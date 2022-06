Instagram senzacija iz BiH: Savjetima osvaja svijet, a sve je krenulo kad je dobila otkaz...

'Čistim bez kemije, kupujem na sniženju i pravim zdrave (sirove) obroke bez bijelog šećera i mesa', stoji na Instagram profilu blogerice Natalije Todorović (37). Rođena je u Banja Luci, a na društvenim mrežama je poznatija kao 'Mamazapet'.

Prepuna je odličnih savjeta kako kupovne preparate za čišćenje i njegu tijela zamijeniti prirodnima, i to onima iz kućne radinosti. Također, rado pokazuje i kako priprema zdrave obroke. Na Instagramu je prati preko 110.000 ljudi i mnogi su oduševljeni njezinim idejama.

Prepričala nam je svoj put od diplomirane novinarke zaposlene na televiziji do majke koja je postala poznata po odličnim savjetima, receptima i kozmetici baziranoj na prirodnim proizvodima.

- Deset godina radila sam na televiziji gdje sam uređivala i vodila dvije autorske emisije. Nakon otkaza na porodiljskom dopustu, okrenula sam se društvenim mrežama i svakodnevnoj edukaciji iz oblasti digitalnog marketinga ispričala nam je ova majka dvije djevojčice: 8-godišnje Une i Tare koja ima tri i po godine.

- Priznajem da se na početku uopće nisam snalazila u ulozi majke. Navikla sam da sama sebi budem na prvom mjestu, a imati bebu znači puno brige, neprospavanih noći i da ponekad ne stignete oprati kosu ili popiti kavu kad to želite - dodala je.





- Kada sam postala mama, tražila sam zamjene za sve one standardne proizvode za bebe pune kemije. A onda sam sasvim slučajno, dok sam čekala stariju curicu da završi sa školom, upoznala čika Slavka Crnića koji u Banjaluci ima Institut Vinis i preko 250 prirodnih proizvoda. Prvo sam završila edukaciju za pripremu sirove hrane, a onda sam se počela malo više interesirati za eterična ulja i proizvode koje pravi - prisjetila se.

Počela je sakupljati savjete i recepte koji svakoj ženi mogu olakšati život.



- Kao pravi novinar, počela sam u jedan rokovnik zapisivati sve savjete i trikove radnih kolegica, mame, bake, komšinica... Brze recepte i savjete za brzo obavljanje kućnih poslova djelila sam prvo preko Vibera, a onda sam shvatila da sve želim objediniti na jednom mjestu. I tako je nastala Mamazapet - rekla nam je.

Vrlo brzo je postala vrlo popularna. Počele su je pratiti mnoge žene, ne samo iz BiH i regije, već širom svijeta. Čak smo i mi u redakciji 24sata isprobali pripravak za ispucale pete po njezinom receptu i oduševili se.

- Na početku nisam ni bila svjesna koliko žene prate moj rad, recepte za prirodne proizvode za čišćenje, njegu tijela, sve dok me nisu počele zaustavljati u prodavnici, na igralištu i zahvaljivati se. Svakodnevno dobivam poruke dama širom svijeta: od Hrvatske, Nizozemske, Australije... Moj cilj je da svaka objava, video koji postavim, bude od koristi i primjenljiv odmah - ispričala je.



Napominje kako sad vodi posve drugačiji život nego dok je radila na televiziji, mirniji i zadovoljniji. Danas je zahvalna što je dobila otkaz, jer inače ne bi bila tu gdje je sada.

- Do sada nisam imala dana pauze, čak i kada sam prolazila kroz neke jako bolne situacije gubitka dragih ljudi... Inače se jako volim uljuljkati i nisam sklona dramatičnim promjenama, ali otkaz na poslu me je tako prodrmao da se sada zahvaljujem na tome - rekla je.



Napominje kako je vrlo ponosna na sebe jer je dosljedna svojoj viziji, a to znači, kaže, da objavljuje isključivo ono što ona sama koristi, i to se pokazalo dobitnom kombinacijom, 'za pet'.

- Sa rastom pratitelja, počelo me kontaktirati dosta firmi i brendova. Zna se desiti da se jako iznenade kada odbijem suradnju. Toga su dame koje me prate (ali i muškarci) jako svjesni i zato vjeruju mojim preporukama - dodala je.

Natalija je poznata i po 'Mamazapet' kremi protiv bora koju je napravila. Prisjetila se kako je došla na ideju stvoriti takvu kremu, za koje mnoge žene, koje su je isprobale, kažu da je 'jedina koju trebaju'.

- Pošto imam jako osjetljivo lice, 37 godina, a na područje oko očiju nisam nanosila ništa, jer mi je smetalo, zamolila sam čika Slavka da specijalno za mene napravi proizvod s kojim ću njegovati bore, područje oko očiju i dekolte. I da, ako je ikako moguće, ne ostavlja onaj ružni masni sjaj (kao sve moje dosadašnje kreme za lice). Sljedeći dan dočekalo me je pakovanje sa zeolitom i 12 biljnih eteričnih ulja. To je ispunilo sva moja očekivanja, čak i više od toga. Sasvim spontano sam odlučila da to bude krema sa mojim potpisom i da je predstavim drugim damama na Instagramu - pojasnila nam je Natalija pa se osvrnula na prirodne domaće preparate za čišćenje i pranje koje objavljuje na društvenim mrežama.

- Sve svoje prirodne proizvode za čišćenje, pranje suđa u mašini testiram najmanje dva mjeseca prije nego što objavim. Zna se desiti da nešto bude totalni promašaj, pa od toga odustajem i isprobavam nešto novo. Ili kad žurim da nešto snimim i sve prospem. Iza scene je jako zanimljivo, pa možda i to nekada pokažem - otkrila nam je.

Donosimo vam nekoliko njezinih recepata za njegu tijela, čišćenje i pripremu jela:

Pomada za mekše pete

- Od kada koristim mješavinu glicerina i medicinskog alkohola 70 posto (u omjeru 1:1) pete su mi jako mekane, a nisu masne tako da odmah nakon nanošenja mogu uskočiti u sandale. Ovu jeftinu kombinaciju utrljam na pete ujutru i navečer nakon tuširanja i pričekam minutu da se osuši. Radi posao 100 posto - opisala je na Instagramu i pokazala u videu kako to priprema:

Prirodni maslac za tijelo

'Zamislite da vam koža miriše na čokoladu… da je mekana i baršunasta na dodir, čak i tijekom zime. Naučit ću vas kako da napravite prirodni maslac za tijelo koji je pogodan i za djecu'.

Za 120 g je potrebno:

Priprema:

'Prvo na pari otopite kakao maslac i kokosovo ulje. Zatim dodajte ulje argana i eterično ulje lavande. Sve promiješajte i stavite u hladnjak na sat vremena (kad se okolo napravi mekana korica spremno je za miksanje).

Sada nastaje magija. Kada mikserom promiješate dobro ohlađenu smjesu dobijete maslac. Možete ga skladištiti u teglici ili nekoj praktičnoj ambalaži. Po zimi ga ne trebate čuvati u hladnjaku, a ja ga uvijek nanosim na vlažnu kožu. Brzo se upija, a koža predivno miriše. A što je najljepše, proizvod je potpuno prirodan pa ga može koristiti cijela obitelj počevši od najmlađih'.

Tablete za pranje posuđa

Sastojci i potrepštine:

*za 18 komada

Postupak:

Pomiješajte sve suhe sastojke pa u to polako dodajte sok od limuna. Dobivena smjesa treba izgledati kao u njezinom videu:

Smjesu potom utisnite u kalup i ostavite neka stoji preko noći. Tablete čuvajte u hladnjaku, a jedna je dovoljna za jedno pranje posuđa u perilici.

Otkrila je i što radi da joj posuđe bude sjajno nakon pranja.

- Kada pravim limunadu, pola limuna stavim u mašinu. Stakleno posuđe se još više blista - opisala je na svojem Instagram profilu.

Sprej od limete za čišćenje

'Jednostavno, procijedite dvije limete i napravite sebi sokić. Preostalu koru i 250 ml alkohola 70% izblendajte, procijedite i po želji dodajte 10 kapi eteričnog ulja. I to je sve...

Prskajte površine, uzmite neku dobru krpu i gledajte kako se sve kroz nekoliko minuta sjaji bez tragova'.

Sredstvo za čišćenje od agruma i octa

Koru od bilo kojih citrusa potopite u 9-postotni alkoholni ocat i postavite neka stoji 10 dana. Potom procijedite i koristite za čišćenje doma.

- Ja s tim najčešće čistim štednjak, pvc stolariju, prašinu, kupaonicu... Tako svoju kožu i svoje ukućane štitim od opasnih kemikalija - kaže Natalija.

Zdrava domaća 'Vegeta'

'Spremna je za desetak minuta i ne sadrži šećer ili emulgatore, već samo sušeno povrće i začine'.



Za oko 200 g je potrebno:

Priprema:

Sve sastojke koji nisu u prahu sameljite u blenderu. promiješajte sa svim ostalim sastojcima i spremite u staklenku.

Natalijin kolač bez brašna, jaja i bijelog šećera

'Ovo je moj omiljeni čokoladni kolač bez brašna, kravljeg mlijeka, bijelog šećera i jaja. Priprema se za 10, a peče za 25 minuta'.



Priprema:



'Prvo izribajte 4 jabuke i ostavite ih sa strane. Pripremite i šaku zaleđenih višnji (najjeftinije su). A zatim u jednu posudu stavite sastojke ovim redom':

'Sve kratko izmiksajte na najmanjoj brzini, dodajte jabuke i promiješajte. Prespite u manju tepsiju - moja je okrugla višenamjenska (26 cm) i stavite preko zaleđene višnje. Kolač pecite na 190 stupnjeva oko 25 minuta i čim ga izvadite iz pećnice na njega stavite vrući preljev od 100 ml biljnog mlijeka i 100 g crne čokolade (bez šećera). Narežite ga kada se potpuno ohladi'.

