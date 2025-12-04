Obavijesti

Lifestyle

Komentari 9
IGRAČKE POMAŽU...

Ispovijest Hrvatice: ‘Je li istina da se žena nakon poroda dolje raširi? Partner mi nije dovoljan’

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ispovijest Hrvatice: ‘Je li istina da se žena nakon poroda dolje raširi? Partner mi nije dovoljan’
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Na Facebook stranici 'Mamine tajne anonimne i javne' jedna mama je anonimno podijelila nešto što, vjeruje, mnoge žene osjete nakon poroda, ali rijetko priznaju naglas

'Je li istina da se žena nakon poroda dolje raširi?', upitala je i odmah je iskreno objasnila svoje iskustvo. Prije poroda seks je bio sasvim okej, partner je bio dovoljan, a nakon prvog poroda više nije baš tako. Kako bi nadomjestili tu razliku, uveli su seksualne igračke u svoj odnos. Kaže da njoj super odgovara, ali partneru nekako spušta samopouzdanje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

[TOP 3 VIJESTI DANA] Veselje u Karlovcu: Maleni Noel nije stigao do bolnice, suprugu je Filip porodio u garaži zgrade 01:10
[TOP 3 VIJESTI DANA] Veselje u Karlovcu: Maleni Noel nije stigao do bolnice, suprugu je Filip porodio u garaži zgrade | Video: 24sata Video

Komentari drugih žena brzo su počeli stizati. Jedna je napisala: „Ne brini, sve se to vrati s vježbama za zdjelično dno.” Druga je dodala: „Seks je drukčiji, ali ne znači da nije dobar. Treba vremena da se tijelo i glava prilagode.” I treća je sažela iskustvo mnogih: „Nije stvar u širini, nego u tome kako ti doživljavaš svoje tijelo nakon poroda. Sve je normalno.”

Neki komentari bili su i urnebesni. Jedna korisnica je napisala: „Ja se odmorim psihički u ovoj grupi”, dok je druga dodala: „Ja sam tu zbog komentara”.

Što kaže medicina?

Zapravo, medicinski gledano, vaginalni kanal se prirodno rastegne tijekom poroda kako bi beba prošla. Nekoliko tjedana ili mjeseci nakon toga mišići zdjeličnog dna jačaju i većina žena osjeti da se sve vraća na staro.

No kod nekih žena, posebice onih koje su rodile veće dijete ili imale epiziotomiju, mogu ostati blage promjene, vagina može biti mekša, otvorenija, a osjetljivost drugačija. Hormonske promjene, primjerice kod dojenja, dodatno utječu na osjećaj u seksu.

Closeup of couple with relationship problems having emotional conversation while lying in bed at home
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ispovijest ove mame zapravo razbija šutnju o nečemu što se često prešućuje, o postporođajnim promjenama tijela i seksualnosti. Pokazuje da „normalno” ne izgleda isto za sve i da je svaka ženska priča drugačija. U komentarima se vidi kako se žene podržavaju, dijele savjete i iskustva, i zapravo daju do znanja da nije ništa sramotno ni neobično u tome što osjete.

TRAŽI PARTNERA FOTO S dvije vagine i karijerom privlačila sam pažnju, ali ne i ljubav – sad mijenjam sve
FOTO S dvije vagine i karijerom privlačila sam pažnju, ali ne i ljubav – sad mijenjam sve

Tako, dok ova mama traži potvrdu i podršku, mnoge druge žene joj daju do znanja da je potpuno u redu osjećati se drukčije i da se intimni život nakon poroda može prilagoditi, bez panike. A možda je najvažnije što se kroz ovakve ispovijesti žene osjećaju manje same u svojim iskustvima i mogu otvoreno razgovarati o svojim tijelima i osjećajima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Zlo i horoskop: Vaga je tajno, Lav opravdano, Ribe maštovito, Vodenjak pametno zlo...
MRAČNI ZODIJAK

Zlo i horoskop: Vaga je tajno, Lav opravdano, Ribe maštovito, Vodenjak pametno zlo...

Kad je riječ o osveti, Škorpion je jedan od najkrvožednijih znakova Zodijaka. U naletima bijesa u stanju je uništiti sve i svakoga snagom i brzinom tornada. U Jarcu se zlo budi kada je riječ o novcu
Idealna partnerica za svaki znak Zodijaka: Evo koje osobine ima žena koja treba 'baš vama'
OSOBINE KOJE VAM ODGOVARAJU

Idealna partnerica za svaki znak Zodijaka: Evo koje osobine ima žena koja treba 'baš vama'

Škorpion želi, traži i ima najbolje, a ako je izabrao vas znači da ste i vi najbolji mogući. Muškarci Djevice past će na djevojku iz susjedstva. Ona je lijepa i inteligentna, ali se ne voli isticati...
Ovo je idealan ljubimac za vas prema vašem znaku Zodijaka
NADOPUNJUJETE SE

Ovo je idealan ljubimac za vas prema vašem znaku Zodijaka

Različite životinje imaju različite osobnosti, baš kao i ljudi, stoga je važno pronaći onog ljubimca koji najbolje odgovara vašem karakteru. Tko je 'savršeni spoj' za vas, provjerite ovdje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025