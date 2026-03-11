Intimni odnosi su bolji nakon 40. godine nego oni u 20-ima - evo znanstvenog dokaza

Uvriježeno je mišljenje da seksualni život svoj vrhunac doživljava u ludim dvadesetima, a da nakon toga slijedi polagani, ali nezaustavljivi pad. Međutim, znanost ruši ovaj dugogodišnji mit i donosi ohrabrujuće vijesti: intimnost u zrelijim godinama ne samo da ne gubi na kvaliteti, već često postaje bolja, ispunjenija i zadovoljavajuća. Zaboravite na priče o nezaustavljivom padu libida - čini se da su najbolje godine tek pred nama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Seks savjeti | Video: KanalRi

Rušenje mitova: Kada muškarci zaista dosežu vrhunac?

Godinama smo slušali priču o muškarcima čija seksualna želja eksplodira u kasnim tinejdžerskim godinama i dvadesetima, nakon čega se polako gasi. No, nova, opsežna studija objavljena u časopisu Scientific Reports nudi potpuno drugačiju sliku. Istraživanje koje je obuhvatilo podatke više od 67 tisuća ljudi u dobi od 18 do 89 godina otkrilo je nešto iznenađujuće: muška seksualna želja ne doseže vrhunac u mladosti, već u kasnim tridesetima i ranim četrdesetima.

Znanstvenici teoretiziraju da razlog nije isključivo u hormonima, već u životnim okolnostima i emocionalnoj zrelosti. Stabilne, dugoročne veze, koje su češće u toj dobi, povezane su s povećanom seksualnom aktivnošću i dubljom emocionalnom intimnošću. Muškarci u četrdesetima često bolje poznaju sebe, imaju manje nesigurnosti i jasnije znaju što žele, što izravno utječe na kvalitetu seksualnog života. Demografski faktori poput obrazovanja, posla i seksualne orijentacije objašnjavaju čak 28 posto varijacija u seksualnoj želji, što potvrđuje da libido nije samo biološka datost.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Ženska perspektiva: Zrelost donosi samopouzdanje i bolji orgazam

Dok se kod muškaraca vrhunac pomaknuo, kod žena priča postaje još zanimljivija. Iako se menopauza i hormonalne promjene često prikazuju kao kraj seksualnosti, stvarnost je bitno drugačija. Žene u četrdesetima i kasnije često doživljavaju svojevrsnu seksualnu renesansu. Jedan od ključnih razloga je psihološki: samopouzdanje. S godinama raste prihvaćanje vlastitog tijela, a brige oko fizičkih nesavršenosti padaju u drugi plan. To oslobađa ženu da se prepusti užitku bez inhibicija koje su je možda sputavale u dvadesetima.

Istraživanja potvrđuju da žene u četrdesetima ne samo da bolje poznaju svoje tijelo i jasnije komuniciraju svoje želje, već i češće doživljavaju orgazam. Dok mlađe žene prijavljuju poteškoće s postizanjem vrhunca, taj postotak s godinama osjetno pada. Dr. Carol Kuhle s Mayo Klinike naglašava kako je važno otvoreno razgovarati o promjenama, jer se simptomi poput suhoće rodnice, koji mogu utjecati na zadovoljstvo, danas uspješno rješavaju. Seksualnost se mijenja, ali to ne znači da postaje lošija - samo drugačija i često dublja.

Kvaliteta ispred kvantitete

Ako su dvadesete bile obilježene kvantitetom i eksperimentiranjem, četrdesete donose fokus na kvalitetu. Manje je pritiska, a više prostora za istinsku povezanost. Studije pokazuju da je emocionalna bliskost s partnerom jedan od najjačih prediktora seksualnog zadovoljstva u zrelijoj dobi. Dok se učestalost odnosa s godinama može smanjiti, zadovoljstvo često raste.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ovoj tezi u prilog ide i činjenica da su parovi u četrdesetima često oslobođeni briga koje opterećuju mlađe generacije, poput straha od neželjene trudnoće, stresa oko izgradnje karijere ili odgoja male djece. Muškarci često imaju bolju izdržljivost, što omogućuje duže i opuštenije odnose usmjerene na obostrano zadovoljstvo. Seksualni život ne postoji u vakuumu - on je odraz općeg životnog zadovoljstva, stabilnosti i dubine odnosa. Mit o tome da je mladost jedini preduvjet za dobar seks time je i znanstveno opovrgnut.