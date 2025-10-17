Ako prvo radite ove vježbe u teretani, brže ćete izgubiti kile

Gubitak tjelesne masti nije jednostavan proces, jer ne ovisi samo o odlascima u teretanu, već o pravilnoj kombinaciji prehrane i tjelovježbe. Ipak, novi znanstveni uvidi pokazuju da male promjene u načinu vježbanja mogu značajno ubrzati rezultate, osobito ako promijenite redoslijed treninga.

Foto: roman0409

Godinama se među trenerima vodila rasprava što je učinkovitije: započeti trening kardio vježbama, poput trčanja na traci ili vožnje na sobnom biciklu, ili ih odraditi nakon treninga snage. Najnovije istraživanje kineskih znanstvenika, objavljeno u časopisu Journal of Exercise Science and Fitness, moglo bi konačno razriješiti tu dilemu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Cristiano Ronaldo vježba | Video: 24sata/Instagram

Tim koji je predvodio dr. Zhixiong Zhou s Capital University of Physical Education and Sports u Pekingu proučavao je 45 pretilih muškaraca u dobi između 18 i 30 godina. Sudionici su tijekom tri mjeseca trenirali tri puta tjedno po 60 minuta.

Jedna skupina započinjala je trening s 30 minuta vožnje bicikla u zatvorenom, nakon čega su slijedile vježbe snage poput bench pressa, mrtvog dizanja, biceps pregiba i čučnjeva. Druga skupina odrađivala je isti trening, ali obrnutim redoslijedom, prvo vježbe snage, zatim kardio. Treća skupina služila je kao kontrolna i zadržala svoje uobičajene dnevne navike.

Rezultati nakon tri mjeseca nisu iznenadili: svi koji su vježbali smršavjeli su i povećali mišićnu masu. Međutim, ključna razlika pojavila se u gubitku masnoće. Istraživači su otkrili da su sudionici koji su započinjali trening vježbama snage izgubili više masnoće, osobito one najopasnije, odnosno visceralne masti koja se nakuplja oko vitalnih organa.

- Naši rezultati pokazuju da trening snage prije kardio vježbi optimizira gubitak masnoće. Redoslijed vježbanja stoga je presudan faktor u procesu mršavljenja - objašnjava dr. Zhou.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osobe koje su prvo dizale utege imale su i znatno veće smanjenje visceralne masti, koja je, prema Zhouu, „najopasniji oblik masnog tkiva jer je snažno povezan s bolestima srca i krvnih žila, hipertenzijom i aterosklerozom.“

Znanstveno objašnjenje leži u načinu na koji tijelo troši energiju tijekom vježbanja. Intenzivne aktivnosti poput dizanja utega troše zalihe glikogena u mišićima, što tijelo kasnije prisiljava da kao gorivo tijekom kardio vježbi koristi mast.

- Ako prvo radite kardio, mišići će imati dovoljno glikogena, osim ako trening nije vrlo intenzivan. Osim toga, kardio prije vježbi snage uzrokuje umor koji smanjuje mogućnost da kasnije u treningu date svoj maksimum - objašnjava Jack McNamara, viši predavač kliničke fiziologije vježbanja na Sveučilištu East London.

Zaključak je jasan: ako vam je cilj učinkovitije sagorijevanje masnoća, započnite trening s vježbama snage, a kardio ostavite za kraj, piše msn.