1930-ih, kada su europski vinogradi tražili rješenja za kvalitetu i otpornost. Eksperimenti su bili sustavni: niz križanja označivan je numerički, a “6.0.13” upisalo se kao najuspjeliji bijeli križanac. Iako je njezina domovina Veneto, danas se sorta uzgaja diljem Italije, s osobito jakom prisutnošću u pokrajini Treviso i u okolici Conegliana, gdje se smatra autohtonim nasljeđem modernog doba.

Foto: Zdjelarević

Pionirska uloga vinarije Zdjelarević u Hrvatskoj

Hrvatska je prigrlila “stvaranje novih sorti” početkom tranzicijskog razdoblja, a među prvim vinogradarima koji su prepoznali potencijal Incrocio Manzonija bio je Zdjelarević. Već 1993. godine posađeni su prvi nasadi ove sorte u njihovim vinogradima, čime je obiteljska vinarija, s dubokom tradicijom i jasnom vizijom kvalitete, otvorila put širem prihvaćanju inovativnih sorata na domaćem tlu. Tada proizvedena vina, kao i današnje interpretacije, u stručnim se krugovima često navode kao jedni od najboljih hrvatskih primjera Manzonija, potvrđujući da vinar s iskustvom može usmjeriti sortu prema visokoj razini elegancije i dugovječnosti.

Filozofija kuće – spoj moderne enologije i obiteljskog nasljeđa – razvila se dalje u koncept “difuzne vinarije”: Zdjelarević danas surađuje s odabranim vinogradima i podrumima u različitim regijama, od Bregovite Hrvatske do Istre i Dalmacije, kako bi svako vino izrazilo optimalan lokalni terroir uz dosljedan rukopis kuće. Takav pristup omogućuje precizno upravljanje stilom i kvalitetom u svakoj berbi.

Stilski potpis: od cvijeta do minerala

Vino od Incrocio Manzonija najčešće je srednjeg tijela, suho i izrazito čisto, s nijansama bijelog cvijeća, nektarine i svježih jabuka. U hladnijim godinama ispred kormila su citrus, kredasti štih i linearna kiselina; u toplijim sezonama dozrijevaju medne note i blaga bademasta završnica. Tekstura podsjeća na smireniji chardonnay, dok aromatski registar priziva rizlinšku preciznost. Upravo ta kombinacija čini sortu intrigantnom za vinare koji traže “novu sortu vina” s jasnim identitetom, ali i dovoljno prostora za autorski izraz.

Preporuke za sljubljivanje oslanjaju se na njezinu finesu:

bijela riba, školjke i delikatni rižoti

povrtna jela i perad s blagim umacima

zreli, ali ne preintenzivni sirevi

Vinograd i podrum: gdje nastaje kvaliteta

U vinogradu je cilj sačuvati svježinu i aromatsku jasnoću. Umjerena opterećenost trsa, rana selekcija grožđa i berba u optimalnoj tehnološkoj zrelosti donose balans između alkohola i kiselina. U podrumu su ključni nježni zahvati: kratka hladna maceracija, precizno kontrolirana fermentacija i odležavanje na finom talogu radi punoće i kremoznosti, bez maskiranja sortne čistoće. Takva enologija čini Manzoni zahvalnim u širem rasponu klimatskih uvjeta, što ga izdvaja među rijetkim sortama koje prirodno spajaju eleganciju i stabilnost.

Mjesto među svjetskim sortama

U eri globalno prepoznatih imena poput chardonnaya i cabernet sauvignona, Incrocio Manzoni osvaja tihom uvjerljivošću. Riječ je o sorti koja ne traži grandioznost, nego finu gradaciju aroma i tekstura. Njezin je značaj i edukativan: pokazuje kako promišljeno križanje može stvoriti novu vrijednost za vinograd i vinara, uz naglasak na otpornost i prilagodbu. Profesor Manzoni razvio je i druge križance – primjerice manje poznati “cabernet manzoni” (prosecco x cabernet sauvignon) – što svjedoči širini njegova pristupa stvaranju inovativnih sorata.

Vrijednost Incrocio Manzonija u hrvatskom vinarstvu danas najjasnije se čita kroz čašu: vina koja nose sortnu preciznost, sklad i energiju terroira. Kada se takvoj sorti posveti obitelj s dugom tradicijom, jasnom idejom stila i trajnom posvećenošću kvaliteti, rezultat je vino koje s godinama dobiva na slojevitosti, a pritom ostaje svježe, pitko i uvjerljivo.