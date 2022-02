U bliskim odnosima je lako govoriti bez razmišljanja. Može nam biti toliko ugodno s tom jednom osobom da pomislimo da možemo jedno s drugim podijeliti baš sve što nam je na umu. No, ponekad to može imati negativan učinak. Neprimjerene kritike se često mogu pogrešno protumačiti, a riječi izgovorene iz frustracije se partneru mogu urezati duboko u pamćenje.

- Parovi umiru od želje za komunikacijom, ali ona neće nikada završiti s pozitivnim ishodom ako ne paze kakve riječi i fraze izgovaraju - tvrdi Becky Whetstone, bračna i obiteljska terapeutkinja iz Little Rocka u Arkansasu.

Ona je zajedno s drugim terapeutima za odnose otkrila neke od najštetnijih stvari koje partneri govore jedno drugome, često ne shvaćajući učinak izgovorenih riječi. U nastavku saznajte koje su to štetne fraze koje treba izbjegavati i što reći umjesto toga.

1. 'Nije velika stvar' ili 'Preboljet ćeš to'

Ovakve vrste odgovora mogu biti dobronamjerne jer u jednu ruku pokušavate pomoći svom partneru da zadrži stvari u perspektivi, i da uvidi da ono kroz što prolazi dugoročno neće biti toliko stresno. Ali te izjave mogu loše djelovati na nekoga tko se nosi s emocionalno napetom situacijom, tvrdi bračna i obiteljska terapeutkinja Amanda Baquero iz Miamija. A ako im kažete da 'prebrode to', samo će se osjećati glupo jer su to uopće spomenuli.

- Ako želite podržati svog partnera u teškim trenucima, pokušajte reći nešto poput: ‘To strašno zvuči, ali budemo mi to ajedno prebrodili' - savjetovala je.

2. 'Isti si kao tvoj otac'

Ili majka ili sestra ili brat ili bilo tko drugi. Ovo su riječi dizajnirane kako bi kroz usporedbu povrijedile vašeg partnera. Čak i ako se vaš partner u određenom trenutku ponašao kao spomenuta osoba, izgovaranje ove uvrede ne čini ju pravednijom ili prikladnijom. Time ih svodite na jednu negativnu osobinu ili ponašanje.

- To je neodgovorno i kažnjava vašeg partnera zbog obiteljskih stvari koje je možda privatno podijelio s vama ili zapažanja koja ste možda iznijeli o njegovoj obitelji. Također, ovakvi komentari mogu biti posebno potresni jer se obično odnose na osobine za koje je vaš partner već svjestan da ih ne voli kod roditelja. To nikako ne vodi do promjena - rekla je bračna i obiteljska terapeutkinja iz Los Angelesa Abigail Makepeace.

Umjesto da pribjegavate ovim negativnim izjavama o svom partneru i njegovoj obitelji, recite mu koje vas je konkretno ponašanje mučilo i zatražite promjenu, predlaže Makepeace.

3. 'Ti uvijek...' ili 'Ti nikad...'

Ova vrsta govora uobičajena je u trenucima frustracije, ali rijetko je točna procjena ponašanja vašeg partnera. Kritika, često upakirana u 'ti uvijek' ili 'ti nikad' izjave, automatski stavlja vašeg partnera u obrambeni položaj.

- Razgovarati na taj način i time pogrešno okarakterizirati partnera uspijeva samo u jednom: natjerati ga da zanemari sve što kažete nakon toga. Ljudi se isključuju kada je izrečena optužba potpuno netočna - rekla je Whetstone.

Pod pretpostavkom da je cilj imati produktivan razgovor, morat ćete imati malo drugačiji pristup. Budite konkretni u tome što vaš partner radi što vas trenutno muči i usredotočite se na to kako se osjećate. Dakle, umjesto da kažete: 'Uvijek si na telefonu!', recite mu da imate osjećaj da vas ignorira ili da vam smeta kada skrola po Instagramu prije spavanja.

- Kada precizno odaberete riječi i izrazite ih na način koji ne zvuči kao upiranje prstom, većina razumnih ljudi će saslušati i raditi sve kako bi zadovoljili vaše potrebe - navela je Whetstone.

4. 'Radiš to krivo. Zašto jednostavno ne možeš to učiniti na moj način?'

Lako je biti frustriran kada vaš partner učini nešto na 'pogrešan način', odnosno drugačiji od vašeg.

- Izražavanje vašeg nezadovoljstva na ovaj način može dovesti do toga da se vaš partner osjeća omalovaženo i zauzme obrambeni stav. Sljedeći put pokušajte reći: ‘Čini se mi se da ti ovo baš ne ide. No, imam ideju koja bi ti mogla pomoći. Želiš li je čuti?', rekla je Baquero. Ovaj pristup može pomoći partnerima da se osjećaju kao da zajedno rješavaju problem umjesto da se natječu jedno protiv drugog.

5. 'Dosta mi je'

Izjave poput 'Dosta mi je', 'Želim razvod' ili 'Mrzim te' mogu nanijeti veliku štetu, čak i ako ne mislite ozbiljno. Ljutiti se jedno na drugo je normalno. Ali napadati i govoriti ekstremne stvari u žaru trenutka jednostavno je nezdravo, napominje Whetstone.

- Ono što se događa jest da partner dosegne vrhunac stresa, a to je najgore vrijeme za razgovor o svojim osjećajima. Daleko je bolje smiriti se, a zatim se vratiti i mirno razgovarati o tome što ne funkcionira. Tada možemo pristupiti boljem dijelu naše osobnosti - rekla je.

Whetstone uvježbava svoje klijente da shvate da su stvari izrečene u žaru ljutnje često pretjerivanja koja ne predstavljaju kako se stvarno osjećaju. Ali ove riječi ipak mogu duboko povrijediti osobu koju volite. Partneru bolje recite nešto poput: 'U ovom trenutku sam toliko ljuta na tebe da želim da prekinemo, ali znam da to nije dobra ideja i da ne želim to za stvarno'.

6. 'Previše si osjetljiv'

Kada je vaš partner uznemiren i vi mu kažete da je 'preosjetljiv' ili 'previše emocionalan', minimizirate njegove osjećaje.

- Nije pošteno da mi odlučujemo kako bi se netko trebao osjećati. Reći nekome da je njegova reakcija 'pretjerana' gotovo nikad ne pomaže - rekao je Makepeace.

Čak i ako ga ne razumijete u potpunosti ili se ne slažete s njihovim stajalištem, pokušajte ne osuđivati, tvrdi Makepeace. Iskrena izjava poput: 'Vidim zašto te je to povrijedilo' može uvelike doprinijeti tome da vaš partner dobije dojam da ga slušate.

7. Ne govorite ništa

Ponekad šutnja može biti jednako štetna kao i izgovaranje pogrešne stvari. Oni koji su skloni otići kada njihov partner pokušava voditi zreo razgovor, ga mogu dovesti do toga da se osjeća napuštenim i odbačenim u trenutku kada mu je potrebna emocionalna povezanost, rekla je psihoterapeutkinja iz Denvera Brittany Bouffard.

- Ova odbijanja ostavljaju svakog partnera bez razumijevanja zašto je onaj drugi povrijeđen ili kako to popraviti - rekla je.

Zamoliti partnera da malo razmisli ili se ohladi je u redu, ali ignoriranje partnera ili potpuno odbijanje razgovora ne donosi nikakve koristi, piše HuffPost.