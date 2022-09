7 recepata za prefine jesenske savijače: Od mesa, ribe, buče, krumpira, oraha, jabuka...

Ako ne znate što skuhati obitelji za večeru, pokušajte s nekim od ovih recepata. Savijače su zgodno jelo jer nema previše posla s njima i vrlo su jednostavne za napraviti.

Savijače možete praviti od svega i svačega, a mi vam donosimo 7 inspirativnih prijedloga pa slobodno doradite svaki od ovih recepata nekim svojim omiljenim dodacima.

Na primjer, kod savijače s mljevenim mesom recept možete promijeniti tako da umjesto polovice količine mesa dodate ribani krumpir. Ili, i štrudlu od oraha slobodno možete staviti komadiće čokolade, bit će odlično.

1. Bučnica

Sastojci za tri štruce:

Priprema:

Najprije posolite buču i ostavite da pusti tekućinu. Potom je rukama dobro ocijedite i odvojite na tri jednake hrpice. Posebno pomiješajte sir, vrhnje, jaja i sol (koja ste prethodno razmutili) i sol. Nemojte puno miješati tako da ostanu grudice od sira u smjesi, bit će ukusnije. Podijelite i sir na tri jednake porcije.

Premažite protvan uljem, a pećnicu upalite neka se grije na 180.

Stavite jednu koru na radnu plohu, premažite je uljem pa na nju stavite drugu koru. Po tome porciju razmažite sira pa na to hrpicu izribane i ocijeđene buče. Preklopite najprije do trećine tijesta pa još jednom do kraja. Pažljivo stavite u protvan. Istu proceduru napravite ostatkom materijala.

Prije pečenja savijače premažite vrhnje (kistom ili prstima) i stavite peći na nekih 20 minuta do pola sata, dok bučnica ne dobije lijepu rumenu boju sa svih strana. Izvadite, ostavite da se malo ohladi i poslužite.

2. Savijača sa sirom i gljivama

Sastojci za četiri štruce:

Postupak:

Na ulju propirjajte luk pa dodajte češnjak, peršin i narezane šampinjone. Malo prodinstajte i ostavite da se ohladi. Potom pomiješajte sir, 1 jaje i začine pa u to dodajte šampinjone. Podijelite to u 4 hrpice (da ravnomjernije rasporedite na 4 kore).

Raširite koru, stavite nadjev i zarolajte. Stavite u protvan pa isto napravite s ostatkom materijala. Na kraju štruce premažite razmućenim jajetom i vrhnjem i pecite oko 20 minuta na 200 stupnjeva.

3. Savijača od krumpira

Ovo je starinsko jelo koje su nekada domaćice servirale uz razne vrste variva ili uz pečeno meso, a može se jesti i kao samostalni obrok.

Sastojci za tijesto:

za punjenje:

Postupak:

Od kuhanog krumpira, masti, jaja, brašna i soli napravi se tijesto kao za valjuške - prvo se krumpir ispasira pa se dodaju mast i jaja, a na kraju brašno i sol.

Tijesto se tanko razvalja i premaže mrvicama prethodno isprženima na vrućoj masti. Zarola se, stavi u ubrus i dobro zaveže pa kuha u slanoj vodi 15 minuta. Na kraju se izvadi iz ubrusa, nareže na ploške i posluži.

5. Savijača od tune

Sastojci:

Priprema:

Ocijedite tunu i usitnite je vilicom. Potom u nju umiješajte sve ostale sastojke osim jajeta.

Razvaljajte tijesto pa po njemu rasporedite nadjev. Štrucu potom prebacite na protvan tako da rub bude prema dolje i premažite je razmućenim jajetom.

Pecite na 170 stupnjeva oko pola sata, možda malo više - dok tijesto ne dobije lijepu zlatno smeđu boju.

5. Savijača s mljevenim mesom

Sastojci za tri štruce:

Postupak:

Isjeckajte luk pa ga pirjajte na ulju na laganoj vatri dok ne postane staklast. Dodajte meso i dinstajte ga 15-ak minuta. Na kraju umiješajte začine i ostavite neka se malo ohladi.

U štrucu idu dva lista tijesta. Donji list premažite uljem, stavite drugi list, rasporedite trećinu smjese i zarolajte.

Kad sve tri štruce stavite u protvan, premažite ih uljem i pecite oko pola sata na 180 stupnjeva. Savijača je gotova kad dobije lijepu boju.

6. Savijača od oraha

Sastojci:

Postupak:

Namočite grožđice u rum nekoliko sati prije početka pripreme ove savijače, a možete ostaviti da stoji i preko noći.

Upalite pećnicu na 180 i protvan premažite uljem. Dok se ona grije izmiksajte jaja i šećer tako da budu pjenasti. Potom dodajte jogurt, ulje i orahe. Lagano umiješajte da se sve dobro spoji.

U svaku štrucu idu po dvije kore - slažite jednu na drugu tako da prvu premažete uljem. Na to rasporedite 1/4 nadjeva i posipajte sa malo alkoholiziranih grožđica. Zarolajte i stavite u protvan.

Kad su sve četiri štruce u protvanu, premažite ih uljem i stavite peći. Savijača je gotova za nekih 20 minuta do pola sata, kad porumeni.

Ostavite je hladiti i prije posluživanja posipajte sa šećerom u prahu u koji ste umiješali mrvicu cimeta.

7. Štrudla od jabuka

Sastojci za četiri štruce:

Priprema:

Izribajte jabuke pa u njih umiješajte, sok i koricu limuna, šećer, orahe, cimet, griz, zobene pahuljice i mrvicu soli. Slažite po dvije kore jenu na drugu tako da prvu premažete uljem. Stavite, nadjev, rasporedite ga i zarolajte. Svaku štrucu stavite u nauljen protvan.

Na kraju ih premažite uljem i pecite oko 20 minuta do pola sata na 180. Ohlađenu štrudlu obilato pospite šećerom u prahu.

