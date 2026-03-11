Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NAJBOLJE GODINE

Intimni odnosi su bolji nakon 40. godine nego oni u 20-ima - evo znanstvenog dokaza

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Intimni odnosi su bolji nakon 40. godine nego oni u 20-ima - evo znanstvenog dokaza
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Muškarci u četrdesetima često bolje poznaju sebe, imaju manje nesigurnosti i jasnije znaju što žele, što izravno utječe na kvalitetu seksualnog života

Uvriježeno je mišljenje da seksualni život svoj vrhunac doživljava u ludim dvadesetima, a da nakon toga slijedi polagani, ali nezaustavljivi pad. Međutim, znanost ruši ovaj dugogodišnji mit i donosi ohrabrujuće vijesti: intimnost u zrelijim godinama ne samo da ne gubi na kvaliteti, već često postaje bolja, ispunjenija i zadovoljavajuća. Zaboravite na priče o nezaustavljivom padu libida - čini se da su najbolje godine tek pred nama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Seks savjeti 00:56
Seks savjeti | Video: KanalRi

Rušenje mitova: Kada muškarci zaista dosežu vrhunac?

Godinama smo slušali priču o muškarcima čija seksualna želja eksplodira u kasnim tinejdžerskim godinama i dvadesetima, nakon čega se polako gasi. No, nova, opsežna studija objavljena u časopisu Scientific Reports nudi potpuno drugačiju sliku. Istraživanje koje je obuhvatilo podatke više od 67 tisuća ljudi u dobi od 18 do 89 godina otkrilo je nešto iznenađujuće: muška seksualna želja ne doseže vrhunac u mladosti, već u kasnim tridesetima i ranim četrdesetima.

SEKS TERAPEUTI: Evo koje stvari nikad ne biste trebali raditi tijekom odnosa
Evo koje stvari nikad ne biste trebali raditi tijekom odnosa

Znanstvenici teoretiziraju da razlog nije isključivo u hormonima, već u životnim okolnostima i emocionalnoj zrelosti. Stabilne, dugoročne veze, koje su češće u toj dobi, povezane su s povećanom seksualnom aktivnošću i dubljom emocionalnom intimnošću. Muškarci u četrdesetima često bolje poznaju sebe, imaju manje nesigurnosti i jasnije znaju što žele, što izravno utječe na kvalitetu seksualnog života. Demografski faktori poput obrazovanja, posla i seksualne orijentacije objašnjavaju čak 28 posto varijacija u seksualnoj želji, što potvrđuje da libido nije samo biološka datost.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Ženska perspektiva: Zrelost donosi samopouzdanje i bolji orgazam

Dok se kod muškaraca vrhunac pomaknuo, kod žena priča postaje još zanimljivija. Iako se menopauza i hormonalne promjene često prikazuju kao kraj seksualnosti, stvarnost je bitno drugačija. Žene u četrdesetima i kasnije često doživljavaju svojevrsnu seksualnu renesansu. Jedan od ključnih razloga je psihološki: samopouzdanje. S godinama raste prihvaćanje vlastitog tijela, a brige oko fizičkih nesavršenosti padaju u drugi plan. To oslobađa ženu da se prepusti užitku bez inhibicija koje su je možda sputavale u dvadesetima.

'MALI SIGNALI' 10 znakova da partnerica nije zadovoljna intimnim životom
10 znakova da partnerica nije zadovoljna intimnim životom

Istraživanja potvrđuju da žene u četrdesetima ne samo da bolje poznaju svoje tijelo i jasnije komuniciraju svoje želje, već i češće doživljavaju orgazam. Dok mlađe žene prijavljuju poteškoće s postizanjem vrhunca, taj postotak s godinama osjetno pada. Dr. Carol Kuhle s Mayo Klinike naglašava kako je važno otvoreno razgovarati o promjenama, jer se simptomi poput suhoće rodnice, koji mogu utjecati na zadovoljstvo, danas uspješno rješavaju. Seksualnost se mijenja, ali to ne znači da postaje lošija - samo drugačija i često dublja.

Kvaliteta ispred kvantitete

Ako su dvadesete bile obilježene kvantitetom i eksperimentiranjem, četrdesete donose fokus na kvalitetu. Manje je pritiska, a više prostora za istinsku povezanost. Studije pokazuju da je emocionalna bliskost s partnerom jedan od najjačih prediktora seksualnog zadovoljstva u zrelijoj dobi. Dok se učestalost odnosa s godinama može smanjiti, zadovoljstvo često raste.

heterosexual couple gently touching and looking at each other isolated on white
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ovoj tezi u prilog ide i činjenica da su parovi u četrdesetima često oslobođeni briga koje opterećuju mlađe generacije, poput straha od neželjene trudnoće, stresa oko izgradnje karijere ili odgoja male djece. Muškarci često imaju bolju izdržljivost, što omogućuje duže i opuštenije odnose usmjerene na obostrano zadovoljstvo. Seksualni život ne postoji u vakuumu - on je odraz općeg životnog zadovoljstva, stabilnosti i dubine odnosa. Mit o tome da je mladost jedini preduvjet za dobar seks time je i znanstveno opovrgnut.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter
ABECEDA OSOBNOSTI

Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter

Prema alternativcima, po prvom slovu imena možemo saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan...
Dnevni horoskop za srijedu 11. ožujka: Bik je produktivan, Ovan komunicira s lakoćom...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 11. ožujka: Bik je produktivan, Ovan komunicira s lakoćom...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 11. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Seksi fitness mama pokazala sve: 'Nema izgovora, i nakon dvije trudnoće sam top'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Seksi fitness mama pokazala sve: 'Nema izgovora, i nakon dvije trudnoće sam top'

Na Instagramu ima preko 3,2 milijuna obožavatelja, ali nije samo brojka ono što privlači pažnju, privlači energija, predanost i karizma žene koja je uspjela spojiti fitnes, posao i obiteljski život u nešto jedinstveno i inspirativno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026