Isprobajte recept za bogatu i finu štrudlu 'jaškovskog baruna'

Foto: Demjan Rožman

I ove vas godine čeka više od stotinu okusa štrudli - od klasičnih voćnih i slanih, do onih sa čvarcima, konopljom i janjetinom pa do one s vrganjima i pivom, kaže organizator

Štrudlafest počinje u petak, 1. rujna, uz premijeru „Štrudla pub kviza“ pod palicom Krešimira Sučevića Međerala. U ovom kvizu zasigurno će slatke delicije biti motivirajuće za kvizaše, no tko zna - možda im bude i izazov za koncentraciju. Kako god da bilo, navečer vas čeka rasplesani Luka Nižetić koji obećava sjajnu zabavu na otvorenju najslađeg festivala, kaže organizator. POGLEDAJTE VIDEO o štrudli dugoj 30 metara: Ova manifestacija traje tri dana i posebno će oduševiti ljubitelje fine hrane. Stoga, ne propustite priliku i uputite se u selo Jaškovo kod Ozlja. - I ove vas godine čeka više od stotinu okusa štrudli - od klasičnih voćnih i slanih, do onih sa čvarcima, konopljom i janjetinom pa do one s vrganjima i pivom - najavili su, a podijelili su s nama i jedan recept: Štrudla jaškovskog baruna (cca 12 porcija) Sastojci: Foto: Demjan Rožman Priprema: Od navedenih sastojaka zamijesite tijesto koje treba odstajati oko 30 minuta. Za to vrijeme pripremite nadjev. Razvaljajte tijesto valjkom i namažite uljem te ostavite ulje 2-3 minute kako bi ga tijesto upilo. Za to vrijeme pripremite nadjev: jabuke oguliti i naribati i u posudu dodati šećer, vanilin šećer, cimet, izmiješati sve sastojke. Zatim prstima razvucite tijesto. Na razvučeno tijesto - na polovicu stavite krušne mrvice. Nadjev se stavlja do polovice razvučenog tijesta, a drugom polovicom zarolajte štrudlu. Foto: Demjan Rožman Jabuke prije stavljanja na krušne mrvice istisnuti da se ocijedi sok od jabuka. Nadjev se stavlja kao i mrvice – na polovicu razvučenog tijesta. Na jabuke posipati orahe i grožđice koje po želji prethodno možete natopiti u rumu. Zarolajte štrudlu. Štrudlu stavite u lim za pečenje kojeg ste prethodno premazali uljem. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva, 25-30 minuta. Dok se štrudla peče, pripremite topli umak od vanilije. Štrudlu posipajte šećerom u prahu, prelijte umakom, ukrasite mljevenim orasima i mentom i poslužite dok je još topla.