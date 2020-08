Instant pločice: Liposukcijom je preko noći dobio željene mišiće

Otac dvoje djece Daniel Tills (39) kaže da se osjećao loše u svom tijelu te je morao napraviti nešto kako bi 'bio u korak' sa svojom zgodnom ženom, a rješenje preko noći bila je ciljana liposukcija

<p>Nikako nije mogao smršaviti, pa se Daniel Tills odlučio za invazivno, ali i trenutno rješavanje sala s trbuha. taj je 39-godišnji otac dvoje djece iz britanskog mjesta Weston-super-mare isprobao tzv. Vaser liposukciju, čija cijena iznosi 15 tisuća funti (oko 125 tisuća kuna). </p><p>Pogledajte video o nevjerojatnoj transformaciji: </p><p>Kao rezultat, dobio je zavidne trbušnjake preko noći, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8627979/Father-two-39-develops-six-pack-OVERNIGHT-wife-thanks-new-treatment.html">Daily Mail.</a></p><p>Operacija je to koja je sve popularnija u posljednje vrijeme, a londonski kirurg dr. Gran Hamlet kaže kao prima oko 50-ak upita na tjedan za nju.</p><p>Daniel se osjećao loše u svom tijelu te je isprobao dijete, no nikako nije uspio smršaviti - a ponajmanje u željenom području trbuha. </p><p>- Moja supruga Kelly je također obavila neke kozmetičke zahvate proteklih godina kako bi očuvala svoju ljepotu, pa sam morao nekako održati korak s njom - rekao je Daniel.</p><p>On ima dvojicu sinova, 12-godišnjaka koji želi 'cool' tatu te 20-godišnjaka koji obožava vježbanje u teretani, a najveći motiv za operaciju mu je bilo pojavljivanje na plaži sa svojom obitelji.</p><p>Želja za fizičkom promjenom nikad nije bila jača nego uoči 40-og rođendana, kad je napokon odlučio nešto poduzeti.</p><p>- Operacija mi je pomogla da dobijem konturiran trbuh i stvorila je mišiće preko noći tako da mi je uklonjena tvrdokorna masnoća koja se nalazila iznad njih - ispričao je.</p><p>Sve dok Daniel održava zdrav način života s uravnoteženom prehranom, rezultati će trajati neograničeno.</p><p>- To me definitivno motivira da redovito vježbam i pazim što jedem - otkrio je.</p>