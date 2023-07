Isprobajte trik za najsočniji burger i 'zalijte' ga craft pivom - uz 24 Oranž dobit ćete i popust

Buger je postao prava gurmanska poslastica i omiljeni zalogaj svim ljubiteljima dobre hrane. Kad se fini burger spoji s okusom odličnog craft piva, koje je sve popularnije u Hrvatskoj, užitku nema kraja. Najbolje od svega je što korisnici 24 Oranža imaju na raspolaganju nevjerojatne popuste uz koje će im slasni burger i domaće craft pivo biti nikad jeftiniji. Stoga, ako već niste dio 24 Oranž kluba, svakako se registrirajte i pretplatite - jer ovaj popust vrijedi još samo do kraja tjedna! Kliknite ovdje!

POGLEDAJTE VIDEO:

Priprema burgera kod kuće nije zahtjevna, ali je bitno da su sastojci kvalitetni kako bi on ispao što sočnije. Najvažnija stvar u hamburgeru je kvalitetno i sočno meso. To ne mora biti samo govedina, već i piletina, pa čak i riba. Drugi važan sastojak je bijela lepinja, prozračna i meka, po mogućnosti pečena sama, a ne kupljena u trgovini. U pravom burgeru kruh ne bi trebao biti glavni izvor ukusa, on samo nadopunjuje jelo, baš kao i umak i svježe povrće.

Foto: Dreamstime

Provjerite 24 Oranž popust za slasne burgere i domaće craft pivo.

Svjetski majstori roštilja i kuhari ustanovili su da je put do idealnog sočnog hamburgera dodavanje majoneze mesu prije pečenja. Idealna doza su dvije žlice majoneze na jedan kilogram mljevenog mesa. Tajna leži u tome što će majoneza spriječiti da pečenje na roštilju isuši meso u bilo kojoj količini, a pri tome neće ni na koji način ugroziti miris i okus mesa, čak naprotiv.

Provjerite 24 Oranž popust za slasne burgere i domaće craft pivo.

Zanimljive činjenice o burgeru:

1. Neki tvrde da je ime hamburger evoluiralo iz grada Hamburga u Njemačkoj. Također, prvi hamburger napravljen je od kruha, a ne od peciva. Prvi burger je navodno napravio Louis Lassen koji je 1900. godine svojim radnicima posluživao sendviče od govedine, što je dovelo do današnjeg hamburgera.

2. U Seymouru, u američkoj državi Wisconsin, postoji Hamburger Hall of Fame, odnosno muzej hamburgera.

Foto: Dreamstime

Provjerite 24 Oranž popust za slasne burgere i domaće craft pivo.

3. Najveći svjetski burger stvoren je u Las Vegasu, a zvao se Quadruple Bypass Burger. Upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najkaloričniji hamburger u povijesti.

4. Burgeri se najviše jedu u Americi, a stručnjaci kažu da ih Amerikanci potamane oko 13 milijardi godišnje. Za usporedbu, to bi bilo kao da njima 32 puta opašete Zemlju oko ekvatora.

5. Kralj rock'n'rolla, Elvis Presley bio je veliki obožavatelj hamburgera. On je tijekom svojih turneja obilazio što je više mogao fast food restorana s hamburgerima, jer im jednostavno im nije mogao odoljeti.