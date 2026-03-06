Ako želite isprobati nešto drugačije od klasične pizze s rajčicom, zelena pizza s pestom, špinatom i ricottom mogla bi vas oduševiti. Ova aromatična kombinacija donosi bogat okus svježeg bilja, kremastu teksturu sira i laganu pikantnost, a pritom je jednostavna za pripremu
Isprobajte aromatičnu zelenu pizzu: Sadrži sve što tijelu treba
Pizza s pestom, špinatom i ricottom slasno je savršenstvo i bez rajčice! Umjesto crvene baze stavite zeleni peso, a gore kremastu ricottu pomiješanu s naribanim češnjakom, parmezanom i sušenom ljutom papričicom.
Ako želite isprobati nešto drugačije od klasične pizze s rajčicom, zelena pizza s pestom, špinatom i ricottom mogla bi vas oduševiti. Ova aromatična kombinacija donosi bogat okus svježeg bilja, kremastu teksturu sira i laganu pikantnost, a pritom je jednostavna za pripremu.
Umjesto tradicionalnog umaka od rajčice koristi se mirisni pesto koji pizzi daje poseban karakter i svježinu.
Ovakva pizza savršena je za lagani ručak ili večeru, a može se pripremiti i kao zanimljiva alternativa klasičnim okusima kada želite iznenaditi obitelj ili goste.
Sastojci:
- 1 tijesto za pizzu
- 3–4 žlice Pesto
- 150 g Ricotta sira
- šaka svježeg Špinata
- 1 češanj Češnjaka (nariban ili sitno nasjeckan)
- 2 žlice naribanog Parmezana
- prstohvat Sušena čili papričica
- maslinovo ulje
- sol i papar po želji
Priprema:
Zagrijte pećnicu na oko 220 °C. Tijesto za pizzu razvaljajte na lim obložen papirom za pečenje.
Tijesto premažite pestom umjesto klasičnog umaka od rajčice.
U zdjeli pomiješajte ricottu, naribani češnjak, parmezan i sušenu ljutu papričicu. Po želji dodajte malo soli i papra.
Smjesu rasporedite po pizzi, a zatim dodajte svježi špinat.
Lagano pokapajte maslinovim uljem i pecite 10–15 minuta, dok tijesto ne postane hrskavo, a nadjev blago zapečen.
Rezultat je pizza bogatog mirisa i okusa, u kojoj se kremasta ricotta savršeno slaže s aromatičnim pestom i svježim špinatom. Ova zelena verzija pokazuje da pizza može biti jednako ukusna i bez rajčice, a pritom donosi potpuno novo gastronomsko iskustvo.
