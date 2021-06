U nedjelju, 20. lipnja jedan od naših najdobronamjernijih planeta u Sunčevom sustavu postaje retrogradan. Naime, Jupiter je planet optimizma i samopouzdane energije. Kada se u njegovom razdoblju osjećamo sjajno, privlačimo brojna pozitivna iskustva, zbog čega Jupiter i je sretna planeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Crna rupa

Međutim, u nedjelju će se Jupiter okrenuti retrogradno. No to ne znači da će vam ponestati sreće, već samo trebate retrogradno razdoblje koristiti onako kako Jupiter želi, i onda će vam to vrijeme biti vrijeme učenja važnih lekcija.

Ljudi su uvijek u malo lošijem raspoloženju kada planeti postanu retrogradni, ali zapravo to nije toliko loše. Nećete biti kažnjeni kad je Jupiter retrogradan. Upravo suprotno. Jupiter vam ukazuje na neke lekcije u tom razdoblju i signalizira gdje ste možda previdjeli neke testove u životu. Ako je vašoj karmi potrebno malo dotjerivanja, Jupiter i to ističe. U tom je pogledu pomalo sličan Saturnu. Ova su dva planeta potpuno različita, ali Saturn se bavi karmom i prepoznavanjem pogrešaka koje smo činili u prošlosti i kako one utječu na nas danas.

Ako retrogradna razdoblja promatramo kao priliku za učenje, od retrogradne energije možemo imati veliku korist.

Retrogradni Jupiter 2021. - datumi

Jupiter retrogradno ove godine pada u nedjelju, 20. lipnja, dan prije nego što se Sunce preseli u znak Raka i dan kada je mjesec u Škorpionu. Završava 18. listopada i ponovno postaje direktan. Mjesec u Škorpionu tijekom ovog razdoblja pojačava potrebu za suočavanjem s problemima s kojima se nismo bavili, odnosno onima koje smo sakrili ispod površine.

Jupiterov dobronamjerni utjecaj pomaže izgladiti sve teške trenutke, a skrivene probleme možemo gledati s puno većom jasnoćom, te pronaći najbolji ishod za sve. Ovo je također vrlo povoljna Jupiterova retrogradnost, a u ovom razdoblju postoji mnogo prilika za pretvaranje materijalnog u duhovno.

Što je retrogradni Jupiter?

Retrogradni Jupiter javlja se svake godine oko tri do četiri mjeseca. Vjerojatno se pitate što znači retrogradni Jupiter, pogotovo jer se događa puno rjeđe od zloglasnog retrogradnog Merkura.

Retrogradni Jupiter nudi brojne lijepe mogućnosti za unutarnji rast. Jupiter je velik planet i kreće se prilično sporo zadržavajući se u svakom horoskopskom znaku otprilike 12 ili 13 mjeseci. Učinci retrogradnog Jupitera nisu toliko jaki kao utjecaji drugih retrograda (poput Merkura, koji se vrlo brzo kreće i posjećuje sljedeći horoskopski znak svaka 3 do 4 tjedna).

Kad je planet normalan, kreće se prema naprijed i redovitom brzinom. Kad je planet retrogradan, planet usporava. Toliko usporava da se čini kao da se kreće unatrag. Također, kad je planet retrogradan, to je znak iz Svemira da usporimo i razmislimo o našem životu, odlukama i okolini. Jupiter vlada temama filozofije, duhovnosti, rasta, karme i uspjeha. Tamo gdje ta pitanja postoje u našem životu, Jupiter nas potiče da razmislimo o njima.

5 načina korištenja retrogradnog Jupitera za bolju karmu

Karma utječe na svakoga od nas i ne može joj se pobjeći. Jedan od najboljih načina za suočavanje s karmom je izravno suočavanje s njom. Ako se pretvarate da problema nema on neće nestati. Taj karmički bumerang bi mogao samo pogoršati posljedice ako ne razmišljate i ne ispravljate svoju ulogu u određenim situacijama. U nastavku slijedi pet načina na koje možete iskoristiti energiju retrogradnog Jupitera kako bi poboljšali vašu karmu.

1. Vjerujte da se stvari događaju s razlogom

Kada se pouzdate u Univerzum, prirodno privlačite upravo ono što vam treba. Ponekad je najbolji oblik pobjede predaja. Kad vjerujete da se stvari odvijaju prema Božanskom poretku, predajete se Svemiru. To ne znači da priznajete poraz. To samo znači da prihvaćate da postoje snage koje su moćnije od vašeg ega i koje su u skladu s vašom dušom.

Kad pronađemo to duboko, nepokolebljivo unutarnje povjerenje da smo upravo tamo gdje trebamo biti, ono gradi samopouzdanje koje će nam omogućiti da postanemo uspješni. Možda su iskustva koja imate poziv za izgradnju povjerenja kako biste mogli ukloniti sve blokade koje vam stoje na putu do uspjeha, a proizlaze iz straha.

2. Preispitajte svoje vrijednosti i potražite znakove

Retrogradni Jupiter sastoji se od promišljanja vaših trenutnih vrijednosti i traženja znakova iz Svemira da ste na dobrom putu. Ti se znakovi mogu pojaviti u obliku snova, intuicije, razgovora s drugima, osjećaja koji imate ili čak slučajno uočavanje nekog članka ili gledanje određene TV emisije.

Ako vam Svemir šalje znak, znat ćete jer ćete ga negdje duboko u sebi osjetiti.

Retrogradni Jupiter omogućuje nam da vidimo što nas sprječava u uspjehu. Vrijeme je da pogledate svoje snage iznutra, vidite osjećate li da su vaša veza i posao usklađeni s vašim vrijednostima, pa čak i preispitate vlastitu filozofiju života kako bi vam stvari bile jasnije. Dopustite si da analizirate svoje temeljne vrijednosti, svoja duhovna uvjerenja i svoju etiku.

Možete si i sami postaviti sljedeća pitanja:

3. Uklonite blokade i prigrlite promjenu

Unutarnja analiza duše odlična je ideja tijekom ovog razdoblja jer možete proučiti vaše snage ali i slabosti.

Postavite si sljedeća pitanja:

Koristite Jupiterov dobronamjerni utjecaj koji će vam pomoći da pronađete odgovore na ova pitanja. To može potrajati, ali ne brinite jer imate nekoliko mjeseci za rad s retrogradnoim Jupiterom. Jednom kada odradite taj otvoren i iskren razgovor sa svojom dušom, prihvatit ćete i sve promjene.

Promjena će svakako doći, bila ona drastična ili možda neočekivana, ali doći će. Bitno je da ojačate i ostanete pozitivni bez obzira na sve. Neka vam neplanirani događaji budu poziv na vježbanje pozitivnosti, zauzimanje stava s ljubavlju te jednostavno počnite voljeti sebe. Vaša duša se možda usklađuje s nečim što još ne možete vidjeti, pa je bitno da zadržite stav zahvalnosti.

4. Imajte na umu koliko trošite

Jupiter je plane sreće, ali tijekom retrogradnog Jupitera , vrijeme je da preispitamo svoje navike trošenja i pripazimo s pretjerivanjem, ili pak potpuno suprotno, da ne budemo previše škrti. Budući da neće biti previše ekspanzivne energije za našu interakciju sa svijetom, možemo očekivati ​​da će doći do zastoja što se tiče sreće. To ne znači da nećete biti sretni; već samo znači da trebate pažljivo trošiti.

5. Odvojite si vremena za opuštanje

Uzmite ovaj retrogradni Jupiter kao priliku za opuštanje, pogotovo ako vam je život u zadnje vrijeme užurban.

Razmotrite ova pitanja:

Ako odgovorite sa 'da' na bilo koje od ovih pitanja, Jupiter će vas potaknuti da odvojite vrijeme za pauzu. Razmišljanje o vlastitom osobnom integritetu, moralu i vrijednostima ključno je u ovoj retrogradnosti. Svaka planeta ima svoju svrhu kada izgleda da se kreće unatrag. Jupiter je planet integriteta i karme. Dakle, ako imate problema s integritetom i karmom koji su vam ostali neriješeni, očekujte neke testove u tom području, piše Astrology Answers.