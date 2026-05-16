Iskusni putnici podijelili su šest najprljavijih mjesta u avionu - a vjerojatno ih svaki put koristite

Za tramvaje i autobuse nas od malena uče da su prljavi. Oprati ruke nakon javnog prijevoza je "must". Puno ljudi koji fluktuiraju na maloj površini - sve je jasno. No, avioni se nekako smatraju klasom iznad. A vjerujte - nisu.

Glavni problem je u tome što zrakoplovne tvrtke često imaju samo 30 do 45 minuta između letova. U tom kratkom periodu posada skuplja smeće, briše stoliće i resetira sigurnosne pojaseve. A čak je i brisanje upitno.

Podaci koje je objavio Travelmath, online kalkulator putovanja, otkrio je da stolići u prosjeku imaju otprilike 2155 jedinica bakterija koje stvaraju kolonije po 6,5 četvornih cm. Vrećica na sjedalu ispred, napunjena onim što je posljednji putnik ostavio. jedva će dobiti pogled. Deke i jastuci u kabinama koje nisu premium klase često se ponovno slažu i prepakiraju umjesto da se zamjenjuju. Ovo su stvari koje je bolje ne dirati.

1. Jastuci

- Letio sam na stotine letova. Za većinu njih, zgrabio sam jastuk koji je čekao na mom sjedalu i bez razmišljanja ga stavio iza glave. Zatim, na dugom letu za London, primijetio sam veliku mrlju raširenu po tkanini. Slina? Nešto gore? Nisam dalje istraživao, ali sam proveo sljedećih deset sati pitajući se koliko je putnika prije mene pritisnulo lice u taj isti jastuk - kaže Ash Jurberg, novinar Huffposta specijaliziran za putovanja.

To je bilo prije nekoliko godina. Od tada nije stavio glavu na jastuk u avionu, već ga koristi kao lumbalnu potporu. Za spavanje, ako treba, nosi vlastiti jastuk.

2. Džepovi na sjedalu

Kreatorica putopisnog sadržaja Tara O'Reilly stavljala je na svakom letu staviti svoj iPad u džep sjedala. Dok jedan dan nije izvadila svoj iPad s nečim razmazanim po njemu. Drugi putnik doživio je da netko pored njega u džep stavi iskorištenu pelenu.

Runbo Li, izvršni direktor tvrtke Magic Hour i česti putnik ima jednostavno pravilo - ako je tkanina i dijeli se, neće je koristiti. Ako je tvrda površina, sam je obriše prije nego što je dodirne. Li procjenjuje da se džepovi na sjedalima temeljno čiste otprilike jednom godišnje, prema onome što je čuo od stjuardesa.

3. Zasloni za zabavu

Ekrani na vašem letu nisu ništa bolji. Izgledaju besprijekorno jer su glatki i sjajni, ali obično se dezinficiraju samo tijekom noćnog leta ili duljeg vremena na zemlji, a ne tijekom kratkog vremena između letova.

- Primijetit ćete otiske prstiju, mrlje ili ostatke na ekranu. Putnici prelaze kroz izbornike dok jedu, dodirujući površinu koju su tog dana možda već dodirnule stotine drugih prstiju. Koristite olovku potpuno izbjegavajući izravan kontakt - rekao je Christian Petzold, osnivač The Team Tripa, koji je radio u zrakoplovstvu.

4. Kava i čaj

Džepovi i ekrani mogu se činiti očitim stvarima koje treba izbjegavati. Kava i čaj nisu. Rachelle Lucas, novinarka za hranu i putovanja, otpila je gutljaj kave na letu za Kaliforniju i osjetila okus nečega metalnog. Provjerila je sustave za vodu u zrakoplovima i nije joj se svidjelo ono što je pronašla. Nedavna studija Centra za hranu kao lijek i dugovječnost ispitala je više od 35.000 uzoraka vode u 21 zrakoplovnoj tvrtki tijekom tri godine. Pozitivno na koliformne bakterije bilo je 2,7% uzoraka, dok su zabilježena 32 kršenja propisa o E. coli.

- Nitko ne želi imati problema sa želucem tijekom putovanja. Čak i ako se radi o malom postotku, to nije rizik koji želim preuzeti.- rekla je Lucas, koja od tada putuje s prijenosnim aparatom za espresso i kuha vlastitu kavu u zraku s flaširanom vodom. Prolazi sigurnosnu kontrolu bez problema.

5. Slušalice

Dean Rotchin, koji vodi privatnu zrakoplovnu tvrtku Blackjet, prestao je koristiti slušalice u zrakoplovu nakon što je promatrao članove posade kako prepakiraju rabljene parove u nove omote.

- To daje pozitivnu iluziju čistoće. Putnici ih koriste bez oklijevanja, ne znajući tko ih je zadnji koristio - rekao je.

6. Slavina u kupaonici

Još jedna površina koja bi vas trebala brinuti. Stotine ljudi dodiruju i koriste umivaonike u roku od nekoliko minuta. Površine izgledaju čisto, što je dio problema. Interne revizije zrakoplovnih kompanija više su puta otkrile visoke razine bakterija na kupaonskim elementima unatoč rutinskom čišćenju.