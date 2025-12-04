Ispovijest Hrvatice: ‘Je li istina da se žena nakon poroda dolje raširi? Partner mi nije dovoljan’

'Je li istina da se žena nakon poroda dolje raširi?', upitala je i odmah je iskreno objasnila svoje iskustvo. Prije poroda seks je bio sasvim okej, partner je bio dovoljan, a nakon prvog poroda više nije baš tako. Kako bi nadomjestili tu razliku, uveli su seksualne igračke u svoj odnos. Kaže da njoj super odgovara, ali partneru nekako spušta samopouzdanje.

Komentari drugih žena brzo su počeli stizati. Jedna je napisala: „Ne brini, sve se to vrati s vježbama za zdjelično dno.” Druga je dodala: „Seks je drukčiji, ali ne znači da nije dobar. Treba vremena da se tijelo i glava prilagode.” I treća je sažela iskustvo mnogih: „Nije stvar u širini, nego u tome kako ti doživljavaš svoje tijelo nakon poroda. Sve je normalno.”

Neki komentari bili su i urnebesni. Jedna korisnica je napisala: „Ja se odmorim psihički u ovoj grupi”, dok je druga dodala: „Ja sam tu zbog komentara”.

Što kaže medicina?

Zapravo, medicinski gledano, vaginalni kanal se prirodno rastegne tijekom poroda kako bi beba prošla. Nekoliko tjedana ili mjeseci nakon toga mišići zdjeličnog dna jačaju i većina žena osjeti da se sve vraća na staro.

No kod nekih žena, posebice onih koje su rodile veće dijete ili imale epiziotomiju, mogu ostati blage promjene, vagina može biti mekša, otvorenija, a osjetljivost drugačija. Hormonske promjene, primjerice kod dojenja, dodatno utječu na osjećaj u seksu.

Ispovijest ove mame zapravo razbija šutnju o nečemu što se često prešućuje, o postporođajnim promjenama tijela i seksualnosti. Pokazuje da „normalno” ne izgleda isto za sve i da je svaka ženska priča drugačija. U komentarima se vidi kako se žene podržavaju, dijele savjete i iskustva, i zapravo daju do znanja da nije ništa sramotno ni neobično u tome što osjete.

Tako, dok ova mama traži potvrdu i podršku, mnoge druge žene joj daju do znanja da je potpuno u redu osjećati se drukčije i da se intimni život nakon poroda može prilagoditi, bez panike. A možda je najvažnije što se kroz ovakve ispovijesti žene osjećaju manje same u svojim iskustvima i mogu otvoreno razgovarati o svojim tijelima i osjećajima.