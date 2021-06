Conny Hawk (29) iz Beča u Austriji ponekad se, kaže, teško nosi sa svim tim pogledima muškaraca koji katkad izgledaju kao da bi je sa slašću pojeli za doručak.

Ona je model, lijepo zarađuje i koliko god uživa dok se gleda u ogledalu, ponekad je sva ta pažnja koju privlači zastrašuje.

- Trudim se biti ok, ali u 99 posto slučajeva osjećam se nelagodno, posebno jer su mnogi dečki super uporni i ne odustaju. Ponekad kad im kažem 'ne', počnu biti bezobrazni, agresivni i govoriti mi stvari poput: 'Ionako si ružna'. To može biti zastrašujuće, pogotovo navečer ili noću - ispričala je potreseno pa objavila još jednu fotografiju na svojem Instagram profilu kako bi se utješila.

Prisjetila se jedne vrlo neugodne situacije kad je zbog alergijske reakcije završila na hitnoj, a liječnik, umjesto da joj olakša patnju, počeo je koketirati s njom.

- Uši su mi bile super natečene i crvene, izgledala sam grozno. Dok je on koketirao sa mnom, samo sam razmišljala: 'Isuse, kako je to moguće?'.

Iako nije podnijela službenu pritužbu na liječnika, Conny kaže da joj je cijela ta situacija bila toliko neugodna da se tamo nikad više nije vratila.

Conny je postala zvijezda društvenih mreža zbog fotografija u kojima je toliko oskudno i izazovno odjevena da su momci često na rubu srčanog udara dok je gledaju.

- Neki dečki me zbog tih fotki prepoznaju pa misle da mogu samo tako ući u moj osobni prostor. Možda jesam model, ali to ne znači da želim da me muškarci maltretiraju svaki dan, to je posao kao i svaki drugi - prokomentirala je i dodala da koketiraju s njom čak i kad su sa svojim djevojkama.

- Jednom se jedan ljubio sa svojom djevojkom pa je otvorio oči i namignuo mi. Bila sam zgrožena. Ne mogu podnijeti kad vidim da muškarci to rade dok su sa svojim djevojkama. Nikad ne bih izašla s tipom koji je takav - napomenula je.

Kaže kako joj se momci nabacuju po 20 puta na dan gdje god se našla - u teretani, trgovini, na cesti...

Pogledajte u videu kako izgleda njezin šoping:

- Nitko ne želi da mu netko dosađuje dok se znoji tijekom treninga ili dok je u kupovini. Ponekad čekam nekoga i prije nego što ta osoba dođe, već su došla tri tipa i pokušala razgovarati sa mnom. Potrebna je hrabrost da se djevojci priđe tek tako, ali trebali bi razumjeti da 'ne' znači 'ne' - zaključila je, a prenosi The Sun.