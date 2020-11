Ispovijest žene: 'Ne diže mu se - i to nam je upropastilo vezu'

Problem erektilne disfunkcije nije rijetkost, no žena je otvoreno ispričala kako joj to nije upropastilo seksualni život nego vezu jer se muškarac prestao truditi

<p>Bila sam spremna dati još jednu priliku vezi s muškarcem prije nego što odlučim postati majka na drugi način. Tada sam upoznala Chrisa, ispričala je žena za <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/erectile-dysfunction-sex_uk_5fb68e2dc5b6f00bd84e26c6">Huffington Post</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pokazatelj hoće li veza uspjeti</p><p><br/> Upoznali smo se na forumu za pisce i u početku smo razmjenjivali poruke o projektima na kojima smo radili. No razgovor je ubrzo prerastao u nešto više. Odlučili smo se susresti.</p><p>Kad je došao u London, vidjela sam koliko je nježan i brižan. Vratio se u moj stan nakon večere i predstave, nježno mi je masirao stopala. Na drugom spoju jedva sam čekala povratak kući nakon večere, a čim smo prošli kroz vrata, strastveno smo se ljubili i otišli u krevet.</p><p>Dok mi je skidao odjeću, žudjela sam za njim. Bio je pun ljubavi i nježan, ali kad sam posegnula za njegovim hlačama, uzbuđenje koje sam osjećala nekoliko minuta prije raspršilo se.</p><p>Priznajem da je to bio antiklimaks, ali znala sam da je prirodno da vas biologija ponekad iznevjeri, osobito kad ste prvi put bliski s nekim novim. Chris je objasnio da već dugo nije imao spolne odnose s bivšom, a i iza mene je bio sušni period. Zabrinula sam se da su ga moja očekivanja možda onesposobila. Pokušali smo ponovo sljedećeg jutra i, iako se pobrinuo da dođem do vrhunca, njegov je problem i dalje bio tu.</p><p>Trudila sam se da mi to ne smeta jer sam uočila kako to utječe na njega. Pokušao je objasniti da želi odnos, ali tijelo ga je iznevjerilo. Shrvan mislima i brigama još je teže postizao erekciju. Bojala sam se da ćemo, ako to pretvorimo u problem, na kraju doživjeti ispunjenje proročanstva da ne može napraviti što treba.</p><p>Moji su pokušaji zavođenja često nailazili na nezainteresiranost čim je shvatio da njegovo tijelo ne reagira kako on želi, zbog čega sam se osjećala odbačeno. Iskreno, nisam mislila da je riječ o meni ili o načinu na koji me on doživljavao. To je bio fizički problem nad kojim nije imao kontrolu. No nisam uspjela izbjeći osjećaj iznevjerenosti kad je počeo gubiti interes čak i kad sam ga pokušala navesti na seks.</p><p>Iako mi nije smetalo ustrajati, maziti se, koristiti lubrikante ili doživljavati orgazam bez njega, tjerala sam ga da me gleda dok se sama dodirujem ili sam ga znala iznenaditi seksi odjećom i koketiranjem u javnosti. No njegov porazni stav počeo je uzimati svoj danak.</p><p>Kad je shvatio da stvari ne funkcioniraju, rekao bi da je umoran i potom me mazio dok ne zaspim.</p><p>Kako bih smanjila pritisak na seksualnost u vezi, počela sam cijeniti sigurnost i utjehu koju sam osjećala s njim. Slagali smo se odlično, mogli smo razgovarati o svemu, nastavili smo se smijati i dijeliti mnoge dragocjene trenutke, a u svemu jedino nismo bili ljubavnici.</p><p>No, bilo je teško ne shvatiti erektilnu disfunkciju kao neku vrstu misije koju treba ostvariti na bilo koji način. Pili smo malo, ali ne previše. Pokušala sam ga nježno zavesti dok sam gledala film na sofi, kako bih ga prevarila da ne obraća previše pažnje na način na koji njegovo tijelo reagira. Ponekad je to djelovalo do određene mjere, ali kad je skinuo hlače, erekcija je nestala. Više od svega, samo sam željela da se izgubi u meni. Nije mu nedostajalo prilika, ali mislim da ga je zabrinutost zbog nemogućnosti izvedbe zaustavila odmah u pokušaju.</p><p>Na kraju je Chris otišao liječniku i dobio lijekove, ali to nije riješilo problem jer i dalje nije bio raspoložen za akciju. Kako je naša veza napredovala, činilo se da je jednostrana. On je bio visok i snažan, ali činilo se da je njegovo samopouzdanje teško pogođeno. Muškost je u društvenoj definiciji usko povezana s percepcijom muškarca i onog što bi čovjek trebao biti.</p><p>Nakon što smo prekinuli, brzo se počeo viđati s nekim drugim. To je boljelo, pogotovo kad se ispostavilo da su se u spavaćoj sobi suočavali sa sličnim problemima. Osobno ga nikad ne bih napustila zbog problema koje je imao. Čovjek je puno više od svojih genitalija ili sposobnosti da ih koristi za zadovoljenje partnera.</p><p>Drago mi je ipak da smo iskušali sve čega smo se mogli sjetiti, ali mislim da su moje potrebe u toj vezi zauzele drugo mjesto. Nisam željela čekati da on zaspi kako bih sama došla do vrhunca. Nadam se da bih s budućim partnerom zajednički o ovakvim problemima mogla razgovarati sa stručnjakom. Chris u vrijeme dok smo hodali još nije imao 50 godina. Žalim ga ako ne pronađe načine kako prevladati svoj problem. Ne mogu si pomoći, ali na kraju osjećam kao da je postojalo nešto zbog čega mi se nije htio otvoriti, ali ne žalim zbog godine koju smo proveli zajedno.</p>