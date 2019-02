Najsretniji čovjek na svijetu: Ovo je recept kako biti sretan

Ako proguglate 'Tko je najsretniji čovjek na svijetu' dobit ćete ime Matthieu Ricard - on je 72-godišnji francuski pisac i monah tibetanskog budizma, rođen 1946. kao sin filozofa i umjetnice. A ovu je titulu dobio nakon što je sudjelovao u 12-godišnjoj studiji o meditaciji o suosjećanju koju je vodio neurolog sa Sveučilišta Wisconsin, doktor Richard Davidson.

Kako piše portal Atma.hr, Davidson je na Ricardovu glavu postavio 256 senzora i uočio kako njegov mozak, kada bi on meditirao o suosjećanju, nevjerojatno svijetli, a skeniranja su pokazala da, kada Ricard meditira o suosjećanju, Ricardov mozak proizvodi gama valove, one koji se povezuju sa svijesti, pažnjom, učenjem i novcem, na razini kakav znanost nikada do sada nije zabilježila, pokazala je studija.

Skeniranjem je otkriveno da atkivnosti u njegovom lijevom prefrontalnom korteksu mozga, što mu dopušta da ima nezabilježen osjećaj sreće i vrlo malu mogućnost osjećanja negativnosti.

Ricard, koji ponekad meditira cijeli dan, priznaje da se osjeća kao sretna osoba iako ne voli da ga nazivaju najsretnijim čovjekom na svijetu.

Svoje je tajne otkrio reporteru portala businessinsider.com, koji je s njim razgovarao tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu (Švicarska). Njegov prvi savjet je:

- Prestanite razmišljati ja, ja, ja, odgovor je, prema Ricardu, u altruizmu. Objasnio je da se, kad mislimo stalno samo na sebe, umaramo i zapadamo pod stanje stresa, što konačno dovodi do toga da smo nesretni.

Ako želite biti sretni, Ricard poručuje da budete dobronamjerni. Ne samo da ćete se osjećati bolje, već će i drugi početi vas promatrati kao bolju osobu.

- Međutim, nemojte dopustiti dau.vas drugi ljudi iskorištavaju. Stremite tome da budete razumno ljubazni. Ako je vaš um prepun dobronamjernosti, entuzijazma i solidarnosti, a to je vrlo zdravo stanje uma koje vodi ka procvatu cijelog bića. U mnogo ste boljem mentalnom stanju. Dokazano je i da ćete biti zdraviji - kaže Ricard.

Ovo zvuči sjajno u teoriji, ali kako zaista postati altruist i ne dozvoliti sebične misli da nas savladaju - Ricard vjeruje da u svakom biću postoji dobrota, ukoliko se nešto kemijski pogrešno ne događa u vašem mozgu.

Baš kao učesnici maratona, koji moraju mnogo vježbati prije nego što mogu istrčati velike udaljenosti, i ljudi koji žele biti sretniji, moraju vježbati svoj um. Ricard preferira meditaciju. Njegov savjet je da svakog dana provedete najmanje 15 kontinuiranih minuta u sretnim mislima.