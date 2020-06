Ispovijest nesretnog muškarca: 'Moja opsesija sa seksom uništi mi svaku vezu, očajan sam...'

<p>Muškarac u dobi od 29 godina svjestan je, priznaje, da ima problem, no ne zna kako ga riješiti. Za pomoć se obratio <strong>Pameli Stephenson Connolly</strong>, američkoj psihoterapeutkinji specijaliziranoj za liječenje seksualnih poremećaja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O ženama i libidu - zašto ponekad nisu raspoložene za seks:</p><h2>Ovo je njegova ispovijest, a niže savjet koji je dobio:</h2><p><em>Provodim puno previše vremena razmišljajući o seksu, masturbaciji i vođenju ljubavi. Masturbiram tri do pet puta na dan, a kada sam bio mlađi, ta brojka je varirala od sedam do osam puta dnevno. </em></p><p><em>Svaki put kada upoznam neku ženu i počnem izlaziti, vrlo brzo prelazim da obrazac seksa po dva tri puta u jednoj noći, gotovo svaku večer u tjednu. Iako se ženama to u početku sviđa, često žele usporiti nakon dva do tri tjedna veze, uz komentare da im postaje fizički neugodno ili jednostavno nisu raspoložene za taj tempo. </em></p><p><em>Nakon nekog vremena ja se počnem osjećati odbačeno i krećem s okončanjem veze. Studiram, a seks i masturbacija mi oduzimaju veliki dio vremena koje bih trebao uložiti u učenje. Počeo sam masturbirati u dobi od devet ili deset godina - mislim da je to možda dio problema.</em></p><h2>Savjet psihoterapeutkinje:</h2><p><em>Masturbiranje u djetinjstvu - čak i puno ranije od devete godine života potpuno je normalno. Sigurno osjećaš veliku krivnju i očaj zbog svoje situacije. Postoje oni koji bi to smatrali problemom morala i pretjerivanja, ali tvoj problem nije nešto što lako možeš riješiti. To čak uglavnom i nije seksualni problem - seks je jednostavno način na koji iskazuješ kompleksniji psihološki problem vezan na način rada tvojeg mozga.</em></p><p><em>Ti se seksaš kompulzivno. Osoba koja se ne može oduprijeti opsesivnim ili ponavljajućim postupcima, a koji joj u životu stvaraju značajne probleme, treba potražiti pomoć dobrog terapeuta. U tvojem slučaju, to sve ozbiljno narušava studiranje i ljubavne odnose sa ženama. </em></p><p><em>Kompulzivnost i opsesivnost mogu se liječiti, ali ukoliko se ne liječe i problem se ignorira, tada to može postati puno gore i ozbiljnije. Pomoć potraži odmah, zaslužuješ olakšanje od te destruktivne pokretne trake na kojoj se nalaziš</em>, prenosi <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/02/my-obsession-with-sex-ruins-all-my-relationships" target="_blank">The Guardian.</a></p><p> </p>