Irkinja (81) je pronašla pravu majku, živa je i ima 103 godine

Irkinja Eileen Macken (81) svoju biološku majku pokušavala je pronaći više od 60 godina. Polako je već gubila nadu, no nije odustajala. Nedavno ju je pronašla, živa je i ima 103 godine.

Eileen se rodila krajem 30-ih godina prošlog stoljeća u Irskoj i završila u sirotištu Kirwan House u Dublinu. U dobi od 19 godina počela je s pokušajima pronalaska svoje prave obitelji. Osim što je željela saznati tko joj je majka i zašto ju je ostavila, zanimala ju je i medicinska povijest obitelji kako bi znala postoje li određena stanja koja bi se mogla prenijeti na njezinu djecu.

Kaže kako su je liječnici znali ispitivati o povijesti bolesti u obitelji pa su se čudili kada im je rekla da o tome ništa ne zna. Kada su pitali zašto to ne zna, morala im je objašnjavati da su je roditelji ostavili brzo nakon rođenja.

Tražila je majku desetljećima po cijeloj Irskoj, ali uzaludno. Lani se obratila Joeu Duffyju sa RTE Radio One koji je s njom napravio intervju. Između ostalog mu je rekla kako ne vjeruje da joj je majka još živa, no voljela bi pronaći druge članove svoje obitelji.

