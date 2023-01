Ispovijest najmlađe dobitnice EuroMillionsa: 'Voljela bih da nikad nisam dobila na lutriji'

Dobitnica EuroMillionsa Jane Park otkrila je popularnom američkom voditelju talk showa dr. Philu da svoju pobjedu 'ne bi poželjela nikome'.

Ljudi koji osvoje veliki dobitak, nerijetko požale, no Jane je otkrila da je to promijenilo njezin život te da je uskoro krenula s kozmetičkim tretmanima na licu i tijelu.

Jedan od tretmana koji je poželjela je podizanje stražnjice 2017. radi čega je otišla u Tursku. Tamo je doživjela stravu - imala je ekstremnu reakciju na anestetik nakon operacije zbog koje su joj lice i usne bili natečeni i upaljeni danima. Sumnjalo se na sepsu, gotovo je radi te operacije izgubila život.

- Doslovno sam mislila da ću umrijeti. Ne znam što nije u redu sa mnom, a rekli su mi da sam imala reakciju na anesteziju - izjavila je Jane.

No, izvukla se te na koncu umjesto da prestane, ona je i dalje išla na tretmane 'uljepšavanja'. Naime, samo je u 2021. godini na ljepotu potrošila oko 57.000 funti, piše Mirror.

U epizodi pod nazivom 'Prokletstvo lutrije', Jane iz Edinburgha govori o lošim stranama svoje nagrade od milijun funti.

Nakon dobitka se također suočila s prijetnjama smrću i uhođenjem, što ju je dodatno potreslo.

Dobitni listić bio je prvi lutrijski listić koji je ikada kupila.

Jane je javno progovorila o svom dobitku na lutriji u više navrata, uključujući u emisijama This Morning i Loose Women, kao i pojavljivanje u BBC-jevom dokumentarcu pod nazivom Teenage Millionaire: The Year I Won The Lottery.

