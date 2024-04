Irski dvorci i starogrčki obredi pokazuju ulogu kulture u regionalnoj obnovi Europe

Finola Finlay tvrdi da poznaje gotovo svaki pedalj West Corka u jugozapadnoj Irskoj. Zbog toga je itekako svjesna prijetnji klimatskih promjena kulturnom identitetu udaljene obalne regije.

Finlay je prvi put upoznala to područje u svojim ranim 20-ima kada je studirala arheologiju na Sveučilištu u Corku, ili UCC. Nakon četiri desetljeća rada u visokom obrazovanju u Kanadi, obnovila je svoju vezu sa West Corkom prije 12 godina odlučivši tamo otići u mirovinu sa svojim suprugom.

Na stijenama

Deseci dvoraca koji su razasuti obalom West Corka nisu samo ostaci drevnih irskih klanova koji su nekoć vladali teritorijem, već su i žive veze s korijenima predaka današnjih stanovnika, kaže Finlay.

- Mještani su jako ponosni na svoju baštinu. Jako su ponosni na svoje dvorce. Obožavaju ih - rekla je.

Porast razine mora i obalna erozija kao posljedica klimatskih promjena predstavljaju rizike za tu baštinu. Njezino očuvanje bio je glavni fokus nedavnog istraživačkog projekta pod nazivom CHICC koji je financirala EU-a, a koji je završen u rujnu 2023. nakon gotovo tri godine.

Baština je također središnji dio inicijative „New European Bauhaus” za poboljšanje svakodnevnog života u Europi premošćivanjem svjetova znanosti, tehnologije, umjetnosti i kulture. EU organizira NEB festival u glavnom gradu Belgije Bruxellesu od 9. do 13. travnja.

Pogled na dvorac

Finlay živi u blizini dvorca Rossbrin, povijesne znamenitosti u ruševinama nakon niza jakih oluja u 20. stoljeću. Ono što je ostalo od dvorca datira iz 15. ili 16. stoljeća.

Mnoge takve strukture na rubu su uništenja ili su već nestale bez traga, prema Finlay.

- Svaki put kad je velika oluja, probudimo se ujutro i pitamo se hoće li dvorac Rossbrin još uvijek biti na svom mjestu - rekla je.

Preko puta njezine kuće, na otoku Cape Clear, nalazi se kameni dvorac iz 16. stoljeća koji je također izložen jakim atlantskim olujama.

Nazvan Dún an Óir, dvorac je služio kao studija slučaja u okviru projekta CHICC za procjenu međudjelovanja baštine, klimatskih promjena i lokalnih zajednica. Zbog porasta mora do dvorca se više ne može doći pješice i on je ograđen.

Stanovnici su ustupili slike, pjesme, dječje crteže i osobne priče povezane s dvorcem. Radovi su često spominjali vrijeme i klimatske promjene.

Neke slike i pjesme prikazivale su žestoke oluje i krajolike koji su se urušavali. Muškarac koji je sudjelovao ispričao je kako je prije nekoliko desetljeća stigao do dvorca pješice za vrijeme oseke jednog mirnog zimskog dana.

- Zajedno smo učili o odnosu između baštine i klime na ovaj vrlo neograničen i nestručan način - kaže dr. Sarah Kerr, predavačica arheologije na UCC-u koja je vodila projekt CHICC.

Osviještenost o klimi

Istraživači su također ispitali oštećene lokacije baštine u Jutlandu, Danskoj i u području Fife u Škotskoj u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kao i Dún an Óir, obje su lokacije rijetko naseljene.

Projekt CHICC usvojio je pristup „znanosti za građane” u svaki slučaj uključivanjem članova zajednice kao istraživača.

Dok je Kerr odlučivala o ciljevima istraživanja, lokalni su stanovnici prikupljali podatke o nalazištima i birali što će učiniti s informacijama.

Otprilike 50 do 70 ljudi sudjelovalo je online tijekom karantene zbog bolesti Covid-19 na svakoj lokaciji. Projekt CHICC doveo je do značajnog povećanja klimatske pismenosti među irskim, danskim i škotskim sudionicima, prema Kerr. Rekla je da je oko 70 % njih izjavilo da su bolje razumjeli klimatske promjene kao rezultat aktivnog sudjelovanja u projektu. Iako je pomogao održati kulturnu baštinu na životu, projekt CHICC također je učinio sudionike svjesnijima potencijalnog gubitka, na primjeru Dún an Óir u Irskoj.

- Gledajući povijest i kako se dvorac mijenjao tijekom 500 godina, učili smo kako je započeo život dvorca. Ako ima početak, možda ima i kraj - kaže Kerr.

Rekla je da je veće razumijevanje utjecaja klimatskih promjena koje su sudionici projekta CHICC stekli pomoglo u postavljanju temelja za njihovu moguću daljnju ekološku akciju.

U tom kontekstu, projekt je poslužio kao odskočna daska za dugoročniji lokalni angažman.

Stari temelji, novi slojevi

Lokalno stanovništvo također je u središtu još jednog projekta kojega financira EU, a koji nastoji premostiti prošlost i budućnost na tri europske lokacije.

No, u ovom slučaju fokus su urbana područja i uloga kulturne baštine u njihovoj obnovi. Pod nazivom HERITACT, projekt je započeo u ožujku 2023. i trebao bi trajati do veljače 2026. Uz gradić Ballina u Irskoj i drugi po veličini grad u Italiji, Milano, središnje točke uključuju grčku općinu Elefsina.

Obalno industrijsko središte izvan Atene, Elefsina također je rodno mjesto antičkog tragičara Eshila i dom jednog od najvažnijih vjerskih mjesta antike, svetišta u koje su hodočasnici svake godine upućivani u Eleuzinske misterije kulta Demetre i Perzefone.

U Elefsini, čija populacija broji oko 30.000, istraživači projekta HERITACT uključuju šest četvrti u kulturne i održive urbane inicijative.

Aktivni angažman

Iako je još uvijek u početnoj fazi, projekt HERITACT već je privukao stotine lokalnih sudionika, uključujući studente i djecu, prema dr. Stylianosu Karatzasu, koordinatoru projekta i suradniku na odjelu za građevinarstvo na Sveučilištu Cambridge u UK.

- Ovo je nešto što nismo očekivali u ovoj fazi projekta. Ovo pokazuje da ljudi zapravo trebaju ovakve vrste inovativnih rješenja - rekao je Karatzas.

Projekt je stvorio zidove prekrivene biljkama i sustave sjenčanja za javne prostore. Koristio je tehniku dizajna – tensegritet – koja uravnotežuje sile guranja i povlačenja kako bi se proizvele snažne i fleksibilne strukture. Instalacije nisu tu samo radi poboljšanja izgleda, dizajnirane su tako da ne zahtijevaju mnogo održavanja i da prikazuju održivi urbani razvoj.

Projekt će također koristiti urbani mobilni namještaj, koji se može preuređivati i prilagođavati kako korisnicima odgovara. Cilj je prostore baštine učiniti primjenjivima za održavanje raznih aktivnosti kao što su tržnice, sportski događaji i kazališne predstave.

Projekt HERITACT proširit će ovaj pristup na neka od mjesta industrijske baštine Elfesine, uključujući staru tvornicu sapuna, prvu takvu lokaciju u gradu osnovanu 1875., i na kino Eleusis, izgrađeno u prvoj polovici 20. stoljeća koje je nedavno ponovno otvoreno nakon zatvaranja 1988.

U Milanu, projekt planira ojačati kulturne i društvene aktivnosti u drevnim seoskim kućama, nazvanim „cascine”, kroz dodatke kao što su lokalni povrtnjaci i zelene instalacije tensegriteta.

U Ballini, projekt HERITACT prenamjenjuje povijesne građevine poput samostana Bezgrešnog začeća, usredotočujući se na njihov potencijal za očuvanje društvene, kulturne i umjetničke baštine Irske. Po povratku u West Cork, Finlay je pokazala snagu lokalne baštine putem bloga koji je napisala sa svojim suprugom, a koji je preminuo prošlog mjeseca.

Blog, koji se bavi poviješću, krajolikom i kulturom regije, prikupio je više od 2 milijuna pregleda u protekloj godini. Istraživanje u ovom članku financirao je EU-ov program Horizon uključujući, u slučaju projekta CHICC, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

NOVI EUROPSKI BAUHAUS

Stoljeće nakon što se pojavila u Njemačkoj, škola umjetnosti, arhitekture i dizajna Bauhaus ponovno se rađa u Europi u nastojanju da poboljša život u gradovima.

Novi europski Bauhaus (NEB) ima za cilj pomoći gradovima diljem EU-a da postanu manje zagađujući i privlačniji kroz umjetničke, kulturne i tehnološke projekte koji dopiru do više milijuna stanovnika.

Pokrenut od strane Europske komisije 2020. godine, NEB ima tri glavna cilja: smanjiti štetu okolišu uključujući klimatske promjene, uhvatiti se u koštac s društvenim nejednakostima kao što je isključenost i urediti javna područja.

Promjena dizajna i korištenja urbanih prostora i struktura ključna je za cijeli pothvat, a održivost, uključivost i estetika oblikuju cjelokupnu viziju.

Dok služi političkim ciljevima postavljenim na razini EU-a, NEB se oslanja na inicijative odozdo prema gore koje poduzima niz ljudi i organizacija. Uključuje stanovnike gradova, umjetničke skupine, arhitektonske stručnjake i lokalne tvrtke, vlasti i studente.

Istraživanje je glavna značajka NEB-a, s gotovo 160 milijuna eura za EU projekte u razdoblju od 2021. do 2024.

Autor: Sofia Sanchez Manzanaro

Više informacija:

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.