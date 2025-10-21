Isprobajte ove tri vrlo efikasne vježbe i ublažite bol u leđima

Gotovo svatko od nas u nekom će se trenutku života suočiti s bolovima u leđima – a za milijune ljudi širom svijeta, ta bol postaje stalni suputnik.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), više od 600 milijuna odraslih osoba globalno pati od nekog oblika bolova u leđima, što je čini vodećim uzrokom invaliditeta u svijetu.

Podaci britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) pokazuju da će osam od deset Britanaca barem jednom tijekom života osjetiti bol u leđima. Iako se u većini slučajeva stanje poboljša unutar nekoliko tjedana, kod nekih bol potraje mjesecima, pa i godinama.

Istraživanje Britanskog udruženja kiropraktičara otkrilo je da polovica Britanaca trpi bol u leđima godinu dana ili dulje.

Američka ortopedska kirurginja dr. Pamela Mehta iz klinike Resilience Orthopaedics tvrdi da postoje tri jednostavne kućne vježbe koje mogu ublažiti nelagodu, ojačati kralježnicu i smanjiti rizik od ponovnog javljanja boli.

- Za većinu ljudi s bolovima u leđima, najbolja su rješenja vježbe koje jačaju trup i povećavaju pokretljivost u području kukova - rekla je dr. Mehta za HuffPost.

Nekada se vjerovalo da je odmor u krevetu najbolji lijek, no ta je teorija već dugo odbačena.

- Odmarajte u krevetu što je manje moguće, jer previše ležanja slabi mišiće i usporava oporavak - preporučuje Johns Hopkins Medicine.

Ipak, dodaju kako je važno slušati vlastito tijelo i stati kad se javi bol – ponekad je to način na koji tijelo upozorava da se štitite od dodatne ozljede.

NHS savjetuje posjet liječniku ako se bol ne povuče nakon nekoliko tjedana, ako postane jača, ometa svakodnevni život ili ako primijetite neobične simptome poput gubitka težine, povišene temperature, kvržice na leđima ili promjene oblika kralježnice.

U drugim slučajevima preporučuje se ostati aktivan, uzimati blage analgetike poput ibuprofena, koristiti toplo-hladne obloge i redovito se istezati.

Dr. Mehta preporučuje jednostavan plan koji se sastoji od tri ključne komponente: istezanje, jačanje i aerobna aktivnost.

1. Istezanje

Ako je isključena mogućnost hernije diska (kad se tkivo između kralježaka pomakne prema van), uzrok je najčešće napetost mekog tkiva – čini čak 80 % slučajeva bolova u leđima. U takvim slučajevima, mišićima nije potreban odmor, nego nježno kretanje.

- Započnite s jednostavnim istezanjima poput cat-cow ili child’s pose položaja koji ublažavaju ukočenost i pokreću kralježnicu - objašnjava dr. Mehta. Prema podacima Harvard Healtha, zategnuti mišići oko kralježnice mogu dodatno pogoršati bol ako se ne opuste.

2. Jačanje trupa

Vježbe za jačanje trbušnih i leđnih mišića pomažu stabilizirati kralježnicu i smanjiti pritisak na donji dio leđa. Dr. Mehta preporučuje mostove, bird-dog položaj i plank, uz naglasak da se svaka vježba izvodi polako i kontrolirano.

- Konzistentnost i pravilna forma važniji su od trajanja - kaže ona.

3. Aerobna aktivnost

Zadnji korak uključuje laganu kardio aktivnost poput hodanja, plivanja ili vježbanja na eliptičnom trenažeru. Istraživanje iz 2025. pokazalo je da hodanje barem 100 minuta tjedno može smanjiti rizik od kronične boli u donjem dijelu leđa za 23 %.

- Najvažnije je ostati u pokretu - dodaje dr. Mehta.

Kada bol ukazuje na ozbiljniji problem

U rijetkim slučajevima, dugotrajna bol u leđima može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog stanja. NHS upozorava da bol u leđima ponekad može biti simptom raka.

Tako je 23-godišnja studentica Leak Kalkan iz zapadnog Yorkshirea otkrila da je njezina dugotrajna bol, koja je godinama pogrešno dijagnosticirana kao išijas, zapravo posljedica tumora – Ewingovog sarkoma, rijetkog oblika raka kostiju.

Njezin slučaj podsjeća da se bol u leđima ne smije zanemariti, osobito ako traje dulje vrijeme, pogoršava se ili se javljaju neobični simptomi.

- Za većinu ljudi, prava kombinacija pokreta, istezanja i jačanja mišića može učiniti čuda. Vaša se leđa moraju kretati da bi ozdravila, naglašava dr. Mehta.