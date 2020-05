'Introverti su najbolji šefovi jer više slušaju tuđa razmišljanja'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pregorjeli ste na poslu? To nije samo stvar uma, već okolnosti

U svojoj novoj audio knjizi 'The Power of Introverts in a World that Can’t Stop' (Moć introverta u svijetu koji ne mogu prestati govoriti) autorica Susan Cain kaže da su njena istraživanja pokazala da introvertni ljudi, premda ih se obično doživljava kao pasivne, mogu biti odlični vođe. To su, kaže, kroz povijest pokazali i Abraham Lincoln i Eleanor Roosevelt, a 'dokaz' je i Bill Gates.

Cain tvrdi da introverti mogu svoje talente upotrebiti za napredovanje na poslu i izvan njega - ako usvoje kako voditi 'manje' svakodnevne razgovore. I sama je, kaže autorica, bila vrlo zatvorena dok se bavila korporativnim pravom, premda upravo pravnike mnogi doživljavaju kao otvorene i glasne ljude koji se ne ustručavaju govoriti o bilo čemu.

- Bila sam mlađi suradnik u tvrtki i dogodilo mi se da stariji partner s kojim sam surađivala jedan put nije mogao doći na raspravu i poslao je mene. U tom sam trenu bila prestravljena ali sve je jako dobro prošlo, čak me je i odvjetnik koji je zastupao drugog klijenta htio nakon toga 'preoteti' i zaposliti u svom uredu. To je zato što sam ja posao radila na svoj, možda mirniji ali i promišljeniji način - ispričala je Cain koja kaže da dobrog govornika i pregovarača u velikoj mjeri čini sposobnost slušanja drugih i sposobnost da smisli konstruktivno rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve uključene.

Na pitanje koja je razlika između introverta i sramežljive osobe Cain kaže da je jedna od bitnih karakteristika introvertnih ljudi ta da se neće baciti u okruženje u kojem bi ih se stalno 'bombardiralo' s pitanjima', dok ekstroverti kao da imaju 'unutarnju bateriju' zbog koje ih to ne iscrpljuje.

- Introverti će izbjegavati situacije gdje ih se ispituje 'Kako je negdje bilo' ili 'Što su radili' jer im to crpi previše energije, čak i ako su socijalno vješti i sjajni u svakodnevnim razgovorima, oni će u takvim situacijama biti iscrpljeni već nakon dva sata. To se bitno razlikuje od sramežljivosti, koja se puno više odnosi na strah od promatranja i osude drugih - objasnila je Cain.

Postoji, kaže, i istraživanje koje pokazuje da će u grupi ambicioznih zaposlenika upravo introvertirani pojedinci uglavnom ostvarivati bolje rezultate od ekstrovertnih. Razlog je, tvrdi ona, taj što je introvertima važnije da ideje razmjenjuju s drugima, kao i da saslušaju tuđe ideje i razmišljanja.

- Ako je netko introvertiranog karaktera, čak i ako je po prirodi bahat i dominantan, vjerojatno će iskreno željeli čuti tuđe ideje, ali ih u konačnici neće potpuno slijediti jer želi stvari napraviti na svoj način i ostaviti svoj trag - kaže autorica i dodaje da joj je jedan od omiljenih primjera uspješnih introvertnih ljudi donedavni predsjednik tvrtke Campbell Soup Company, Douglas Conant.

On, kaže, nije bio previše šarmantan, a volio je hodati po hodnicima tvrtke i promatrati koji zaposlenici zaista daju sve od sebe. Onda bi sjeo i napisao im ta osobne zahvalnice.

- Za vrijeme rada u Campbellu napisao je 30.000 tih pisama, jer je to bilo njegov način jer je to bio način da se istinski poveže s ljudima i izrazi im svoju zahvalnost.

- Ljudi su osjećali da je to od srca i da je autentično, pa su im ta pisma mnogo značila i nije im trebao dolaziti u urede i govori im kako rade - priča Cane i kaže da je Conant kad je tek došao u Campbell bio na dnu, da bi u narednih deset godina postigao sve što se moglo i popeo se na sam vrh.

Za mnoge je introverte, kaže autorica, najveći problem postavljanje previše pitanja. Mnogo im je lakše biti osoba koja ne otkriva puno i koja pita druge o njihovom životu. Zato se često za razgovore moraju unaprijed pripremiti, kad znaju da će ih se o nečem ispitivati.

- Sjećam se da mi se sa 14 godina sviđao jedan dečko i trebao me nazvati na telefon. Bojala sam se da bi nam moglo ponestati tema za razgovor pa sam ih zapisala na papir. Osjećala sam se kao debil što to radim ali je na kraju pomoglo - kaže Cain i ističe da to nije nastavila raditi cijeli život, već samo dok nije naučila kako voditi takve razgovore. A tako je, dodaje, i u svim drugim vrstama razgovora.

