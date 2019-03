Inspiracija za remek djela: Neki svijaju nožne prste, drugi leže

Svaki čovjek katkad izgubi motivaciju, a izvor ideja i kreativnost tada kao da ispare. I to je sasvim normalno. Međutim, važno je znati vratiti stvaralačku energiju. Mnoge slavne ličnosti imale su svoje načine za to, jednima je inspiracija dolazila naglo usred noći, drugima dok leže u krevetu i savijaju nožne prste, kao što je bio slučaj kod Nikole Tesle.

Na primjer, Agatha Christie nikada nije imala stol. Pisala je gdje god je mogla sjesti, pa čak i u kadi. S druge strane, Charles Dickens, Winston Churchill i Ernest Hemingway radije su pisali dok su stajali na nogama.

Foto: Profimedia Agatha Christie

Maya Angelou, pjesnikinja i aktivistica za građanska prava nominirana za Pulitzerovu nagradu, strogo je odvajala privatni od poslovnog života. Pa je tako često znala odlaziti u mir malih, slabo uređenih hotelskih soba i tamo je pisala po 7 do 14 sati na dan. Sa sobom je znala ponijeti sherry, Bibliju i špil karata.

Foto: Olivier Douliery/Press Association/PIXSELL Maya Angelou

Viktorijanski pisac Anthony Trollope imao je naviku pisati satima, otkako se ujutro probudi, a to je obično bilo oko pet sati. Pisao je sve dok nije došlo vrijeme da se obuće i ode na doručak, tada je prestajao s pisanjem.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Stephen King

Stephen King je poznat kao vrlo produktivan autor. Godinama se držao svojeg plana - napisati najmanje 2000 riječi dnevno, i tako svakog dana.

- Volim napraviti deset stranica dnevno, a to iznosi dvije tisuće riječi. To je 180.000 riječi u rasponu od tri mjeseca - napisao je u svojoj knjizi 'On Writing: Memoir on the Craft'.

Foto: AFP/PXL

Steve Jobs je prakticirao tri jednostavne navike koje su mu pomagale da bude kreativniji, pokušajte i vi:

1. Razmišljajte dok hodate

Puno uspješnih ljudi, kao što su Richard Branson i Oprah, spominju trčanje ili jogu kao bitan dio njihove svakodnevne rutine.

Steve Jobs često je znao lagano šetati kako bi razbistrio glavu ili potaknuo inspiraciju. Čak je znao voditi 'sastanke u šetnji', izašao bi u šetnju s grupom ljudi i tada bi raspravljali o novim proizvodima.

Prema stručnjacima američkog sveučilišta Stanford, hodanje može povećati kreativnost za impresivnih 60 posto. Zato, kada se sljedeći put zateknete u mentalnoj blokadi, ustanite i prošećite.

2. Meditirajte redovito

Meditacija je puno teža nego što se čini kada promatramo nekoga dok to radi, ali postoji razlog zašto se najuspješniji ljudi na svijetu oslanjaju na ovu umirujuću praksu kako bi održali red u životu.

Jobs je vrlo otvoreno pokazivao svoju ljubav prema meditaciji. Sve je počelo u 70-im godinama prošlog stoljeća kada je napustio koledž i otputovao u Indiju. Tamo je doslovce uronio u duhovnost, u potragu za višim učenjem i pravilnim iskorištavanjem moći meditacije.

- Ako samo sjedite i promatrate, vidjet ćete koliko je vaš um nemiran. Ako ga pokušate smiriti, to samo pogoršava stvari. Ali, kada se to dogodi (meditacija), tada u vašem umu ima mjesta za slušanje suptilnijih stvari. Tada vaša intuicija počne cvjetati, počinjete gledati stvari jasnije i više ste prisutni u sadašnjosti - rekao je autoru svoje biografije.

Foto: Dreamstime

3. Imajte različite interese

Steve Jobs je znao govoriti da kreativnost samo povezuje stvari. Bio je poznat po tome što je tijekom života išao na naizgled nepovezive tečajeve. Jednom se upisao na tečaj kaligrafije (umjetnost lijepog pisanja rukom) samo zato što ga je to zanimalo.

Nikome to nije imalo smisla, no u godinama koje su uslijedile pokazalo se da je taj tečaj imao itekako velikog smisla. Naime, bio je odgovoran za prelijepu tipografiju Macintosha.

Radi se o tome da nikada ne možete razmišljati izvan okvira ukoliko nikada ne napustite kutiju u kojoj se nalazite. Izađite iz rutine i dopustite sebi otkriti nove stvari, prenosi Goalcast.

Evo kako su inspiraciju pronalazili još neki poznati ljudi:

Igor Stravinski

Ovaj utjecajniji ruski skladatelj je trebao određene uvjete za rad kako bi postigao ono u čemu je uistinu bio dobar. Znao je govoriti: 'Nikad nisam bio u stanju stvarati, osim ako nisam siguran da me nitko ne može čuti'.

Kada mu niti samoća nije pomagala da dobije inspiraciju - dubio bi na glavi. Vjerovao je da će mu to odmoriti glavu i pročistiti mozak. Moguće je da mu je zapravo pomoglo skretanje pažnje sa glazbe na održavanje ravnoteže, to je stvorilo uvjete za ponovno nadahnuće.

Foto: Profimedia Salvador Dali

Salvador Dali

Španjolski nadrealist poznat je po tome što je stvarao slike koje kao da su došle iz dubine njegove podsvijesti.

Kako je to uspijevao? Jedna od tehnika bila je ta da je tonuo u san dok je držao ključ iznad tanjura. Čim mu je glava pala, pao mu je i ključ iz ruke i tresnuo u tanjur. To bi ga probudilo i dovelo u stanje između sna i budnosti.

Honoré de Balzac

Balzac je slavni francuski pisac iz 19. stoljeća koji je obožavao piti kavu. Bila je to sila koja ga je pokretala.

- Kava je velika sila u mom životu. Promatrao sam njezine učinke na epskoj razini. Pijenje kave stvara iskre koje lete sve do mojeg mozga - napisao je.

Nažalost, moguće je da ga je sva ta kava stajala života - umro je zbog problema sa želucem.

Truman Capote

Autor 'Doručka kod Tiffanyja' bio je stilski ekscentričan, a sam sebe je opisivao 'horizontalnim'.

- Ne mogu razmišljati ako ne legnem u krevet ili na kauč - pojasnio je svoj kreativni proces.

Foto: Discovery Channel Nikola Tesla

Nikola Tesla

Ovaj genijalac imao je neobičan ritual prije spavanja. Savijao je prste na nogama sto puta prije nego je zaspao. Smatrao je da mu to izoštrava mozak, prenosi management30.com.

Israel Kamakawiwo'ole

Ovaj izvorni havajski pjevač, kantautor i glazbenik postao je svjetski poznat nakon što je 1993. godine snimio album 'Facing Future', a inspiraciju je ponekad dobivao naglo.

Inspiraciju za mega popularnu pjesmu 'Somewhere Over the Rainbow' (negdje iznad duge) dobio je 1988. godine usred noći. U tri sata ujutro nazvao je studio i rekao da mora odmah snimiti pjesmu, a 15 minuta kasnije već je bio tamo.

Vlasnik studija Milan Bertosa umalo je pao u nesvijest kada ga je vidio.

- Ušetao je najveći čovjek kojeg sam u životu vidio. Čuvar je tom velikom čovjeku od nekih 230 kilograma dao veliku čeličnu stolicu da sjedne. Namjestio je mikrofone, brzinski provjerio zvuk, pustio traku i prvo što je napravio bilo je 'Somewhere Over the Rainbow'. Svirao je, pjevao, jedan pokušaj i bilo je gotovo - ispričao je.

In 1988, Israel Kamakawiwo'ole called the recording studio at 3 AM and said he had to record a song right away. 15... Objavljuje Historical Pictures u Utorak, 26. ožujka 2019.

Deep Purple

Inspiraciju za pjesmu 'Smoke on the Water' dobili su nakon koncerta Franka Zappe u Švicarskoj. Netko u publici je ispalio raketu, no ona je završila na krovu dvorane i zapalila ga. Zgrada u kojoj je bio koncert izgorjela je do temelja, no srećom, ozlijeđenih nije bilo.

Vratili su se u obližnji hotel i kroz prozor promatrali kako se vatrogasci hrvaju s plamenom. Tada su pogled skrenuli prema Ženevskom jezeru iznad kojeg je bila gusta sumaglica. I tako je nastala poznata pjesma 'Smoke on the Water'.

Foto: Dino Stanin/Pixsell Deep Purple

Keith Richards

Britanski glazbenik probudio se usred noći 9. svibnja 1965. godine sa melodijom u glavi. Iskočio je iz kreveta, uzeo gitaru i snimio 60 sekundi glazbe koja je kasnije postala osnova za pjesmu 'Satisfaction'.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL Keith Richards

ŠOK U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Meghan Markle priznala zašto bježi iz palače, ne može više ovako