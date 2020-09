Iskoristite sezonu i očistite tijelo od toksina pomoću crnog grožđa

<p>Radi se o detoks dijeti koja traje jedan do tri dana i namijenjena je samo zdravim ljudima. U danu se pojede kilogram i pol crnog grožđa u 4 do 6 obroka. Dnevno se popije i nekoliko čaša vode. Preporuka je sažvakati i koštice jer su pune zdravih nutrijenata.</p><p>Ova kratka dijeta odlična je za čišćenje organizma od toksina nakon ljeta i pripremu za hladnije dane. Detoks crnim grožđem umiruje i vraća tijelu energiju, pomlađuje organizam, proljepšava kožu i kosu, regulira probavu, štiti od bolesti...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima grožđa i vina:</p><p>Naime, crno grožđe ima antioksidativno, protuupalno i antialergijsko djelovanje zahvaljujući flavonoidima čija koncentracija je najveća u opni bobice i u košticama. Flavonoidi su nusprodukti koji nastaju metabolizmom biljaka, bogati su antioksidansima i vrlo su zdravi za ljudski organizam, a između ostalog, čuvaju zdravlje kardiovaskularnog i živčanog sustava.</p><h2>Čisti i regenerira organizam</h2><p>Stručnjaci savjetuju povremenu kratku dijetu crnim grožđem kako bi se tijelo očistilo i regeneriralo.</p><p>- Važno je znati da se radi o namirnici izrazito alkalizirajućih svojstava što je u slučaju izloženosti stresu posebno korisno. Zbog svog sastava crno grožđe nazivamo prirodnim tonikom koji detoksicira ljudski organizam. Kao i većina voća dobar je izvor vode, minerala i vitamina. U 100 g grožđa imamo oko 120 kcal što znači da jedan kilogram slasnih bobica daje čak 1200 kcal - objasnila nam je <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita i posebno naglasila da je povremena dijeta crnim grožđem prikladna isključivo za zdrave ljude.</p><p>Ukoliko niste posve sigurni smijete li zbog zdravlja posegnuti za ovakvom vrstom detoksa organizma, posavjetujte se sa svojim liječnikom, savjetovala je.</p><p>- Za zdrave osobe, koje nemaju ograničenja u prehrani po drugoj osnovi, par dana selektivne dijete sa crnim grožđem može biti blagotvorno. Grožđe potiče normalnu probavu i djeluje diuretski. Grožđe detoks jednodnevni ili dvodnevni je u praksi najčešće primjenjivani voćni 'post' što zbog visoke vrijednosti ove namirnice a što i iz razloga jer grožđe daje zadovoljavajući osjećaj sitosti - dodala je.</p><p>Nutricionistkinja kaže kako se tijekom ove detoks dijete dnevno pojede oko kilogram i pol grožđa u četiri do šest obroka, to je optimalna količina. Također, važno je piti vodu tijekom detoksa, najmanje nekoliko čaša na dan. Napominje da u slučaju osjećaja tremora u rukama i nogama te bilo koje vrste nelagode, svakako u prehranu treba uvrstiti mješoviti obrok.</p><p>- S pravom možemo ustvrditi kako je resveratrol (prirodni antioksidans) najpoznatiji polifenol, a preporučuju se kao antioksidansi za zdravije srce i krvne žile, te kod pretilosti. Znanstvena zajednica je detaljno istražila ovaj sastojak koji proizvodi loza na plodu crnog grožđa u kasnoj fazi zrenja. I što je izloženost loze UV zracima veća više je resveratrola - pojasnila nam je Olja Martinić.</p><p>Važno je, kaže, dobro sažvakati svaku bobicu zajedno sa sjemenkama jer su i one odlične za naš organizam.</p><p>- Ljubitelji crnog grožđa svakako trebaju temeljito sažvakati plod i pokušati zagristi sjemenke. U sjemenkama se nalaze male količine ulja koje se u posljednjim decenijama proizvode hladnim prešanjem te se na tržištu nalazi kao najskuplje ulje na svijetu - dodala je. </p>